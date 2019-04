Auxerre bate Brest nos pênaltis e se classifica na Coupe de France

Nesta quinta-feira (5), Brest e Auxerre se enfrentaram pela fase quartas de final da Coupe de France, no estádio Francis-Le Blé, em Brest. O jogo foi equilibrado e os visitantes venceram nos pênaltis por 4 a 2. Gragnic, Puygrenier, Mulumba e Sammaritano acertaram e apenas Fontaine desperdiçou para o AJA, enquanto Cuvillier e Courtet para o time da casa e Adnane e Falette erraram.

As duas equipes que disputam a Ligue 2 buscavam uma vaga a semifinais do torneio mais importante do país. Há pouco tempo atrás estavam na elite e está há algumas temporadas na divisão de acesso e retornam para voltarem a regressar novamente a primeira divisão.

Agora, o AJA espera o sorteio para ver quem será seu adversário na semifinal e vai em busca do seu quinto título na competição – a ultima conquista ocorreu na temporada 2004/05.

A próxima partida do Brest será nesse mesmo estádio diante do Châteauroux, já o Auxerre recebe, no De l'Abbé Deschamps, a equipe do Sochaux. Ambas as partidas serão realizadas na próxima segunda-feira (9).

A equipe da casa começou em cima e criou boas chances de marcar o primeiro gol. Logo aos nove minutos, o atacante Courtet recebeu ótimo passe da intermediaria e, em seguida arriscou, assustando o goleiro visitante que apenas observou a bola sair.

Minutos mais tarde em jogada trabalhada, o lateral Belaud cruzou rasteiro e Touré viu Grougi, que entrou sozinho, mas o meio-campista errou o alvo.

Ainda na primeira etapa, os visitantes tiveram uma grande oportunidade com Kilic. O jogador saiu de frente com Hartock, mas não conseguiu arriscar e o goleiro apenas abafou o remate do adversário.

Na segunda etapa, os donos da casa insistiram e, em cobrança de escanteio batido por Fontaine, a defesa rebateu e Cuvillier pegou a sobra, mandando por cima do gol.

Ainda na etapa final, o AJA parou em Hartock: o arqueiro fez linda defesa no arremate de Sammaritano, que mandou no canto com a ponta dos dedos, evitando a eliminação no tempo normal.

Já no tempo extra foi uma partida brigada e os dois times marcando forte e perdendo chances de abrir o placar. O confronto ficou mais pragmático, houve poucos lances de gol e o duelo foi para a decisão de pênaltis.

Nas penalidades, os visitantes levaram a melhor e venceram por 4 a 2. O gol que selou a classificação para a semifinal foi marcado por Sammaritano, o principal jogador da equipe e um dos remanescentes daquele time que disputou recentemente a Uefa Champions League na temporada 2009/10.