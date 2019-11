Jogo Real Madrid x Villarreal na La Liga 2014/15

Obrigado a todos que acompanharam mais esta transmissão com a VAVEL Brasil! Até a próxima.

Com este resultado, os merengues seguem na liderança, mas com uma diferença de dois pontos para o vice Barcelona. O Villarreal permanece na sexta colocação, um ponto atrás do quinto, Sevilla.

93' FIM DE JOGO NO BERNABÉU! Tudo igual em Madrid: 1 a 1. Cristiano Ronaldo marcou para os merengues e Gerard Moreno marcou para os visitantes. Primeiro empate do clube merengue no campeonato.

91' Marcelo cruza na segunda trave, Ronaldo cabeceia, mas a bola passa por cima.

90' Asenjo! Kroos cruza e quase que Jaume Costa manda para o próprio gol.

87' Chicharito cai na área e pede pênalti, mas o juíz deixa o jogo seguir.

85' Casillas! Vietto cabeceia muito bem, mas Casillas defende.

84' ASSIM NÂO! Após bola na área, Asenjo sai mal, não agarra e Jesé tenta de primeira, sem goleiro, mas finaliza para fora.

84' Merengues estão bem mais presentes no campo de ataque.

81' Substituição no Real Madrid: Sai Benzema, entra Chicharito.

79' Ronaldo recebe pela direita, puxa para o meio e finaliza forte, mas a bola vai para fora.

78' Substituição no Real Madrid: Sai Isco, entra Illarramendi.

77' Ah Vietto! Após chutão para frente, a bola passa por Varane e fica para Vietto sair na cara do gol, mas o argentino se enrola com a bola e perde grande chance.

76' Cartão amarelo para Dani Carvajal (Real Madrid).

75' Campbell arrisca de muito longe, mas a bola vai para fora.

74' Merengues marcam pressão em busca do segundo gol.

72' Substituição no Real Madrid: Sai Lucas Silva, entra Jesé Rodríguez.

71' DEFESAÇA! Bale cruza para Cristiano Ronaldo, que cabeceia forte, mas Asenjo faz uma grande defesa.

70' Kroos cobra a falta na cabeça de Benzema, mas o francês manda pra fora.

69' Cartão amarelo para Jaume Costa (Villarreal).

68' Ronaldo invade a área pela esquerda, mas finaliza em cima de Asenjo.

67' Substituição no Villarreal: Sai Sergio Marcos, entra Jonathan dos Santos.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO VILLARREAL!!!! Após bela jogada pela esquerda, Gerard Moreno tabela com Vietto e finaliza forte, no canto de Iker Casillas. Tudo igual: 1 a 1.

62' Substituiçaõ dupla no Villarreal: Saem Tomas Pina e Giovanni dos Santos, entram Manu Trigueros e Luciano Vietto.

61' Cristiano Ronaldo cobra com força, mas a bola vai para fora.

60' Falta perigosa para o Real Madrid!

58' Jaume Costa finaliza de primeiro após escanteio e a bola passa perto.

55' Assim não, Bale! Ronaldo aproveita falha de Bailly, leva e passa para Bale, que finaliza de primeira, mas a bola vai por cima.

53' ASENJO! Bale passa bela bola em profundidade para Cristiano Ronaldo, que finaliza com força, mas o goleiro do Villarreal defende.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!! Cristiano Ronaldo perfeito. Bola para um lado, goleiro para o outro. Esse é seu 30º gol na La Liga, artilheiro isolado. Tá aberto o placar em Madrid: 1 a 0.

50' PÊNALTI PARA O REAL MADRID! Bailly derruba Cristiano Ronaldo dentro da área. Chance merengue para abrir o placar.

48' Cristiano Ronaldo recebe pela esquerda, pedala e chuta cruzado, mas Asenjo defende.

47' Carvajal tabela bem com Benzema, cruza, mas a zaga tira.

45' Começa o segundo tempo em Madrid!

47' Fim do primeiro tempo no Bernabéu! Tudo igual em Madrid: 0 a 0. Jogo muito bom, com bastante movimentação.

