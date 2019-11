Manchester City x Barcelona pela Champions League

Obrigado a todos que acompanharam mais esse jogo com a VAVEL Brasil! Voltamos numa próxima. Abraço.

No outro jogo do dia, a Juventus derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 1. Clube alemão precisa apenas de uma vitória magra para se classificar, pois joga em casa.

94' ACABOU O JOGO NO ETIHAD! Com dois de Suárez, o Barcelona derrota o Manchester City e abre boa vantagem para o jogo de volta. Aguero marcou para os donos da casa, que agora precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar. Esse pênalti pode ser determinante para este duelo.

93' PERDEU MESSI! Argentino cobra, Hart defende. No rebote, o próprio Messi tenta de cabeça, mas manda pra fora.

93' PÊNALTI PARA O BARCELONA!

89' Cartão amarelo para Fernando (City).

88' Cartão amarelo para Adriano (Barcelona).

87' Partida fica truncada neste momento. Muitos passes errados.

82' City vai em busca do gol de empate.

79' Substituição no Barcelona: Sai Neymar, entra Pedro.

77' Substituição no City: Sai Silva, entra Sagna.

77' HART! Após cruzamento, Alba recebe na esquerda, toca para Messi, que domina e chuta. A bola pega na defesa e quase encobre o goleiro inglês.

76' Zabaleta perfeito! Alba tabela bem com Suarez, entra na área e é travado na hora de finalizar pelo argentino.

74' Substituição no Barcelona: Sai Daniel Alves, entra Adriano.

73' EXPULSO GAEL CLICHY! Lateral do City chega atrasado e faz falta em Daniel Alves. Toma seu segundo amarelo e vai pro chuveiro mais cedo.

71' Substituição no Barcelona: Sai Rakitic, entra Mathieu.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO CITYYY!!!!! Após passe em profundidade, Silva "deixa" para Aguero, que é mais rápido que a defesa culé, entrada na área e bate alto, forte, sem chances para Ter Stegen: 2 a 1.

67' Substituição no City: Sai Dzeko, entra Bony.

66' City segue pressionando em busca de pelo menos diminuir a vantagem do Barcelona.

64' Rakitic recebe pela esquerda, puxa pro meio e finaliza, mas a bol passa por cima.

61' Substituição no City: Sai Nasri, entra Fernandinho.

58' Cartão amarelo para Gael Clichy (City). Ele está fora do jogo de volta.

57' OUTRA! Silva cobra falta, Kompany desvia e Demichelis cabeceia nas maõs de Ter Stegen.

55' Barcelona para na boa marcação exercida pelo City na segunda etapa.

54' QUASE! Silva rouba a bola no meio e a bola chega para Aguero, que leva até entrada da área e finaliza colocado. A bola passa perto.

49' Incrível Dzeko! Após mais um escanteio, Kompany dá um pequeno toque e a bola vem na cabeça de Dzeko, sozinho na pequena área, mas o bósnio acaba cabeceando nas mãos de Ter Stegen.

48' City não para! Após bela jogada pela esquerda, Nasri recebe, mas na hora de finalizar, é travado.

47' Primeira chance! David Silva bate escanteio na cabeça de Dzeko, que cabeceia com perigo.

46' Após cruzamento, Fernando deixa a bola escapar na linha do pênalti.

45' City já tem escanteio no primeiro lance.

45' Começa a segunda etapa!

46' FIM DA PRIMEIRA ETAPA! City 0 x 2 Barcelona, dois gols de Luis Suárez.

45' Ter Stegen! Aguero faz boa joagada pela direita e toca para Nasri, que finaliza, mas goleiro alemão faz boa defesa.

44' Cartão amarelo para Daniel Alves (Barcelona).

44' NA TRAVE! Daniel Alves chega pela direita e tenta cruzar, mas a bola pega um efeito e pega no travessão de Joe Hart.

GOL! Morata coloca a Juve de novo na frente contra o Dortmund: 2 a 1.

40' Messi chega bem a área, mas a defesa do City tira.

36' Mais uma! Neymar dá bela bola para Messi, que tenta finalizar de carrinho, mas Hart chega bem.

