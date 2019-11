Inter e Fiorentina fazem confronto direto por vaga em competições europeias após avançar na UEL

Vivendo bom momento, Internazionale e Fiorentina se enfrentam em Milão neste domingo (1), às 14h, em um confronto importante por vaga em competições europeias via Serie A. Classificadas às oitavas de final da Europa League e com boa sequência na temporada, as equipes precisam de um bom resultado para seguirem atrás de seus objetivos.

No primeiro turno, a Fiorentina passou fácil pela Internazionale no Artemo Franchi e venceu por 3 a 0. Babacar, Cuadrado e Tomovic foram os autores dos gols. Na classificação, a Inter ocupa a 8ª colocação, com 35 pontos, quatro menos que a Viola, que está em 5º. Confira aqui a classificação completa do Italiano.

Subindo na tabela, Inter prega respeito ao adversário

A vitória sobre o Celtic no último meio de semana por 1 a 0, pela Europa League, garantiu a Inter nas oitavas de final para enfrentar o Wolfsburg e manteve a sequência positiva do time na temporada. Com cinco jogos de invencibilidade, o time pode igualar a marca dos seis primeiro jogos de 2014-15, onde o time não perdeu. Além disso, a fase positiva recolocou os nerazzuri em condições de brigar por vaga em competições europeias, já que o time está a apenas um ponto da Sampdoria, sexta colocada.

Apesar da boa fase, o técnico Roberto Mancini sabe da dificuldade que a Inter terá para manter-se invicta contra a Fiorentina e elogiou o trabalho de Vincenzo Montella, técnico viola. "A Fiorentina é um time que joga bem e tem as suas melhores características no ataque, mas também tem força defensiva Fico feliz por Vincenzo está indo bem, tem uma boa mentalidade. Ele é um jovem treinador e você sempre pode aprender com os jovens, que muitas vezes tem as melhores ideias. Atualmente, Montella tem capacidade para treinar qualquer equipe", disse.

Para o confronto com a Fiorentina, Mancini terá os retornos de Brozovic e Podolski, que não disputam a Europa League pelo limite de jogadores inscritos, e ambos devem ganhar vaga entre os titulares. Por cansaço, Santon pode ceder lugar para D'Ambrosio. A novidade na convocação é o zagueiro brasileiro Felipe, ex-Parma, que foi recém-contratado. Os únicos desfalques certos de Roberto Mancini são os laterais Nagatomo e Jonathan, que está fora da temporada.

Relacionados da Inter: Handanovic, Carrizo, Berni, Juan, Andreolli, Campagnaro, Vidic, Santon, Dodo, Ranocchia, Felipe, D'Ambrosio, Kovacic, Guarín, Kuzmanovic, Medel, Obi, Brozovic, Hernanes; Palacio, Icardi, Podolski, Puscas, Shaqiri

Fiorentina precisa superar desfalques para quebrar tabu

Vivendo sua melhor fase na temporada, a Fiorentina confirmou o bom momento ao bater o Tottenham na última quinta-feira (26) por 2 a 0 e avançar às oitavas de final da Liga Europa, onde vai enfrentar a Roma. Com esse resultado, a Viola chegou a 11 jogos de invencibilidade, sete deles na Serie A.

Ainda viva em três competições - além de Serie A e Liga Europa, a Fiorentina está na disputa Coppa Italia -, o time de Florença vai vendo a sequência de jogos pesar e causar contusões. Além de Rossi e Bernardeschi, desfalques de longa data, o goleiro Tatarusanu, o zagueiro Basanta, o meia Mati Fernández e o atacante Mario Gómez são quatro titulares que ficaram fora da viagem para Milão e Borja Valero, que viajou, é dúvida. Além disso, após a partida contra a Inter, o time já volta a campo na próxima quinta-feira (5), quando visita a Juventus pelo jogo de ida das semis da Coppa Italia.

Admitindo que a sequência é complicada, o técnico Vincenzo Montella deve mesclar a equipe, mudando o time em seis posições em relação ao jogo da Liga Europa, mas espera que a equipe continue mostrando atitude. "Vamos ter de ser compacto como fomos contra o Tottenham em Londres. E tem um senso de sacrifício. Vai ser um jogo difícil para nós, mas também para a Inter. Não devemos fugir das nossas responsabilidades. Será uma bela partida para disputar, então temos que ter atitude. Nós não devemos jogar pelo empate. E eu estou muito orgulhoso de treinar esses jogadores, porque eles são homens de verdade com valores absolutos", disse.

Se vencer a Inter em Milão, a Fiorentina quebrará um tabu que já dura quase 15 anos. A última vez que conseguiu a vitória no Meazza foi em junho de 2000, quando conseguiu uma goleada por 4 a 0. Chiesa, duas vezes, Batistuta e Bressan marcaram para a Viola na época.

Relacionados da Fiorentina: Alonso, Aquilani, Babacar, Badelj, Borja Valero, Diamanti, Gilardino, Gonzalo, Ilicic, Joaquin, Kurtic, Lazzari, Lezzerini, Neto, Pasqual, Pizarro, Richards, Rosati, Rosi, Savic, Salah, Tomovic, Vargas