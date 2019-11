Fifa admite possibilidade de realizar Copa do Mundo de 2022 em novembro e dezembro

A ideia de uma Copa do Mundo no final do ano segue sendo estudada pela Fifa. A entidade admite a possibilidade de o Mundial de 2022 acontecer nos últimos dois meses do ano devido às fortes temperaturas do verão no Qatar, país-sede do torneio. Nessa época, que compreende o meio do ano - quando a competição costuma ser jogada -, os termômetros chegam a marcar mais de 40 graus. Tal fato impossibilitaria a realização dos jogos em junho e julho. No inverno, a temperatura média do país gira em torno dos 25 graus.

As datas serão definidas em uma reunião do Comitê Executivo da entidade máxima do futebol, em Zurique, na Suíça, nos dias 19 e 20 de março. Em caso de mudança, uma das possibilidades é a de que a Copa seja disputada entre os dias 26 de novembro e 23 de dezembro, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

"Há uma solução que emerge destas conversações, a de novembro-dezembro de 2022", afirmou o francês Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa.

A ideia de uma final jogada na antevéspera de Natal não é vista com bons olhos pelo inglês Jim Boyce, vice-presidente da Fifa.

"Esse é o único porém que vejo e gostaria que a final fosse uma semana antes. Mas quero esperar até a reunião do Comitê Executivo e ouvir todos os detalhes sobre as datas", disse Boyce ao Daily Mail.

Um estudo feito pela própria Fifa aponta que modificações no calendário do Mundial de 2022 proporcionariam mudanças em outras competições. A Copa das Confederações de 2021, que também costuma ocorrer em junho e julho, poderia ser sediada em outro país asiático, e o evento-teste para o maior torneio de futebol do planeta passaria a ser o Mundial de Clubes do mesmo ano, entre novembro e dezembro. Os Jogos de Inverno de 2022, agendados para fevereiro, e o Ramadã, período de jejum dos muçulmanos que se inicia em abril, também foram levados em conta.

"Dado que as duas cidades candidatas aos Jogos de Inverno de 2022 - Almaty (Cazaquistão) e Pequim (China) - preveem que o evento seja disputado entre 4 e 20 de fevereiro; que o mês do Ramadã começa em 2 de abril e que as condições constantes de calor prevalecem de maio a setembro no Catar, a única opção efetiva é a janela de novembro-dezembro", diz a Fifa em comunicado oficial.

A questão é mais delicada do que se imagina. Os campeonatos europeus, que chegam à metade em novembro e dezembro, teriam seus calendários rigorosamente alterados. Apesar da oposição dos clubes da Europa à alteração de datas da Copa no Qatar, a Uefa manifestou que deve seguir qualquer recomendação da Fifa e que não terá problemas para reprogramar suas competições da temporada 2022/2023, caso o Mundial realmente fique programado para a reta final de 2022.

"A Uefa considera que o melhor para os jogadores e os torcedores é que esta competição seja no inverno. Não temos quaisquer problemas importantes para reprogramar nossas competições para a temporada 2022/2023", afirma a entidade europeia em nota.

Richard Scudamore, chefe-executivo da entidade que organiza a Premier League, disse que os grandes clubes europeus estão "muito desapontados" com a sugestão da Copa no fim do ano. As equipes do Velho Continente são as que mais cedem jogadores à competição internacional.

"A Fifa mantém suas datas internacionais intactas e até a Uefa, que, acho, que nos decepcionou um pouco, se posiciona assim para que sua Champions League possa começar e continuar, como sempre. Estamos desapontados", comentou Scudamore, que ainda disse que os clubes europeus seriam os mais prejudicados com a decisão.

No Brasil, os torneios também seriam reprogramados. Levando em conta que o Campeonato Brasileiro termina entre o fim de novembro e o início de dezembro, o certame teria que ser antecipado em mais de um mês. Por sua vez, os Campeonatos Estaduais deveriam ter suas datas reduzidas, a fim de não comprometer o calendário.

Em janeiro, Nasser Al-Khater, diretor-executivo de comunicação e marketing do Comitê da Copa de 2022, afirmou em entrevista que a refrigeração dos estádios podiam suportar as altas temperaturas. Entretanto, um estudo elaborado com participação do Sindicato Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro) apontou que a disputa do Mundial do Qatar no inverno do país seria mais saudável para os atletas.

O FIFPro também se mostra contrário à chance de a Copa do Mundo ter duração menor que um mês. De acordo com o sindicato, seria criada uma "pressão extra sobre a carga de trabalho dos jogadores".

"Qualquer discussão sobre a proposta de redução nos dias de competição da Copa do Mundo é uma questão que envolve os jogadores. As alterações no calendário de jogos, que poderiam colocar pressão extra sobre a carga de trabalho dos jogadores, devem ser analisadas em conjunto com todas as partes interessadas em tempo oportuno", comunica o órgão em nota oficial.

O Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, presidente da AFC (Federação Asiática de Futebol, em tradução livre) e membro do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2022, garante que o comitê vem tentando chegar a uma solução a qual seja benéfica a todas as partes envolvidas.

"Estamos muito satisfeitos que, após avaliar cuidadosamente as várias opiniões e ter discussões detalhadas com todas as partes interessadas, nós identificamos o que acreditamos ser a melhor solução para o calendário internacional de 2018 a 2024 e o futebol em geral. Foi um trabalho desafiador e quero agradecer todos os membros da comunidade do futebol pelo empenho construtivo para ajudar a encontrar uma solução que nós acreditamos que pode funcionar para todos", declarou em entrevista ao site da Fifa.

Uma eventual alteração do calendário da Copa não é a única polêmica que gira em torno da competição. Recentemente, uma investigação denominada Relatório Garcia - em referência a Michael Garcia, antigo procurador de justiça norte-americano que se demitiu da Comissão de Ética da Fifa e organizou essa apuração - apontou que houve influências políticas na escolha das sedes das Copas de 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar).

Já o jornal inglês The Guardian denunciou compras de votos em tais eleições e a ocorrência de escravidão e péssimas condições de trabalho nas obras para o Mundial em terras catarenses. A Internacional Trade Union Confederation (ITUC) constatou que 1200 pessoas já morreram durante as atividades - as principais vítimas são da Índia e do Nepal - e estima que ao menos 4 mil operários imigrantes devem morrer até o início dos jogos.