Fiorentina conta com Mario Gómez inspirado e elimina Tottenham da Europa League

Jogando diante de seu torcedor, a Fiorentina venceu o Tottenham com dois gols na segunda etapa e garantiu vaga às oitavas de final da UEFA Europa League. Mario Gómez e Salah fizeram os gols que deram à Viola o direito de avançar na competição. O adversário será conhecido no sorteio que será realizado amanhã (27).

Os dois times voltam a campo no próximo domingo (1). A Fiorentina viaja à Milão para enfrentar a Inter em confronto direto por vaga em competições europeias na Serie A, às 14h. Já o Tottenham enfrenta o Chelsea pela final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley, às 13h.

Soldado se atrapalha e desperdiça grande oportunidade em primeiro tempo sem gols

Jogando dentro de casa, a Fiorentina começou dominando a posse de bola, enquanto o Tottenham aguardava para tentar sair em velocidade. A primeira chance da partida foi da Viola aos 5, quando Fernández avançou pela esquerda e encontrou Badelj, que bateu da entrada da área com perigo, mas à direita do gol.

Depois de um início com predomínio viola, o Tottenham passou a tomar a iniciativa, ficando com a bola e rondando a área dos mandantes. Aos 9, Eriksen avançou pelo meio e soltou para Lamela bater da entra da área, mas Neto caiu para fazer a defesa tranquila. A reposta da Fiorentina foi aos 16. Mario Gómez foi lançado pela direita, avançou e invadiu a área, mas na hora de finalizar se atrapalhou com Vertonghen, que evitou a finalização do alemão.

Aos 25, a Fiorentina teve que fazer sua primeira alteração, após Mati Fernández sentir dores musculares e ser substituído por Aquilani. Com domínio da posse de bola, o Tottenham era melhor, mas dava pouco trabalho para o goleiro. Aos 28, a chance mais clara do primeiro tempo foi criada. Soldado recebeu livre no meio campo após lançamento de Lamela e avançou com Chadli cara a cara sozinho com o goleiro, mas na hora do passe, o espanhol se equivocou e Neto salvou o time da casa.

O terço final do primeiro tempo manteve a tendência da maioria do jogo, com o Tottenham mantendo a posse de bola - 67% no total -, mas chutando pouco a gol e a Fiorentina foi para o intervalo com um resultado que a favorecia.

Fiorentina aproveita-se de falhas defensivas para garantir vaga

Após dominar a primeira etapa, o Tottenham não conseguiu repetir a atuação no segundo tempo e a Fiorentina criava as melhores chances. Aos 5, Salah invadiu a área pelo lado esquerdo e foi travado na hora do chute, mas a bola sobrou para Badelj bater de pé direito, mas Lloris segurou.

Três minutos depois, a Viola conseguiu seu gol. Fazio errou passe no meio campo, Badelj interceptou e lançou Mario Gómez, que ganhou na velocidade do zagueiro espanhol e bateu por baixo das pernas do goleiro para abrir o placar. Atordoado com o gol sofrido, o Tottenham passou a errar muitos passes e a Fiorentina continuava melhor. Aos 16, Lamela saiu jogando mal, Joaquín roubou a bola e encontrou Salah pelo meio. O egípcio avançou com espaço e tentou finalizar tirando do goleiro, mas Lloris salvou com o pé.

Precisando buscar gols, o técnico Mauricio Pochettino fez alterações ofensivas, com as entradas de Kane e Townsend nas vagas de Bentaleb e Chadli, mas elas foram pouco efetivas. Para piorar, aos 25, Salah avançou pela direita e tabelou com Gómez, que devolveu de calcanhar e o egípcio aproveitou bobeira de Vertonghen para se antecipar e bater forte para ampliar a vantagem viola.

O Tottenham chegou a marcar seu gol aos 31 com Kane, mas a arbitragem assinalou impedimento de Lamela no momento da assistência. Nos minutos finais, os londrinos passaram a assustar mais. Aos 40, Eriksen recebeu de Walker na entrada da área e bateu forte de pé esquerdo e Neto caiu para evitar o gol dos Spurs. Na sequência, Townsend bateu falta pela direita, Soldado desviou na primeira trave, mas a bola e as chances de classificação do time inglês foram por cima do gol, garantindo a festa nas arquibancadas do Artemio Franchi.