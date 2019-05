Chelsea e Tottenham medem forças na decisão da Capital One Cup após sete anos

Depois de disputarem a final da FA Cup em 1967, em uma época em que o Chelsea estava conquistando diversos títulos, e a final da Capital One Cup de 2007/08, quando os Blues chegaram a primeira final pós primeira era Mourinho, equipes de Londres voltam a decidir este campeonato. Nas duas, os Spurs levaram a melhor.

Na final válida novamente pela Copa da Inglesa deste ano, Chelsea e Tottenham se enfrentam em Wembley, em Londres, em mais uma final entre times da capital do país.

O Chelsea está atualmente na primeira posição da Barclays Premier League e vem de um empate fora de casa contra o PSG, em jogo válido pela Uefa Champions League.

Já o Tottenham está na sétima posição da Barclays Premier League, 15 pontos atrás do líder Chelsea. Na quinta (26), o time foi eliminado da Uefa Europa League após ser derrotado fora de casa por 2 a 0 pela Fiorentina

Spurs vem com força máxima e confiança para conquistar único título que disputa na temporada

O Tottenham chegou à final após conseguir classificar-se empatando o segundo jogo, já que havia vencido o primeiro por 1 a 0, contra o Sheffield United. Os Spurs chegam para a final sem nenhuma dúvida e sem nenhum desfalque, todos os jogadores que estiveram em campo na eliminação contra a Fiorentina, pela Uefa Europa League, estão à disposição do técnico Mauricio Pochettino.

Artilheiro do time na temporada com 24 gols, Harry Kane falou sobre sua expectativa de enfrentar o Chelsea em uma final: “Me dá arrepios só de pensar nisso. Vai estar uma atmosfera incrível, espero que a gente traga o troféu para casa. Mal posso esperar”

Mas, apesar da empolgação, o artilheiro impõe cautela ao enfrentar os Blues: “O Chelsea é um time do topo, mas nós também somos e temos de conseguir o melhor de nossa capacidade. Assim como fizemos na partida do dia primeiro de janeiro”.

Mauricio Pochettino disputou algumas decisões na época em que atuava como jogador. Ele este em campo em finais pelo PSG e pelo Espanyol e tentou passar aos seus comandados um pouco de sua experiência: "Você sempre tenta traduzir suas experiências, mas estou confiante e acredito no nosso caminho".

Para ele o essencial é saber como gerir a equipe nas horas decisivas: "Você sempre precisa para se sentir do grupo o que eles precisam antes de uma final, para gerir essa situação e com a nossa experiência temos de ajudar os jogadores e a equipe.".

O time já foi eliminado da FA Cup e da Uefa Europa League, está há 15 pontos do líder no campeonato nacional faltando 12 jogos para o fim, tendo apenas esse título em disputa na temporada para o clube.

Blues estarão focados no jogo e Willian realizará sonho de jogar em Wembley

O Chelsea também não tem dúvidas para a final. O treinador José Mourinho, porém, não poderá contar com os volantes nigeriano Obi Mikel, machucado, e o sérvio Nemanja Matic, suspenso. O time chegou à final após vencer o Liverpool na prorrogação do segundo jogo por 1 a 0.

Os jogadores que jogaram a última partida contra o PSG pela Uefa Champions League estão à disposição de José Mourinho. Ele que disse está focado no jogo de domingo: "Este é o único momento desde que cheguei em julho de 2013 que eu não penso sobre o futuro deste clube, eu só penso sobre o momento".

José Mourinho disse saber separar bem as competições: “Eu não acho que é porque você ganha a taça que você ganha o campeonato. Não vejo conexões. Se vamos para casa com uma taça e uma medalha, então perfeito. Mas, na segunda-feira temos que treinar, na quarta-feira temos que jogar, e não há tempo para pensar sobre as consequências.”

Mourinho ainda disse que espera que as decisões se tornem comuns à sua equipe: “Chelsea está indo bem neste momento com uma nova equipe, com algumas pessoas que não jogaram muitas partidas em Wembley e dezenas de finais. Estamos construindo para fazer de Wembley algo normal para nós e estamos na tentativa de ir para lá todos os anos.", completa.

O brasileiro Willian disse estar ansioso em jogar uma final no Wembley e fez comparação com o Maracanã. “Quando era criança, meu sonho era jogar no Maracanã. Cresci no Brasil e eu tinha visto tantos jogadores famosos envolvidos em partidas no estádio desde cedo, de modo que sempre foi meu sonho jogar lá. Quando me mudei para a Europa e comecei a entender mais sobre o futebol europeu e os diferentes estádios, então, eu comecei a sonhar em jogar em Wembley. É algo que se desenvolveu ao longo dos anos e agora eu estou realmente ansioso para jogar lá.”

Caso os Blues não conseguirem vencer a Copa da Liga ainda estão na liderança do Campeonato Inglês, cinco pontos à frente do Manchester City.