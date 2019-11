Em boa fase, Juventus e Fiorentina começam a definir finalista da Coppa Italia

Rivais históricos, Juventus e Fiorentina se enfrentam nesta quinta-feira (5), em Turim, na partida de ida das semifinais da Coppa Italia. O vencedor deste confronto enfrenta Napoli ou Lazio na final da competição. Com nove títulos, a Juve divide o posto de maior campeã com a Roma, enquanto a Viola possui seis conquistas.

Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram uma vez e o jogo terminou empatado em 0 a 0, em Florença, pela Serie A. As equipes decidiram a Coppa Italia em 1959-60 e a Juventus venceu por 3 a 2, no San Siro, em Milão. A última vez que se enfrentaram nesta competição foi nas oitavas de final de 2006 e a Juve avançou com um 2 a 2, fora de casa, e um 4 a 1, em casa.

Para chegar a essa fase, a Juventus bateu o Hellas Verona, em casa, por 6 a 1 e o Parma por 1 a 0, fora de casa. Já a Fiorentina fez 3 a 1 na Atalanta, no Artemio Franchi e 2 a 0 contra a Roma, no Olímpico.

Sem vencer competição há 20 anos, Juventus tem indefinições em sua escalação

Apesar de ser a maior campeã da Coppa Italia com nove títulos, a Juventus não conquista a competição desde 1995, quando bateu o Parma. Atrás de uma nova estrela, já que o time que chegar a 10 taças da Coppa tem o direito de ostentar uma estrela prateada, a Juve vem em grande fase e na última segunda-feira (2), empatou fora de casa com a Roma pela Serie A, dando mais um passo importante na busca pelo tetracampeonato italiano e mantendo a invencibilidade que já dura mais de seis meses.

O técnico Massimiliano Allegri sabe da importânica dessa taça, mas ainda não definiu seus onze titulares para a partida. "É nosso dever tentar e ir até o fim na Coppa Italia. É um alvo de nossa equipe e que nós não conseguimos há 20 anos. Amanhã eu vou escolher o que eu considero ser a melhor escalação para o jogo. A Fiorentina é um dos times em melhor fase da liga e as equipes de Montella sempre jogam um futebol decente".

Para o jogo contra a Fiorentina, o treinador garantiu o retorno de Pogba, que ficou fora das últimas partidas. Além disso, o time terá a volta do meia Sturaro e do zagueiro Barzagli, que estava no Departamento Médico da equipe desde o início da temporada.

"Eu não queria correr o risco de usar Pogba contra a Roma e agora ele vai começar. Sturaro vai ficar no banco. Barzagli está muito melhor, mas jogou apenas dois jogos amistosos em oito meses. Vou precisar vê-lo hoje (4) e vamos chegar a uma decisão em conjunto sobre a partida de amanhã (5)", explicou Allegri.

Apesar destes retornos, o treinador deve poupar jogadores que tenham maior desgaste, como Buffon, Lichtsteiner e Evra. Além disso, Pepe e Coman podem ganhar vaga entre os titulares. A Juventus ainda tem os desfalques de Pirlo, Asamoah, Rômulo e Marrone por lesão.

Sem perder a desde janeiro, Fiorentina tenta quebrar mais um tabu

Ostentando uma sequência de 12 jogos de invencibilidade, a Fiorentina vem quebrando marcas na temporada. Apesar de priorizar as copas e mesmo poupando titulares, a Viola quebrou a sequência de 15 anos sem vencer a Inter fora de casa, graças ao gol de Salah, no último domingo (1) e se aproximou da zona de classificação à Uefa Champions League na Serie A. Em Turim, o time vai tentar quebrar mais um tabu: não vence a Juventus fora de casa desde 2008, quando conseguiu a vitória por 3 a 2.

Sem conquistar uma taça desde 2001 - quando venceu o Parma na final da Coppa Italia -, o técnico Vincenzo Montella sabe das dificuldades de enfrentar a Juventus, mas acredita que a Fiorentina não deve temer os tricampeões italianos.

"Vamos tentar ganhar a Coppa, é o sonho de todos. Sabemos que vamos enfrentar a melhor equipe da Itália, mas não devemos ter medo. Eles vão jogar com a sua melhor equipe e que tem de servir como uma motivação extra para nós. A nossa mentalidade e coragem melhoraram. O importante é que os meus jogadores não se iludem e continuar colocando o que sabem em prática", disse.

Apesar da boa fase, a Fiorentina sofre com os desfalques. Savic, Tomovic e Babacar saíram machucados do jogo contra a Inter e se juntam a Tatarusanu, Rossi e Bernardeschi no time de lesionados. As boas notícias para Montella, são os retornos de Mati Fernández, Basanta e Mario Gómez, artilheiro da competição com quatro gols, que não jogaram em Milão na última rodada da Serie A.