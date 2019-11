San Lorenzo x Corinthians na Copa Libertadores 2015 (0-1)

00:05 Boa noite a você que acompanhou a vitória do Corinthians, sobre o San Lorenzo, por 1 a 0 conosco na Vavel Brasil! Siga-nos no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar antenado sobre o seu clube

00:01 As equipes voltam a campo daqui a duas semanas pela 3ª rodada. O Corinthians enfrentará o Danubio-URU, no Jardines del Hipodromo, na terça-feira (17) às 19h30. O San Lorenzo, porém, visita o São Paulo no Morumbi na quarta-feira (18) às 22h

23:56 Confira a classificação atualizada do Grupo 2

P V D SG 1 Corinthians 6 2 0 3 2 São Paulo 3 1 1 2 3 San Lorenzo-ARG 3 1 1 0 4 Danubio-URU 0 0 2 -5

23:54 Com a vitória diante do San Lorenzo, o Corinthians dispara na liderança do Grupo 2, chegando aos seis pontos. O time argentino, porém, estaciona na 3ª colocação e se mantém com três pontos

93' FINAL DE JOGO NO NUEVO GASÓMETRO PARA SAN LORENZO 0x1 CORINTHIANS! Gol de Elias, aos 20 do 2º tempo, dá os três pontos ao Timão!

90' CARTÃO AMARELO PARA VILLALBA! Atacante do San Lorenzo cometeu falta em Uendel

89' Reta final de jogo no Nuevo Gasómetro e o Corinthians vai encaminhando a vitória. Arbitragem assinala três de acréscimo

85' UHHHHHHHHHHHH! Cauteruccio recebe novo passe na pequena área e finaliza, mas Cássio faz uma brilhante intervenção

83' Última mudança no Corinthians! SAI Jádson, ENTRA Edílson

82' INCRÍVEL! San Lorenzo desperdiça duas chances em dois minutos. Na primeira, Alan Ruiz solta a bomba de fora da área, Cássio dá rebote e Cauteruccio chuta com desvio. No minuto seguinte, Romagnoli cruza para a área, Caruzzo entra de carrinho, mas manda para fora

78' Última substituição no San Lorenzo! SAI Blanco, ENTRA Alan Ruiz

75' Gol anulado do San Lorenzo! Cauteruccio recebe na pequena área de Romagnoli e manda para o gol, mas a arbitragem invalida o lance

69' Após ficar em desvantagem, Edgardo Bauza faz nova mudança na equipe e fica com três atacantes. SAI Quignón, ENTRA Cauteruccio

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ELIAS! Após armar bom contra-ataque, o volante alvinegro dispara em velocidade, tabela com o zagueiro argentino e manda sem chances de defesa para Torrico! San Lorenzo 0x1 Corinthians

64' Substituição no San Lorenzo! SAI Mussis, ENTRA Villalba

62' Substituição no Corinthians! SAI Mendoza, ENTRA Petros

60' Mendoza cai com dores na virilha e não irá continuar em campo. Tite chamou Petros para seu lugar

57' CARTÃO AMARELO PARA ELIAS!

56' UHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Matos cabeceia com perigo

55' UHHHHHHHHHHHHHH! Após boa jogada no campo ofensivo, Matos recebe bom cruzamento na pequena área e livre de marcação, mas manda na trave, perdendo a chance de abrir o placar

50' Etapa final começa mais movimentada, mas ainda com poucas chances ofensivas

46' Bola rolando na etapa final para San Lorenzo 0x0 Corinthians!

23:00 Bola vai rolar na etapa final no Nuevo Gasómetro! Corinthians volta modificado: SAI Renato Augusto, ENTRA Cristian

22:54 Já já a bola vai voltar a rolar no Nuevo Gasómetro para San Lorenzo 0x0 Corinthians. Partida está no intervalo e foi de baixo nível técnico

22:51 Na saída para o intervalo, o zagueiro Edu Dracena reconhece a importância da vitória: "Libertadores não tem moleza, não tem jogo fácil. É um concorrente direto. Um bom resultado hoje é importante para a sequência", afirmou

45+1' Intervalo de jogo no Nuevo Gasómetro para San Lorenzo 0 a 0 Corinthians!

45' CARTÃO AMARELO PARA FÁGNER!

45' CARTÃO AMARELO PARA QUIGNÓN!