35' City está perdido no jogo. Erra muitos passes e não consegue finalizar ao gol de Ter Stegen.

32' QUASE O TERCEIRO! Neymar é acionado e dá um lindo toque na saída de Hart, mas a bola vai fraca e não entra.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONAAA!!! Messi faz bela jogada pelo meio e passa para Alba, que cruza na pequena área para ele: Suárez chegar de carrinho e aumentar a vantagem espanhola!

29' Jogo fica mais equilibrado, tendo em vista a maior intensidade que o City implica sobre o Barcelona.

26' Quase o segundo! Neymar acerta belo passe em profundidade para Suarez, que sai na cara de Hart, mas o goleiro inglês defende.

23' Barcelona toca a bola no campo de defesa.

20' Primeira chance! Dzeko sobe mais que a defesa culé e cabeceia, mas a bola vai pra fora.

20' Após jogada pela esquerda, Suárez tenta finalização de primeira, mas a bola pega em Neymar.

OLHA O EMPATE! Marco Reus, sempre ele, empata o jogo para o Dortmund na Itália: 1 a 1.

18' Agora o City vai pra cima dos espanhóis, que se fecham.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONAAAA!!! Após cruzamento, de Messi, a bola bate em Kompany e sobra nos pés de Suárez, que solta a perna e abre o placar no Etihad: 1 a 0.

15' Torcida do City canta tentando empurrar a equipe.

TEM GOL! Carlitos Tevez abre o placar para a Juventus contra o Borussia Dortmund: 1 a 0.

12' Fernando recua mal, Suárez puxa o contra-ataque e tenta cruzamento para Rakitic. A zaga tira, a bola volta para o uruguaio que domina e finaliza perto do gol de Hart.

11' Neymar faz boa jogada, passa para Messi, que domina, tenta finalizar, mas é travado.

9' Milner cobra, mas a bola bate na barreira.

8' Aguero leva pelo meio, mas é derrubado por Mascherano na entrada da área. Ótima chance para os Citizens.

6' Dzeko recebe na entrada da área, chuta, mas a bola pega na defesa culé e vai pra fora.

3' Daniel Alves cruza para Suarez, mas uruguaio não chega e a bola fica para Hart.

2' Messi tenta lançamento para Neymar, mas Kompany manda pra escanteio.

0' ROLA A BOLA! Começa City x Barcelona!

16:43 As duas equipes entram em campo no Etihad!

16:25 Além deste jogo, também anunciaremos os gols da partida entre Juventus e Borussia Dortmund.

16:10 Enquanto o City tomou terminou a primeira fase "equilibrado", tomando fazendo 9 gols e tomando 8, o Barcelo foi avassalador, onde marcou 15 e tomou apenas 5.

16:05 Lionel Messi é o artilheiro do Barcelona nessa edição da UCL com 8 gols. Sergio Aguero é o artilheiro do City com 5.

15:50 Os espanhóis vêm no habitual 4-3-3, com Messi no centro, Suárez pela direita e Neymar pela esquerda.

15:45 Barcelona escalado! Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; Suárez, Neymar e Messi

15:40 O clube inglês vem com um 4-4-2 bem ofensivo, com, provavelmente, Milner improvisado de volante.

15:35 Manchester City escalado! Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis e Clichy; Fernando, Milner, Nasri e David Silva; Dzeko e Aguero

15:30 Árbitro: Felix Brych (ALE). Mark Borsch e Stefan Lupp auxiliam

15:25 Sobre a partida, Luis Enrique disse que sua equipe deve ficar bastante com a bola e saber aproveitar os espaços: "Temos de saber aproveitar os espaços. Se conseguirmos ter a bola, então poderemos colocar o nosso plano de jogo em acção. A batalha do meio-campo será determinante. Na época passada o Barcelona controlou o encontro em termos de posse de bola e o triunfo por 2-0 foi uma grande vantagem para o encontro da segunda mão, em casa. Mas agora será mais complicado."