46' Cristiano cobra falta de muito longe, mas a bola passa por cima.

45' Campbell faz boa jogada, mas finaliza sem força.

42' Na trave! Bale recebe na esquerda, leva pra linha de fundo e cruza. A bola pega um efeito e resvala na trave de Asenjo.

39' Marcelo passa para Isco, que cruza de primeira para o próprio Marcelo tentar de voleio, mas o brasileiro pega mal e a bola passa longe.

37' Cartão amarelo para Moi Gomez (Villarreal).

35' Bailly fica no chão após levar cabeçada no queixo.

33' Kroos bate mais um escanteio, Varane sobe mais que todo e cabeceia com perigo.

31' Kroos cobra escanteio e Bale cabeceia para fora.

30' Marcelo cruza fechado, mas a bola passa por toda a área.

29' Campbell cai pela segunda vez em campo.

27' Jogo continua bem movimentado, mas as chances de gol deram uma tranquilizada.

22' Kroos cobra falta na cabeça de Pepe, mas o luso-brasileiro manda pra fora.

20' Bale faz boa jogada pela esquerda, cruza, mas ninguém chega para concluir.

19' Real Madrid toca bastante a bola, mas não acha espaços. Segue 0-0.

15' Carvajal cruza, mas Benzema não alcança.

14' Jogo muito bom em Madrid. As duas equipes chegam com perigo.

13' Melhor chance do jogo! Gerard Moreno intercepta chute de longe, sai na cara de Casillas, que defende. No rebote, Moi Gomez finaliza de primeira e Carvajal salva o Real Madrid.

12' Dos Santos cobra, mas a bola pega na barreira e vai para escanteio.

11' Falta perigosa para o Villarreal.

10' Isco passa para Ronaldo, que domina, puxa pro meio e finaliza rasteiro, mas Asenjo defende;

8' Kroos bate escanteio e a bola fica no bate e rebate dentro da área. Pepe recebe e ajeita para Lucas Silva, que arremata de fora da área, mas a bola vai para fora.

7' Cristiano Ronaldo recebe no meio, tenta de muito longe, mas a bola vai para fora.

6' Jogo começa com bastante equilíbrio. As defesas vão se dando melhor neste começo.

4' Marcelo cruza para Ronaldo, mas Asenjo antecipa bem o lance.

2' Jogo começa com boa intensidade. Merengues ficam mais com a bola e tentam furar o bloqueio do submarinoa amarelo.

0' Começa o jogo no Santiago Bernabéu!

17:01 Jogadores do Real Madrid de basquete, como Sergio Rodriguez e Felipe Reyes, entraram em campo para "saudar" a torcida após o título da Copa Del Rey diante do Barcelona.

16:58 As duas equipes já estão em campo no Santiago Bernabéu. Vale lembrar que a vitória é importante para o clube merengue, que, com a vitória do Barcelona ontem, agora só está um ponto na frente. Uma vitória deixaria a diferença novamente em 4.

16:53 Outros resultados da rodada 25 da La Liga. Lembrando que esse jogo é o penúltimo da rodada: Espanyol 1-0 Córdoba; Granada 1-3 Barcelona; Rayo 4-2 Levante; Almería 0-0 Deportivo; Málaga 3-2 Getafe; Valencia 2-0 Real Sociedad; Eibar 0-1 Athletic Bilbao; Sevilla 0-0 Atlético de Madrid. Amanha: Celta de Vigo x Elche.

16:45 Vale relembrar que a bola rola às 17h em ponto!

16:25 Cristiano Ronaldo tem uma média acima de 1 gol por jogo contra o submarino amarelo. São 10 gols em 8 jogos.

16:15 Enquanto o Real Madrid vai no seu tradicional 4-3-3, o Villarreal vai com um 4-4-2, com Campbell e Moi Gomez chegando pelas laterais.

16:13 Villarreal escalado! Asenjo; Mario Gaspar, Bailly, Dorado e Jaume Costa; Tomas Pina, Sergio Marcos, Moi Gomez e Campbell; Gerard e Giovanni dos Santos.

