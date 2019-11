Placares elásticos agitam jogos de ida nas quartas da Concacaf Champions League

A principal competição de clubes da América do Norte e Caribe chegou a sua fase decisiva. Oito equipes buscam o título e a vaga para o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. As quartas de final da Concacaf Champions League 2014/15 começou na última terça-feira (24) e encerrou a primeira perna, jogos de ida, nesta quinta-feira (26).

Chegar nesta altura do campeonato é complicado, já que na fase anterior, cada grupo foi composto por três clubes, com apenas um avançando para o mata-mata. Os destaques dos jogos de ida foram o América do México e Alajuelense, que abrem boa vantagem para o segundo encontro.

Olímpia (HON) 1 x 1 Herediano (CRC)

Na terça-feira, no Estadio Tiburcio Carías Andino, O Olímpia não saiu do empate com o Herediano. A equipe da casa foi superior, reclamou dois pênaltis no primeiro tempo. O placar foi aberto no fim da etapa: Estupiñán recebeu lançamento do brasileiro Fabio de Souza, o atacante dominou e se livrou de dois e soltou a bomba de fora da área.

O empate dos costa-riquenhos veio em falha geral da defesa. Após chutão, os zagueiros do Olímpia bateram cabeça, Lagos arrancou livre pelo meio e na cara do gol tocou por baixo das pernas do goleiro. Os mandantes pressionaram, mas o empate persistiu. O jogo de volta acontecerá do dia 5 de março.

Pachuca (MEX) 2 x 2 Montreal Impact (CAN)

Na madrugada de terça para quarta-feira, O Montreal Impact visitou o Pachuca. Os canadenses começaram melhor e abriram vantagem: o inspirado Dilly Duka arrancou da esquerda para o meio e chutou rasteiro no canto oposto. No começo do segundo tempo a diferença foi ampliada: Mapp driblou o marcador e bateu cruzado. O golerio soltou nos pés de Duka que tocou para as redes.

A festa tricolor acabara ali. Minutos depois, em cobrança de falta que desviou na barreira, Olvera diminuiu. Aos 23 minutos, Lozano cruzou rasteiro, o goleiro Bush se complicou com o zagueiro e Ariel, ex-Coritiba, ao melhor estilo centroavante empurrou de coxa para empatar. No dia 3 de março, o Estádio Olímpico de Montreal receberá a segunda partida, onde o Impact pode empatar por 0 a 0 ou 1 a 1.

Saprissa (CRC) 0 x 3 América do México

Os três gols marcados fora de casa deixa o América em situação confortável para a volta no México. O destaque da partida foi Peralta, que veio do banco e anotou dois gols. O jogo foi duro, disputado, o Saprissa mandou duas bolas na trave, desperdiçou chances cara a cara com o goleiro. Este que fez boas defesas. No momento em que a equipe da casa era superior e o fim do jogo se aproximava veio o castigo. Cruzamento de Sambueza na cabeça de Pablo Aguilar, mexicanos na frente.

O time da Costa Rica sentiu o golpe, logo em seguida sofreu mais dois. Quintero recebeu na direita, deixou o marcador no chão e rolou pra Oribe Peralta chutar e contar com a contribuição do goleiro. O terceiro saiu após passe longo de Aguilar para o Peralta. O atacante avançou livre e arrematou com categoria na saída do goleiro. No dia 4 de março, o Estádio Azteca sediará o jogo de volta.

Alajuelense (CRC) 5 x 2 DC United (EUA)

O único costa-riquenho que se deu bem neste primeiro jogo das quartas de final foi o Alajuelense. No encontro de rubro-negros, a equipe da casa levou a melhor sobre o time da capital americana. O DC United não contou com Bill Hamid, goleiro titular, o reserva Dykstra falhou em vários momentos, contribuindo para o placar elástico. O time estadunidense precisa vencer por três gols sem sofrer nenhum no dia 5 de março, no RFK Stadium.

Alonso foi lançado em direção à linha de fundo, Dykstra saiu do gol e derrubou o adversário dentro da área. Ariel Rodríguez converteu a penalidade. Ortiz anotou o segundo sem muita dificuldade. Espíndola diminuiu para o United com um belo gol de cobertura, usando a cabeça. Em seguida, McDonald cruzou, Dykstra não segurou e Venegas completou.

No segundo tempo, Ortiz voltou a marcar e ampliou a vantagem. Ele arriscou de fora da área e o goleiro aceitou. Os americanos conseguiram o segundo tento, com Birnbaum de cabeça, dando o mínimo de esperança. Porém, no lance seguinte veio a pá de cal. A defesa do DC parou. Leonel Peralta achou McDonald livre na área para fazer o quinto.