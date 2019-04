Fiorentina tenta confirmar vantagem contra Tottenham na Europa League

Após empate em Londres, Fiorentina e Tottenham decidem vaga às oitavas de final da Europa League, em Florença, a partir das 15h. Diante de uma sequência importante na temporada, as equipes buscam avançar na competição atrás de um título europeu.

A partida em White Hart Lane na quinta-feira (19) terminou empatada em 1 a 1. Soldado abriu o placar para os Spurs e Basanta fez para a Fiorentina. Para a partida de volta, a Viola se classifica com um empate sem gols. Empate em dois gols ou mais dá a classificação ao Tottenham. Quem vencer, fica com o vaga. Se a partida em Florença terminar em 1 a 1, o jogo irá para a prorrogação e, persistindo a igualdade, para os pênaltis.

Com Tatarusanu contundido, Neto ganha chance para superar desconfiança

O empate em 1 a 1 contra o Torino em casa pela Serie A no último domingo (22) foi frustrante para a Fiorentina, que caiu para a 5ª colocação da Serie A e se afastou da zona de classificação à Champions League. Apesar disso, o empate manteve a sequência invicta da Viola, que agora dura 10 jogos.

Para o confronto contra o Tottenham em Florença, a Viola terá dois novos desfalques em relação a ida. Borja Valero sofreu um corte na perna no jogo em Londres e está fora, enquanto o goleiro Tatarusanu sofreu um problema de lombalgia e também está indisponível. No gol, Neto terá nova oportunidade. O goleiro brasileiro foi afastado da titularidade após recusar renovação de contrato e possíveis negociações com a Juventus, arquirrival da Fiorentina, causaram rusgas com a torcida.

Preocupado com possível hostilidade do torcedor com Neto, o técnico Vincenzo Montella falou que espera apoio da torcida. "Neto é um grande profissional e ele treina muito duro. Eu confio nele. Ele sabe bem o que a torcida pensa e eles que têm o direito de expressar suas opiniões, mas eu penso que que o time precisa do apoio dos torcedores", disse.

Apesar de ter o empate sem gols favorecer a Viola, Montella afirmou que o time não vai abandonar suas características e que não vai se agarrar em sua vantagem. "Para avançar na Liga Europa, teremos a mesma coragem demonstrada em Londres e ser mais firme desta vez. Não vamos entrar no jogo para empatar, vamos fazer o jogo tentando ganhá-lo e se terminar 0 a 0, que assim seja", disse.

Em relação ao jogo de ida, a Fiorentina deve mudar seu esquema tático de três para quatro defensores. Existem duas dúvidas para a escalação da equipe: na lateral-esquerda entre Pasqual e Basanta e no meio campo, disputam uma vaga Aquilani e Badelj. Além de Valero e Tatarusanu, a Viola terá os desfalques dos atacantes Rossi e Bernardeschi, desfalques de longa data. Diamanti, Gilardino e Kurtic também ficam de fora por não estarem entre os 23 inscritos na competição.

Com sequência importante, escalação do Tottenham é mistério

A partida no fim de semana contra o West Ham deixou muitas dúvidas no Tottenham. Apesar da reação que o time mostrou no final, saindo de 0 a 2 para um empate nos minutos finais, o resultado afastou os Spurs da zona de classificação à Champions League.

Apesar de o campeão da Liga Europa garantir vaga à Champions, a sequência da temporada do Tottenham causa dúvidas para a escalação do time que enfrenta a Fiorentina. Após fracassar na missão de abrir vantagem no jogo de ida, Mauricio Pochettino terá que administrar o elenco visando também a final da Copa da Liga Inglesa no próximo domingo (1), contral o rival Chelsea.

Pochettino não revelou a escalação que entrará em campo em Florença e tratou como uma decisão a partida na Itália. "Eu tenho uma ideia clara para amanhã, mas eu nunca revelar os nomes antes do jogo. Amanhã é a nossa primeira final. Temos que vencer amanhã, sermos melhor que a Fiorentina, e só então pensar sobre a melhor abordagem para o domingo (contra o Chelsea)".

O treinador argentino também disse que é uma honra ir ao Artemio Franchi, onde tantos de seus compatriotas fizeram sucesso, sendo Gabriel Batistuta o principal deles. "É uma honra para mim estar aqui, neste estádio onde tantos jogadores argentinos famosos jogaram antes".

Apesar das incógnitas na escalação, o Tottenham não tem nenhum desfalque por contusão para a partida. Por opção do técnico, Friedel, Kaboul, Capoue, Ceballos, Yedlin e Adebayor não viajaram para a Itália.