Reus se lesiona novamente e Dortmund elimina Dresden da Pokal com dois gols de Immobile

Nesta terça-feira (3), o Borussia Dortmund visitou o Glücksgas Stadion, onde enfrentou o Dynamo Dresden, da terceira divisão, pelas oitavas de final da DFB-Pokal 2014/2015. Os aurinegros confirmaram o favoritismo e venceram por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Ciro Immobile. Com os dois tentos, o italiano chegou à marca de 10 gols com a camisa do BVB. O próximo adversário na copa nacional será conhecido através de sorteio.

Mas nem tudo foi alegria para os comandados de Jürgen Klopp. Na etapa inicial, o atacante Marco Reus sentiu uma torção no tornozelo direito e saiu de campo mancando. O diagnóstico deve sair na quarta-feira (4).

O próximo jogo do Dortmund está marcado para o sábado (7), dia em que a equipe visita o Hamburgo pela 24ª rodada da Bundesliga. A partida será às 11h30m, horário de Brasília. Em ascensão no campeonato nacional - deixou a lanterna e hoje é o 10º colocado - e sem perder há quatro jogos - com quatro vitórias seguidas -, o time amarelo e preto segue sonhando com vaga nas competições europeias e buscará dar continuidade à sua recuperação.

Já o Dynamo volta a campo no mesmo dia. Às 10h de Brasília, pela 28ª rodada da 3.Liga, o plantel treinado pelo tcheco Peter Németh medirá forças com o Sonnenhof Großaspach, primeiro time da zona de rebaixamento, também em casa. Com 41 pontos na tabela de classificação, a antiga força da Alemanha Oriental está em oitavo, a cinco pontos do vice-líder Holstein Kiel, e almeja o retorno à 2.Bundesliga. O líder da Terceirona, campeonato de 20 times, é o Arminia Bielefeld, com 55 pontos.

Em primeiro tempo com muitas faltas, Reus sai de campo contundido

A etapa inicial foi bastante monótona e teve como principal momento a saída de Reus. Aos 21 minutos, o atacante do BVB reclamou de dores no tornozelo direito e deixou o gramado lesionado, sendo substituído pelo companheiro de posição Mkhitaryan. O lance que provocou a saída de Marco do jogo foi uma pancada do zagueiro Erdmann.

A tática dos aurinegros era priorizar a troca de passes, a fim de encontrar espaços na defesa adversária, que marcava sob pressão. O técnico Jürgen Klopp utilizou o compromissos como uma espécie de "laboratório" e mandou a campo um time misto. Por sua vez, o time da casa, como era de se esperar, apostava nos contra-ataques.

Poucas chances foram criadas durante o primeiro tempo. Nenhuma delas levou perigo. As inúmeras faltas contribuíram para o baixo nível técnico dos primeiros 45 minutos da eliminatória.

Immobile decide e Dortmund confirma vaga nas quartas de final

Sem o lesionado Reus e sem Aubameyang - que sequer foi relacionado para o duelo -, o Borussia Dortmund depositou a esperança de gols em Immobile. Apagado na primeira etapa, o centroavante correspondeu às expectativas no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, o zagueiro Hefele errou passe na defesa e entregou o gol de bandeja para o italiano, que matou no peito e tocou na saída do goleiro Wiegers.

Em desvantagem no marcador, o Dresden quase empatou aos oito minutos, quando o atacante Eilers infernizou a defesa oponente e obrigou Langerak a fazer boa defesa. O Dortmund respondeu aos 14, momento em que Mkhitaryan, de frente para o gol, mandou a bola pela linha de fundo.

A angústia do primeiro tempo deu lugar a um certo alívio na segunda etapa: durante o tempo complementar, Reus retornou ao banco de reservas para acompanhar o jogo e apoiar seus companheiros.

Aos 32 minutos, o colombiano Adrián Ramos, que tinha entrado em campo há alguns instantes, desperdiçou uma chance clara de gol. Debaixo da baliza e com apenas um defensor à sua frente, o atacante apenas acertou a trave.

Depois de muitas tentativas, os donos da casa tiveram uma surpresa desagradável. Em rápido contra-ataque, o BVB sacramentou sua classificação às quartas da Pokal. Blaszczykowski foi acionado por Gündogan na direita e cruzou para Immobile completar para as redes e acabar com o sonho do SGD.

Outros resultados das oitavas de final da DFB-Pokal 2014/2015:

Terça-feira (03/03)

Aalen 0 x 2 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 2 x 0 Kaiserslautern (após prorrogação)

Freiburg 2 x 1 Colônia

Outros jogos:

Quarta-feira (04/03)

15h - Arminia Bielefeld x Werder Bremen

15h - RB Leipzig x Wolfsburg

16h30m - Bayern de Munique x Eintracht Braunschweig

16h30m - Kickers Offenbach x Borussia Mönchengladbach