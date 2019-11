Chelsea não dá chances ao Tottenham e é campeão da Capital One Cup pela quinta vez

Chelsea e Tottenham se enfrentaram pela segunda vez na decisão da Capital One Cup, disputada em Londres, no estádio de Wembley. Confirmando o favoritismo, o Chelsea derrotou o Tottenham sem dar chances para o rival londrino. Com gols de Terry, no primeiro tempo, e Diego Costa, na segunda etapa, os Blues dominaram o jogo sem que seu goleiro tenha sofrido com os ataques do time adversário, que contava com o bom momento do atacante Harry Kane.

Sem contar com os volantes Mikel e Matic, com lesão e suspensão, respectivamente, o comandante José Mourinho optou em escalar o zagueiro Zouma como seu primeiro volante. Pelo lado do Tottenham, Mauricio Pochettino colocou um time rápido e ofensivo em campo, mudando boa parte da equipe que havia sido eliminada pela Fiorentina, na UEFA Europa League, no meio de semana.

Os dois times voltam à campo nesta quarta (04), pela Premier League. O líder Chelsea joga fora de casa contra o West Ham, enquanto o Tottenham recebe o Swasea, em busca de uma vaga na.

Tottenham é superior mas Chelsea abre o placar em bola parada

A decisão começou com amplo domínio da posse da bola para o Tottenham, que mesmo tendo o controle da partida, não conseguia se infiltrar na zaga dos adversários, que pressionavam na marcação. Pelo lado do Chelsea, Diego Costa e Willian se mostaram perigosos nos primeiros cinco minutos de jogo.

Com uma grande quantidade de faltas, o jogo teve sua primeira grande oportunidade após cobrança de falta cobrada por Eriksen, onde o meia carimbou a trave do goleiro Cech. A bola na trave deu ânimo aos Spurs, que iniciaram pressão em cima do Chelsea, com Kane se destacando nas finalizações. A equipe do Tottenham reclamou com a arbitragem em uma possível mão na bola de Ramires, após chute de Eriksen, mas o árbitro Antony Taylor nada marcou.

O espanhol Diego Costa se envolveu em duas polêmicas em menos de um minuto. Na primeira, ele dominava a bola de costas para Bentaleb, quando, com a intenção de proteger a bola, colocou a mão para trás e acabou atingindo o rosto de Bentaleb. Na sequência após a bola ser jogada pela lateral, o camisa 19 chegou junto de Walker, mais uma vez para repreensão dos jogadores do Tottenham.

O Chelsea tornava-se mais incisivo, apesar da maior posse dos Spurs. Quando aos 44, Terry marcou o primeiro gol em Wembley. Willian cobrou uma falta na direita, a bola foi mal afastada pela zaga e sobrou nos pés de Terry na entrada da pequena área, que mandou a bola para o fundo do gol.

Segundo tempo sem sustos para o Chelsea, e com a taça na mão

Pouco mais de três minutos passados da segunda etapa, Willian encontra Hazard sozinho pela esquerda, ele avança vai à linha de fundo e chuta, mesmo sem perigo, no lance seguinte a bola foi cruzada para a área e acabou dsobrando para Fábregas, que arriscou de bicicleta e obrigou Lloris a boa defesa no canto baixo esquerdo do gol.

Depois de minutos de muita cautela para ambas as equipes, Fábregas manda a bola para Diego Costa, que avança quase na linha de fundo chuta para o gol sem certo ângulo, a bola desvia em Walker e vai no contrapé de Lloris, não dando chances de reação para o goleiro e ampliando a vantagem para a equipe do oeste de Londres.

Apagado e bem marcado Townsend sai dando lugar a Dembélé aos 15 da segunda etapa. A mudança não surtiu efeito e o Tottenham se encontrava em seu campo de defesa, parando jogadas de velocidade com Hazard e William, que após tomar cartão amarelo, foi substituído por Cuadrado, aos 30 minutos da segunda etapa.

O Tottenham até tentou mas não conseguia aproveitar as oportunidades. Dois cruzamentos passaram com perigo pelo gol de Cech, um no cruzamento de Kane e Dembélé. Para tentar aproveitar esses cruzamentos, Pochettino colocou em campo o segundo atacante da equipe, Soldado, aos 35 minutos. Pelo lado do Chelsea, Mourinho optou por colocar Drogba nos minutos finais de partida, substituindo Diego Costa, autor do segundo gol da equipe.