Montolivo e De Jong sentem lesão e desfalcam o Milan por 30 dias

Nessa terça-feira (3), o Milan confirmou em comunicado oficial no site do clube que os meio-campistas Riccardo Montolivo e Nigel de Jong sofreram lesões musculares na última partida contra o Chievo, no último sábado (28), pela 25ª rodada da Serie A. Os jogadores, que vinham sendo titulares na equipe de Pippo Inzaghi, devem ficar em recuperação por 15 dias.

''O A.C.Milan comunica que durante a partida contra o Chievo Verona, os jogadores Riccardo Montolivo e Nigel de Jong sofreram lesões. Montolivo sofreu lesão no músculo flexor e dentro de uma semana, fará novos exames. De Jong sofre de uma lesão no bíceps femural e será reavaliado dentro dos próximos quinze dias'', dizia a nota.

De acordo com os primeiros diagnósticos, a lesão do capitão Montolivo é menos grave e ele poderá voltar a jogar em 20 dias. Já a contusão do holandês de 30 anos é mais grave e deverá tirar o jogador dos gramados por pelo menos um mês.

Desde o início do ano, o Milan vem sofrendo com diversas lesões de seus principais jogadores e consequentemente isso vem afetando o desempenho da equipe, que faz um péssimo começo de ano. Em 2015, já foram mais de 21 lesões e a maioria delas musculares, com longo tempo de recuperação. Agora, os dois meio campistas vão 'reforçar' o departamento médico rossonero que está cada dia mais cheio.