16:12 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Pepe, Varane e Marcelo; Kroos, Lucas Silva e Isco; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

16:07 Iker Casillas é o atleta do Real Madrid que mais enfrentou o Villarreal. Esse será seu 501º jogo na história pela La Liga.

15:30 Quem apita o jogo é José Luis Gonzalez, que será auxiliado por José Maria Sanchez e por José Maria Carrera em Real Madrid x Villarreal .

15:25 García disse que não mudará sua rotação com os atletas, mesmo com um duelo difícil como o deste domingo: "Eu deixei isso bem claro e não mudarei minha estratégia."

15:20 Ancelotti também falou da qualidade do submarino amarelo: "É uma equipe de grande qualidade, organizada e com bons jogadores; Venceram o Atlético e fizeram um bom jogo contra o Barcelona. Equipe de alto nível."

15:15 O palco do jogo deste sábado é o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Com capacidade para mais de 81 mil pessoas, a torcida merengue deve marcar presença para empurrar o clube merengue em busca de mais uma vitória.

15:10 Desfalques do Villarreal: Contundidos - Bruno, Marin, Rukavina e Jokic.

15:05 Desfalques do Real Madrid: Contundidos - Sergio Ramos, Modric, Khedira, James Rodriguez e Fabio Coentrão.

15:00 FIQUE DE OLHO Real Madrid x Villarreal: Luciano Vietto. O jovem argentino está em grande fase. Em sua primeira temporada pelo submarino amarelo, Vietto já soma 17 gols e 9 assistências em 35 jogos. Ele é a principal esperança de gol da equipe. Deve dar muito trabalho.

14:55 FIQUE DE OLHO Real Madrid x Villarreal: Cristiano Ronaldo. O português parece ter recuperado o faro de gol. Marcou tanto na vitória contra o Elche, como na vitória contra o Schalke 04 pela Uefa Champions League. Ronaldo é o homem gol merengue.

14:50 Marcelino García Toral disse que sempre é complicado enfrentar o Real Madrid, ainda mais fora de casa, mas disse que seu time tentará fazer um grande jogo: "Tentaremos fazer um grande jogo. Seremos tremendamente competitivos e tentaremos ficar com a bola e atacar."

14:45 Carlo Ancelotti falou que sua equipe chega bem para a fase derradeira da temporada: "Chegamos o ponto mais importante da temporada em uma condição física e mental."

14:40 No dia 16 de maio de 2009 a história foi diferente. Com gols de Pirés, Cani e Capdevila, o Villarreal derrotou os merengues por 3 a 2. Van der Vaart e Higuain marcaram para o Real Madrid.

14:35 Em fevereiro de 2010, o Real Madrid aplicou sua maior goleada contra o submarino, quando goleou por 6 a 2. Higuain, duas vezes, Kaka, também duas vezes, Cristiano Ronaldo e Xabi Alonso marcaram para os merengues. Marcos Senna e Nilmar fizeram os do Villarreal.

14:30 No jogo do primeiro turno, os merengues derrotaram os amarelos por 2 a 0, com gols de Modric e Cristiano Ronaldo.

14:25 Em toda a história da La Liga, as duas equipes se enfrentaram 29 vezes, sendo um verdadeiro massacre merengue: 19 vitórias contra apenas duas do submarino amarelo, além de oito empates.

14:20 Na última rodada da Liga, o Villarreal derrotou o Eibar por 1 a 0 em casa. No meio de semana, os amarelos derrotaram o Red Bull Salzburg e avançaram para as oitavas de finais da Uefa Europa League. Relembre.

14:15 Visitante neste domingo, o submarino amarelo ocupa a 6ª colocação na La Liga com 44 pontos, sendo 13 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

14:10 Na última rodada, os merengues derrotaram o Elche, fora de casa, pelo placar de 2 a 0. Relembre.

14:05 O mando de campo é do líder da La Liga, o Real Madrid, que soma 60 pontos na competição, com 20 vitórias e 4 derrotas.

14:00 Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! Você acompanha, a partir de agora, tudo sobre o duelo entre Real Madrid e Villarreal , em jogo válido pela 25ª rodada da La Liga. A bola rola às 17h.