44' Arbitragem assinala um minuto de acréscimo

40' Reta final do primeiro tempo e o placar continua zerado. Segue San Lorenzo 0 a 0 Corinthians

32' UHHHHHHHHHHH! Danilo faz boa jogada pela direita após receber de Elias e cruzou na pequena área para o volante, que cabeceou, mas parou em Torrico

27' Pela falta de criatividade, o Corinthians tenta explorar as falhas na defesa do San Lorenzo, que faz muitas faltas duras

23' Solidez em ambos os sistemas defensivos fazem a partida ficar mais pegada e sem muitas oportunidades criadas

18' CARTÃO AMARELO PARA MUSSIS! Volante do San Lorenzo é o primeiro a ser punido pela arbitragem por falta em Renato Augusto

15' Partida segue com poucos lances ofensivos, com as equipes procurando um espaço na defesa

9' San Lorenzo explora o lado esquerdo da defesa do Corinthians, que conta com atuação pouco inspirada do lateral Uendel, desatento até o momento

6' Jogo começa equilibrado, mas com o San Lorenzo chegando com mais força ao ataque

3' UHHHHHHHHHHH! Buffarini faz boa jogada pela direita e cruza na pequena área. Chegando por trás de Edu Dracena, Blanco cabeceia próximo à trave esquerda de Cássio

0' Bola rolando no Nuevo Gasómetro para San Lorenzo e Corinthians! Saída de bola é do Timão

21:56 Equipes no gramado! A bola vai rolar em instantes para San Lorenzo e Corinthians

21:50 Já já a bola rola! Não saiam daqui!

21:45 O San Lorenzo, diante de brasileiros como mandante, conta com o retrospecto oposto. Em 12 partidas, foram nove vitórias e três empates

21:41 Em cinco jogos pela competição sul-americana, o Corinthians nunca venceu times argentinos atuando na Argentina. Será que a escrita será quebrada?

21:35 Pela Libertadores, o Colo Colo vai vencendo o Atlas por 2 a 0

21:30 Jogadores do Corinthians entram em campo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar no Nuevo Gasómetro

21:22 O Corinthians tem 97 jogos pela Libertadores. São 52 vitórias, 22 empates e 32 derrotas. Nesses, foram 174 gols marcados e 99 sofridos

21:17 No momento, Tite realiza sua tradicional oração antes dos jogos, nos vestiários do Nuevo Gasómetro

21:13 O San Lorenzo também está confirmado para o duelo de logo mais. Edgardo Bauza define o Ciclón com: Torrico; Buffarini, Cetto, Caruzzo e Mas; Mercier, Quignón, Mussis, Blanco e Romagnoli; Matos

21:10 Corinthians definido! Com Mendoza atuando no meio-campo, Tite confirma o Timão com: Cássio; Fágner, Gil, Edu Dracena e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto, Jádson e Mendoza; Danilo

21:05 No único jogo da Libertadores com bola rolando, parcial de Colo Colo-CHI 0x0 Atlas-MEX. O duelo é válido pelo Grupo 1, do Atlético-MG

21:00 No momento, bola rolando para cinco jogos da Copa do Brasil. Resultados parciais: Independente-PA 4x0 Icasa-CE (2º tempo), Capivariano-SP 2x0 Caxias-RS (2º tempo), Santos-AP 1x3 Portuguesa-SP (2º tempo), Murici-AL 0x0 Cuiabá-MT (paralisado por falta de energia) e Alecrim-RN 0x0 Tupi-MG (1º tempo)

20:55 Nessa noite, também ocorrerá a despedida do lateral-direito Léo Moura no Flamengo. A partida será disputada contra o Nacional, do Uruguai, no Maracanã e também terá início às 22h. Acompanhe conosco também por aqui!

20:48 Através do seu site oficial, o Corinthians divulgou que irá realizar um evento em homenagem ao dia da mulher - próximo domingo (8) - no sábado (7)

20:45 Trio de arbitragem equatoriano no San Lorenzo x Corinthians . O responsável pelo apito será Carlos Vera, que será auxiliado por seus conterrâneos Christian Lescano e Byron Romero

20:43 O meia Renato Augusto disse: "Eles (comissão técnica) mandam o número e o nome de cada jogador, além de lances dos últimos jogos. Então temos as principais características, se o jogador é alto ou baixo, você tem noção do que vai encontrar em campo"

20:42 Quem falou do lado do Corinthians foi o volante Ralf, que garantiu desconhecer o adversário: "Conheço muito pouco, vi poucos jogos no ano passado, quando eles foram campeões. Acho que saíram alguns jogadores, não tenho informações tão precisas"

20:39 Por ter ficado de fora, o atleta sente a falta de entrar em campo, mas garante que quando entrar não se acomodará: "Eu sempre quero estar lá. Estas últimas partidas me emocionaram. Ficar de fora me fez viver com muita ansiedade e nervosismo. Tem muitos jogos adiante. Nós não podemos relaxar"

20:35 Em entrevista coletiva, Enzo Kalinski, meia do San Lorenzo, comemorou seu retorno e lamentou ter ficado ausente: "Quando fiz o exame, saiu que eu tinha uma pequena fissura na fíbula, o que me gerou dor e por isso tive que esperar para fazer a recuperação. Agora que já estou com o restante do elenco, estou feliz"

20:33 O Nuevo Gasómetro é o palco do confronto de logo mais entre San Lorenzo e Corinthians. O estádio tem capacidade para 44 mil torcedores, mas não receberá público, devido à punição imposta ao clube argentino por conta da torcida ter arremessado rojões na final da última Libertadores

