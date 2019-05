Chelsea derrota West Ham no Upton Park com gol solitário de Hazard

Em jogo muito disputado no Upton Park, o Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0 e se manteve na liderança da Premier League. Na partida válida pela vigésima oitava rodada, os blues souberam dominar boa parte da partida e trabalhando muito bem a bola conseguiram um gol na primeira etapa com Eden Hazard que garantiu o triunfo. Apesar do placar mínimo, durante todo o jogo teve emoção e com muita velocidade de ambas as equipes.

O líder da Premier League agora tem uma semana de folga. Somente na próxima quarta-feira, dia 11, o Chelsea volta a campo contra o Paris Saint-Germain pela Uefa Champions League às 16h45. Já o West Ham terá dez dias de descanço. Pela rodada 29 da Premier League, os Hammers visitam o Arsenal no dia 14 às 12h

Primeiro tempo de muita velocidade e Chelsea saindo na frente

A partida se iniciou com os visitantes dominando a partida. Abusando do toque de bola, o Chelsea não tinha pressa de chegar ao gol. Aos seis minutos de partida a equipe líder da competição trocou bola na entrada da área até chegar para Oscar que cruzou para Diego Costa que chutou pressionado por cima do gol. Um minuto depois o zagueiro Reid sofreu uma lesão muscular e deixou a partida.

Aos dez minutos veio a resposta do West Ham. Cresswell fez uma boa jogada pelo lado esquerdo do ataque, só que o cruzamento foi cortado e Hazard puxou o contra ataque rápido. O belga lançou para Diego Costa que tentou invadir a área, mas foi travado por Tomkins. Com 17 minutos mais uma jogada de perigo dos Hammers. Numa cobrança de escanteio, Oscar cortou mal, a bola sobrou para Sakho que tocou para Nolan que fintou o zagueiro e ficou de frente para o gol, mas na hora do chute foi travado pelo goleiro Courtois.

Aos 22 minutos, num contra ataque o Chelsea chegou ao seu gol. Mesmo com velocidade, a equipe rodou a bola da esquerda para a direita, onde achou Ramires livre que cruzou para Hazard que fechava na pequena área e cabeceou livre abrindo o marcador.

Após o gol o jogo continuava com velocidade mas sem muitos lances de grande perigo. Somente aos 34 minutos, com mais um contra ataque dos blues, que terminou com Diego costa saindo na frente do goleiro Adrián, só que o espanhol demorou muito para chutar e Jenkinson voltou a tempo para cortar. Aos 37 minutos Noble fez um bom cruzamento para Sakho que cabeceou bem e Courtois fez grande defesa, evitando o empate.

Segundo tempo com emoção até o último minuto

O segundo tempo iniciou com domínio do West Ham que foi em busca do empate. Só que diferente da peimeira etapa, o Chelsea não conseguia espaço para contra atacar. Com sete minutos cruzamento de Cresswell e a bola rebateu e sobrou para Valencia que chutou fraco mas no canto, e Courtois praticou grande defesa.

Com 10 minutos o Chelsea conseguiu acertar o primeiro contra ataque com Ramires. Hazard passou por três marcadores e lançou para o brasileiro que invadiu a área, cortou Tomkins e chutou rasteiro no canto, a bola acertou a trave. Um minuto depois o brasileiro teve oportunidade de marcar. Cruzamento perfeito de Hazard, e o brasileiro apareceu na segunda trave, cabeceou no canto, mas Adrián fez uma bela defesa.

A segunda etapa seguia agitada. Aos 14 minutos Noble fez uma boa jogada pelo centro e rolou para Sakho que invadiu a área e bateu colocado, mas novamente Courtois salvou o Chelsea. Com 23 minutos, mais um contra ataque do Chelsea. Diego Costa passa por dois marcadores e abriu na esquerda para Hazard que levou para a perna direita que bateu colocado, mas o chute foi desviado, impedindo o segundo gol.

Depois dos 25 minutos a pressão Hammer aumentou com várias bolas alçadas na área. Aos 27 minutos Kouyate chutou de fora da área, a bola veio com efeito e o goleiro Courtois espalmou para frente no pé de Valencia que chutou mas foi travado por Cahill.

Apesar das tentativas da equipe da casa, quem realmente levava perigo era o Chelsea. Num contra ataque muito rápido aos 40 minutos, Ivanovic saiu de frente do gol, com Willian ao seu lado livre. O sérvio preferiu a finalização que foi em cima do marcador.

Já nos acréscimos Noble arriscou um chute de fora da área a bola bate na mão de Cahill que deu o carrinho. Os jogadores do West Ham pediram penal. E também nos acréscimos o Chelsea teve a última oportunidade de fazer o segundo gol e matar a partida. Fàbregas deu um belo passe para Hazard que invadiu a área e rolou para Willian que sem goleiro chutou em cima de Cresswell que estava dentro do gol.