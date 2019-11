Villarreal x Barcelona pela Copa Del Rey 2015 (1-3)

Obrigado a todos que acompanharam mais esta transmissão conosco. Um abraço!

Clube culé agora espera o vencedor da outra semifinal, entre Athletic Bilbao e Espanyol, que se enfrentam logo mais em Barcelona.

90' FIM DE JOGO NO EL MADRIGAL! Com dois de Neymar e um de Suárez, Barcelona vence Villarreal mais uma vez por 3 a 1 e garante vaga na final da Copa del Rey pela 37ª vez na história.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! Após cruzamento, Neymar, mais uma vez, aparece bem na área e marca seu segundo no jogo, confirmando a vitória culé.

86' Jogo fica morno neste momento. Resultado confirmado.

84' O Barcelona cadencia a bola neste momento, vendo o resultado e a classificação já garantida.

83' Vietto arrisca de longe, mas a bola passa longe.

82' Cartão amarelo para Joel Campbell (Villarreal).

79' Os donos da casa tentam não perder o jogo neste momento. A classificação é praticamente improvável.

75' Substituição no Barcelona: Sai Mascherano, entra Rakitic.

74' Substituição no Villarreal: Sai Manu Trigueros, entra Moi Gomez.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO BARCELONA!!! Em bela boa enfiada por Montoya, Suárez ganha de Victor Ruiz na corrida, dribla Asenjo e praticamente mata o jogo: 2 a 1 Barcelona.

71' Asenjo! Neymar puxa contra-ataque e finaliza de esquerda, mas Asenjo defende.

69' Substituição no Villarreal: Sai Cheryshev, entra Campbell.

69' Quase o segundo! Iniesta enfia bela bola para Suárez, que finaliza, mas a bola vai para fora.

68' As coisas se complicam bastante para os donos da casa. Já estava difícil. Com um a menos, dificultou ainda mais.

65' EXPULSO! Tomas Pina, que tirou Busquets do jogo, chega forte em Neymar e é expulso.

64' Substituição no Barcelona: Sai Rafinha, entra Xavi.

62' Substituição no Villarreal: Sai Uche, entra Giovanni dos Santos.

62' Atualização sobre a situação de Sergio Busquets: O Barcelona anunciou que o atleta sofreu uma lesão no tornozelo direito. Ele passará por exames nesta quinta (5) e verá a gravidade da lesão.

58' Trigueros cruza, a defesa tira e a bola cai no pé de Cheryshev na esquerda, que finaliza forte para a defesa de Ter Stegen.

54' Messi faz grande jogada e finaliza bem, mas Asenjo espalma.

53' Após boa troca de passes, Gaspar cruza, Musacchio tenta de carrinho, mas Ter Stegen defende.

50' Cartão amarelo para Piqué (Barcelona).

50' Trigueros dá mole na entrada da sua grande área e Suárez arrisca, mas a bola passa pelo lado.

49' Barcelona toca bastante a bola.

47' Cheryshev recebe pela esquerda, cruza e Vietto cabeceia para fora.

45' Começa o segundo tempo!

47' Fim do primeiro tempo! Tudo igual no El Madrigal: Villarreal 1 x 1 Barcelona. Jonathan dos Santos marcou para os amarelos, enquanto Neymar fez os dos visitantes.

42' Substituição no Barcelona: Sai Busquets, entra Mathieu.

40' No lance do gol, Pina chega muito duro em Busquets, que sai de maca do jogo. Contusão parece ser séria.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO VILLARREAL!! Após bela jogada pela esquerda, Jaume Costa cruza, a bola passa por todo mundo e Jonathan dos Santos aparece na segunda trava para finalizar para o fundo do gol: 1 a 1.

38' Cartão amarelo para Cheryshev (Villarreal).

37' Suarez dá lindo passe em profundidade para Neymar, que domina, fica de frente com Mario Gaspar, puxa, mas o lateral do Villarreal vai bem no lance.

35' Cartão amarelo para Jonathan dos Santos (Villarreal).

34' Jogo fica bem equilibrado neste momento.

30' Após boa troca de passes, Manu Trigueros faz bem a parede, rola para Mario Gaspar, que finaliza, a bola bate na defesa e quase engana Ter Stegen;

28' Gaspar rouba a bola no meio, mas erra na hora de passar a bola.

26' Iniesta recebe bela bola de Messi na grande área, mas domina mal e Musacchio manda para escanteio.

25' Neymar tenta chegar pela esquerda, mas a bola corre muito e ele cruza mal.

21' Vietto puxa bom contra-ataque, mas erra na hora de passar para Cheryshev.

20' Ter Stegen! Cheryshev recebe pela esquerda, bate cruzado e o goleiro alemão do Barcelona defende.

17' Pina faz boa jogada, toca em profundidade para Uche, que finaliza para fora.

