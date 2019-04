Lazio e Napoli empatam e deixam em aberto decisão de finalista da Coppa Italia

Nesta quarta-feira (4), Lazio e Napoli empataram por 1 a 1 na primeira partida das semifinais da Coppa Italia. Klose abriu para os laziale, enquanto Gabbiadini igualou para os napolitanos. O resultado foi melhor para os visitantes, que com uma vitória simples ou o empate sem gols, conseguirá a classificação no jogo de volta no San Paolo, dia 8 de abril. Já os biancocelesti, ganham a vaga para a final caso vençam ou empatem com gols (exceto empate por 1 a 1, que levaria a partida para a prorrogação).

Até lá, Napoli e Lazio continuarão brigando entre si, pela vaga na Uefa Champions League pela Serie A, já que os romanos estam a apenas dois pontos dos napolitanos. No próximo domingo (8), o Napoli receberá a Inter e a Lazio também jogará em casa, mas na segunda-feira (9), desta vez receberá a Fiorentina, que também está na briga pela vaga na Champions.

Melhor na primeira etapa, Lazio abre o placar com Klose

Nos primeiros minutos, a Lazio foi melhor e já queria procurar logo o gol. O time da casa teve boa oportunidade aos 9, em cabeçada do zagueiro De Vrij que bateu na trave esquerda napolitana e saiu. O Napoli chegara a rondar a área biancocelesti com perigo e arriscava chutes de fora da área, mas sem perigo para Berisha, e era a Lazio quem oferecia mais perigo aos napolitanos. Apesar disso, somente aos 33, os biancocelesti saíram na frente do marcador. Após contra-ataque rápido, Felipe Anderson lançou Klose, que passou por Albiol e Britos antes de receber livre e tocar na saída do goleiro Andújar para marcar o primeiro gol da Lazio.

O Napoli tentou atacar, mas quando o fazia, continuava a arriscar em chutes de fora da área que acabavam sendo de fáceis defesas para o goleiro adversário. A melhor oportunidade dos azzurri partenopei na primeira etapa foi aos 44, quando Higuaín recebeu livre dentro da área e tocou para fora. A Lazio respondeu dois minutos depois. Após chute de Klose, Andújar defendeu, e no rebote, Felipe Anderson chutou, mas Ghoulam tirou em cima da linha de cabeça e manteve o placar até o fim da primeira etapa.

Napoli cresce, empata com Gabbiadini e leva pra casa a vantagem

Na segunda etapa, Napoli acordou e voltou mais disposto a fazer o gol de empate. Aos 5, após cobrança de escanteio, David López cabeceou, mas a bola foi no travessão e saiy. Aos 13 , o gol de empate napolitano saiu. Após Higuaín receber livre, driblar o goleiro e bater cruzado, a bola sobrou pra Gabbiadini, livre, marcar o gol que igualaria o placar para os azzurri partenopei. Foi um segundo tempo de muitas faltas, chegando até a haver um desentendimento entre jogadores das duas equipes que por pouco não se transformou em uma briga generalizada.

Em um jogo de muitas faltas e muitos cartões amarelos, foram poucas oportunidades e pouco futebol. As melhores chance dos azzurri partenopei foram aos 30. Em chute de De Guzman, que a zaga biancocelesti afastou, e aos 46, em chute de Inler que Berisha pôs para escanteio. A melhor laziale foi também nos minutos finais. Aos 49, Cataldi chutou de fora da área, mas não acertou a meta de Andújar. Com o final da partida, o empate era de sabor vitorioso para o Napoli, que joga pelo empate sem gols em casa na partida de volta.