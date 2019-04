Racing goleia Guaraní-PAR com mais um hat-trick de Gustavo Bou e segue 100% na Libertadores

O começo do Racing Club na Taça Libertadores da América não poderia ser melhor. E dois nomes são fundamentais para uma arrancada perfeita do clube argentino na principal competição do continente: Diego Milito e Gustavo Bou. Os dois jogadores marcaram mais uma vez. Destaque para Bou, que, com mais um hat-trick, garantiu a vitória celeste por 4 a 1 sobre o Guaraní-PAR.

Com o resultado, os argentinos disparam na liderança do grupo 8, com seis pontos ganhos, enquanto os paraguaios caem para o terceiro lugar, com apenas um ponto. Os times voltam a entrar em campo às 21h45 do próximo dia 10. O Racing tem mais um jogo em sua casa contra o Sporting Cristal-PER; enquanto o Guaraní enfrenta o Deportivo Táchira-VEN.

Falha adversária favorece a Academia em primeiro tempo equilibrado

Após 12 anos, o Racing voltava a jogar em sua casa pela Taça Libertadores da América. O começo da partida foi tenso, e o Guaraní comandava as principais ações do jogo. O time paraguaio levava perigo e deixava o torcedor apreensivo. Com o tempo, os donos da casa passaram a controlar o jogo, mas as finalizações eram escassas.

Aos 28 minutos, os visitantes chegaram com perigo, quando Benítez acertou a bola na rede pelo lado de fora. Dois minutos depois, o Racing respondeu. Bou fez belo corta-luz, Diego Milito ficou na cara do gol, mas mandou a bola para fora. No lance seguinte, polêmica com a arbitragem. Milito chutou e tentou pegar o rebote do goleiro em seguida e caiu na área. O árbitro não seguiu a pressão da torcida e dos jogadores e mandou o jogo seguir.

Mas o goleiro Aguilar resolveu ajudar os argentinos, ainda que de forma involuntária. Aos 43 minutos, Bou chutou de longe, o arqueiro paraguaio falhou e deixou a bola entrar. Festa no Cilindro, placar aberto em favor da Academia.

Consolidação da goleada graças a Milito e Bou

A vantagem mínima imposta na etapa inicial deu tranquilidade aos argentinos. E o cenário ficou ainda melhor logo aos três minutos. Camacho recebeu lançamento de Lollo e, dentro da área, tocou para Diego Milito empurrar para as redes.

O Guaraní teve a chance de diminuir o marcador aos 12 minutos. Santander saiu da marcação, entrou na área e chutou completamente torto. Quatro minutos depois, foi a vez de Bou desperdiçar ótima oportunidade. Milito deu ótimo lançamento para o artilheiro da Libertadores, que, na área, de frente para o gol, ao lado de dois companheiros, tentou um toque bonito e mandou a bola para fora.

Aos 19 minutos, a torcida celeste ficou apreensiva quando Santander recebeu no meio da área e chutou para diminuir o marcador em favor do Guaraní. Mesmo assim, com tranquilidade e com o oportunismo de Bou, a Academia saiu com mais uma goleada. Aos 33 minutos, o atacante recebeu cruzamento de Fernández e deu leve toque para tirar o goleiro da jogada. Aos 36, a jogada se repetiu e os argentinos se concretizam como os melhores do torneio continental até o momento.