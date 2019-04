Real Madrid tropeça diante do Villarreal e perde chance de disparar na liderança

Partida válida pela 25ª rodada da Liga BBVA. O jogo foi realizado no Santiago Bernabéu.

Neste domingo (01), Real Madrid e Villarreal se encontraram no Santiago Bernabéu em jogo válido pela 25ª rodada da Liga BBVA. A partida terminou em 1x1, sendo assim o primeiro empate do Real no campeonato espanhol nesta temporada.

Na próxima rodada, os merengues visitam o Athletic Bilbao no sábado (7), às 14h. Já o submarino amarelo recebe o Celta de Vigo no domingo (08), às 15h00, mas antes tem compromisso pelas semifinais da Copa do Rey (ida) na terça (3) em casa, contra o Barcelona, às 16h00.

Partida movimentada, porém sem gols

Com o trio BBC em campo, a expectativa era de muitos gols, o Real precisava da vitória para continuar com a vantagem de 4 pontos na liderança do campeonato. Já o Villarreal queria os 3 pontos para encostar na zona de classificação para Uefa Champions League.

Jogando em casa, os merengues começaram no controle do jogo, com mais posse de bola e presença no ataque. O submarino amarelo, mesmo fora de casa, tentatava jogar de igual pra igual.

E a primeira chance perigosa foi dos visitantes, aos 12', a bola sobrou pra Gerard Moreno que chutou pra boa defesa de Casillas, no rebote Mói Gomez quase marca o primeiro se não fosse por Carvajal.

Na metade do primeiro tempo se via um jogo bastante agradavel, dois times de ponta se enfrentando onde a unica coisa que interessava era a vitória. Porém não tinhamos muitas chances perigosas, ainda mais com Ronaldo e Bale apagados. Aos 33', Kroos cobrou escanteio, Varane subiu mais alto e cabeceou levando perigo a meta de Asenjo.

A partida continuava nesse mesmo ritimo, um jogo bom mas sem gols nem grandes chances. Bale estava bem marcado e precisava aparecer mais, fazer a diferença, Ronaldo só se via em campo quando perdia a bola. Do outro lado não tem muito do que reclamar, os jogadores faziam sua parte e o Vilarreal jogava de igual pra igual.

Ronaldo marca, mas Moreno empata e jogo termina empatado

No segundo tempo, o Real Madrid estava mais determinado em busca dos três pontos. Aos 47', Ronaldo chutou cruzado pra boa defesa de Asenjo. Minutos depois, Bale cruzou e Bailly impediu Ronaldo de finalizar cometendo pênalti em cima dele. O português foi pra cobrança e abriu o placar no Bernabéu.

Motivados, os merengues continuaram em peso na busca pelo segundo gol. Aos 54', Bale achou Ronaldo na área, o português finalizou pra difícil defesa de Asenjo. Um minuto depois, foi a vez de Cristiano servir Bale, porém o galês isolou a bola.

Só que o Villarreal não iria aceitar tão fácil essa pressão do seu adversário. Aos 64', Gerard Moreno recebeu passe de Vietto na entrada da área e chutou forte pra empatar a partida.

Se no primeiro tempo faltava algumas chances mais perigosas, no segundo sobrava. O jogo era bastante movimentado, com várias oportunidades pra cada lado. Aos 71, Bale cruzou pra Ronaldo cabecear forte no ângulo, porém Asenjo fez defesa espetacular.

O Real pressionava bastante pra obter a vitória, a equipe tinha mais de 20 finalizações na partida, criava chances claras mas não as aproveitava. Aos 84', Asenjo saiu mal, a bola sobrou pra Jesé que finalizou mal e jogou pra fora. Após mais esse lance, as duas equipes alternaram algumas chegadas, mas o placar não se alterou.