16' O gol complicou as chances do Villarreal, que precisa de três gols para levar para a prorrogação.

12' Jaume Costa faz bela jogada, cruza, Vietto cabeceia, mas Ter Stegen defende.

6' Quase! Jonathan dos Santos cruza, Vietto ajeita e Cheryshev finaliza, mas a bola vai para fora.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!! Messi recebe de Suárez, corta para o meio e cruza para Neymar abrir o placar no El Madrigal!

0' Rola a bola!

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Montoya, Piqué, Mascherano e Alba; Busquers, Rafinha e Iniesta; Suárez, Neymar e Messi

Escalação Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Musacchio, Victor Ruiz e Jaume Costa; Tomas Pina, Manu Trigueros, Jonathan dos Santos e Cheryshev; Vietto e Uche

14:30 Quem apita o jogo Barcelona x Villarreal é o experiente Fernández Borbalán.

14:25 Caso tomem um amarelo neste jogo, Suárez e Mascherano perderão a final, caso o Barcelona passe. Sabendo disso, Luis Enrique disse que sabe disso e que decidirá minutos antes do jogo: "É evidente que sabemos de sua situação e que pode condicionar a escalação inicial. Está em jogo uma final e logo veremos que decisão tomaremos”.

14:20 Para o técnico do Villarreal, Marcelino García Toral, sua equipe precisa estar em um grande dia para eliminar os catalães: "Para vencer uma equipe grande você precisa ter um grande dia, que eles não tenham um grande dia, e uma coisa possibilita a outra."

14:15 O palco da partida desta quarta é o belo El Madrigal, grande caldeirão do Villarreal. Com capacidade para quase 25 mil pessoas, a torcida do submarino amarelo promete marcar presença para empurrar sua equipe neste difícil duelo.

14:10 Desfalques do Barcelona: Contundido - Vermaelen

14:05 Desfalques do Villarreal: Contundidos - Bruno Soriano, Bojan Jokic, Antonio Rukavina e Adrian Marín

14:00 FIQUE DE OLHO: Neymar. Mesmo sem marcar no último jogo, o brasileiro é sempre um grande perigo para os adversários. Neymar pode ser muito importante no jogo, principalmente nos contra-ataques.

13:55 FIQUE DE OLHO: Luciano Vietto. Poupado contra o Real Madrid, Vietto entrou no duelo apenas na segunda etapa e foi importante no gol de empate da equipe, além de chegar com perigo em cabeçada. O argentino é a esperança de gols do submarino amarelo.

13:50 Luis Enrique disse que o submarino amarelo muda sua maneira de jogar contra seus comandados e elogia seus atletas: "É uma equipe que quando joga contra nós, muda a sua maneira de jogar. Tem pontas muito rápidos e meio-campistas habilidosos. É uma das melhores equipes do campeonato".

13:45 Goleiro do Villarreal, Sergio Asenjo diz que partida será complicada, mas sabe da qualidade dos seus companheiros: "Sabemos que será complicado, mas acredito que teremos nossas chances e, unidos, podemos aproveitá-las”

13:40 A maior goleada do confronto ocorreu em agosto de 2011, quando o Barcelona aplicou uma sonora goleada de 5 a 0. Messi, duas vezes, Fábregas, Alexis Sanchez e Thiago Alcântara foram às redes.

13:35 Há treze jogos que o Villarreal não consegue derrotar a equipe catalã. A última vitória dos amarelos foi em março de 2008, quando a equipe venceu por 2 a 1. Marcos Senna e Jon Dahl Tomasson fizeram os gols do triunfo.

13:30 No jogo de ida, a equipe culé derrotou o submarino amarelo por 3 a 1. Messi, Iniesta e Piqué marcaram para o Barcelona, enquanto Manu Trigueros fez o gol de honra dos visitantes.

13:25 As duas equipes só se enfrentaram cinco vezes na história da Copa Del Rey, sendo três vitórias para o Barcelona, um empate e uma vitória para o Villarreal.

13:20 Os catalães também vem de bom resultado no último final de semana pela Liga, quando bateram o Granada, fora de casa, por 3 a 1. Relembre.

13:15 Visitante no duelo, o Barcelona eliminou Huesca, Elche e por último o fortíssimo Atlético de Madrid, marcando 25 gols, melhor da competição, e tomando também apenas 3 gols.

13:10 O submarino amarelo vem de bom resultado no último final de semana pela La Liga, quando empatou com o Real Madrid por 1 a 1 em Madrid. Relembre.

13:05 Dono da casa nesta quarta, o Villarreal eliminou Cádiz, Real Sociedad e por último o Getafe, marcando 10 gols e tomando apenas 3 gols.

13:00 Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora acompanharemos todas as emoções de Villarreal e Barcelona, em partida válida pelo jogo de volta das semifinais da Copa Del Rey. A bola às 16h.