20:30 O companheiro de Danilo no ataque, porém, é a única dúvida do treinador Tite para definir o time. Vágner Love, Malcom e Mendoza são as opções, com probabilidade do colombiano começar jogando, assim como nos últimos jogos

20:27 O outro é o atacante Emerson, que lesionou o joelho direito e não viajou com o grupo alvinegro para Buenos Aires. Por conta disso, Danilo segue atuando no ataque

20:24 Assim como os argentinos, o Corinthians também tem desfalques para a partida e ambos no setor ofensivo. O primeiro é Guerrero, que cumprirá o terceiro dos três jogos de suspensão, por ter sido expulso ainda no primeiro duelo com o Once Caldas

20:21 O único desfalque da equipe será o volante Néstor Ortigoza, que segue lesionado. O atleta também não atuou no último fim de semana, o que faz o treinador manter o time titular. O meia Kalinski também se recupera de lesão, mas foi relacionado para a partida e deve ficar no banco de reservas.

20:18 Vivendo altos e baixos na temporada, o San Lorenzo tenta usar a Libertadores como referência. Até o momento, foram três jogos no Argentino, sendo duas vitórias e uma derrota

20:16 FIQUE DE OLHO: Cássio, goleiro do Corinthians. Apesar do ataque vir mostrando força, o arqueiro alvinegro vive bom momento, em conjunto com o sistema defensivo. Até o momento, a equipe foi derrotada apenas uma vez em 11 jogos

20:14 FIQUE DE OLHO: Romagnoli, meia-atacante do San Lorenzo, considerado craque do passado recente do clube. Peça fundamental na conquista da última Copa Libertadores da América, o atleta renovou seu contrato para ir em busca do bicampeonato

20:11 Enquanto isso, Tite, comandante do Corinthians, disse ter ficado surpreso com o desempenho dos seus jogadores, prometendo pegar no pé para evitar acomodação: "O estágio de evolução foi acima do que eu imaginava. Mas, em compensação, agora eles estão ferrados comigo. Vou cobrar o mesmo nível de atuação (risos). Mas temos muita coisa pela frente"

20:08 Durante a semana, Edgardo Bauza, técnico do San Lorenzo, lamentou sobre a ausência de público, uma vez que a torcida arremessou rojões na final da última edição da Libertadores: "A torcida, para todas as equipes, é muito importante. Lamentavelmente, por causa de alguém irracional, estamos pagando. Tomara que não volte a acontecer e tomara que não aconteça mais em nenhum estádio. Um jogo desta importância, com dois times com o tamanho de San Lorenzo e Corinthians, sem público, não é bom para ninguém"

20:06 Em toda a história, o San Lorenzo enfrentou times brasileiros em 38 oportunidades, somando 14 vitórias, 6 empates e 18 derrotas. O Corinthians, diante dos argentinos, também tem retrospecto negativo. Em 30 partidas, foram apenas 6 triunfos, 7 igualdades e saiu derrotado em 17.

20:03 No jogo de ida da semifinal da antiga Copa Mercosul, a única vitória do Corinthians. Na ocasião, o San Lorenzo saiu em vantagem, mas o Timão juntou forças e, empurrado pela torcida, alcançou a virada com gols do zagueiro Adílson e do atacante Luizão, atualmente aposentados

20:01 O último jogo entre as equipes foi em novembro de 2001, pela semifinal da extinta Copa Mercosul, e terminou com uma sonora goleada argentina por 4 a 1. Na ocasião, o San Lorenzo contava com o meia Romagnoli, que deve ser titular contra o Corinthians no jogo de hoje

19:57 Favorito no jogo de logo mais, o San Lorenzo conta com um retrospecto positivo no confronto: em 4 partidas, são 3 vitórias, nenhum empate, contra apenas 1 vitória do Corinthians.

19:55 Contra o Mogi Mirim, no último domingo (1º), mais um resultado positivo. Com boa atuação do meia Jadson, que optou por não ser negociado com o futebol chinês, o Corinthians mostrou forças na Arena Corinthians e goleou por 3 a 0. Jadson marca em seu retorno e ajuda Corinthians a golear Mogi Mirim

19:54 Já o Corinthians vive sua melhor fase: em jogos oficiais, a equipe ainda não foi derrotada no ano. No Paulista, é líder invicto do Grupo B, mesmo com um jogo a menos, com 16 pontos ganhos. Até o momento, são 5 vitórias e 1 empate

19:50 Na última rodada do torneio continental, o San Lorenzo bateu o Danubio por 2 a 1 em uma virada espetacular, marcando os dois gols da vitória em apenas dois minutos

19:48 O mando de campo é do San Lorenzo, que ocupa a 2ª colocação do Grupo 2, com 3 pontos ganhos. Até aqui, foi apenas um jogo - de estreia - e uma vitória

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora San Lorenzo x Corinthians , pela 2ª rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, partida a ser disputada às 22h, no Nuevo Gasómetro