15:20 Pellegrini também falou que confia bastante em Sergio Aguero e espera que o mesmo faça um grande jogo: "Agüero está entre os cinco melhores jogadores do Mundo e, estando fisicamente a 100 por cento, é muito complicado travá-lo. Está a regressar de lesão, mas à medida que vai acumulando minutos está a voltar ao seu melhor, como se viu nos últimos dois jogos, frente ao Stoke e ao Newcastle."

15:15 O palco da partida de logo mais é o belíssimo Etihad Stadium, que tem capacidade para 48 mil pessoas. Torcida azul de Manchester vai apoiar sua equipe nesse difícil desafio.

15:10 Já Luis Enrique não contará com o brasileiro Douglas e, ainda, com o zagueiro Vermaelen, ambos contundidos.

15:05 Pellegrini tem um desfalque certo e importante para o jogo. Trata-se de Yaya Toure, que está suspenso.

15:00 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi. O que falar sobre ele, certo? O argentino vem sendo um dos ou senão o melhor jogador de 2015. Gols e assistências dizem por que. Como sempre, ele é a principal esperança de gol da equipe catalã.

14:55 FIQUE DE OLHO: Sergio Aguero. O argentino está em ótima fase. 17 gols na temporada e vem sendo o grande jogador da equipe de Manchester. Promete dar trabalho nesta terça.

14:50 Por outro lado, Luis Enrique, técnico catalão, disse que há uma preocupação maior contra o City, tendo em vista que o clube melhorou, e, ainda por cima, foi campeão inglês: "Não creio que a diferença seja mais acentuada do que na última época. O City foi campeão inglês e, desde então, melhorou ainda mais a sua equipa, tal como nós. Queremos conquistar este troféu e, para tal, teremos de conseguir ultrapassar jogos como este."

Manchester City x Barcelona

14:45 Na coletiva pré-jogo, Manuel Pellegrini, técnico do City, falou que o Barcelona não é "só Messi" e que sua equipe tem que focar na equipe em um contexto total: "Lionel Messi é o melhor jogador do mundo. Mas não se pode pensar só em parar Messi, pois mesmo que o conseguíssemos eles têm outros bons jogadores. É fundamental que lutemos pela posse de bola e que não percamos demasiadas bolas fáceis. Quando eles tiverem a bola teremos de estar com muita atenção a Messi, mas também aos outros jogadores."

14:40 Na partida de ida nas oitavas da temporada passada, o Barcelona derrotou o City por 2 a 0, também com gols de Messi e Daniel Alves.

14:35 As duas equipes só se enfrentaram duas vezes em jogos oficiais, mas em 2009, City e Barcelona se enfrentaram pela Taça Joan Gamper. Naquela oportunidade, o City derrotou o clube espanhol por 1 a 0, gol de Martin Petrov. Hoje no clube inglês, Yaya Toure atuou naquela partida, mas com a camisa do Barcelona.

14:30 O último jogo entre as equipes foi em março do ano passado, também pela Uefa Champions League, e também pelas oitavas de finais, onde terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 1, gols de Messi e Daniel Alves.

14:25 Favorito no jogo de logo mais, o Barcelona conta com um retrospecto positivo no confronto: em apenas 2 partidas, são 2 vitórias contra o Manchester City.

Resultado Manchester City x Barcelona

14:20 Contra o Málaga, no último sábado (21), um resultado negativo após 11 jogos. Com falha de Daniel Alves, o Barcelona não arranjou forças para reagir e foi derrotado

14:15 Já o Barcelona vem em melhor fase na competição: há quatro jogos sem perder, terminou como líder do Grupo F, com 15 pontos ganhos, com 5 vitórias, nenhum empate e só 1 derrota

14:10 Na última rodada, o Manchester City bateu o Newcastle por 5 a 0 em tarde inspirada do meia David Silva, que marcou dois gols diante dos Magpies

Jogo Manchester City x Barcelona

14:05 O mando de campo é do Manchester City, que terminou a fase de grupos na 2ª colocação do Grupo E, com 8 pontos ganhos. Até aqui, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Manchester City x Barcelona, pela partida de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2014/15, partida a ser disputada às 16h45, no City of Manchester