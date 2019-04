Zúñiga comemora retorno de contusão: "Finalmente eu estou de volta"

Foi anunciado nesta quinta-feira (5) a volta do lateral-esquerdo Camilo Zúñiga para equipe do Napoli. O colombiano estava lesionado desde o fim de 2014, depois da Copa do Mundo, no qual o jogador se envolveu em uma polêmica no lance em que tirou Neymar da Copa, o alteta não conseguiu se firmar devido as lesões.

Zúñiga foi liberado pelo Departamento Médico do clube e na folga do restante da equipe ele voltou a treinar ao lado de Insigne, também voltando de lesão. Através das redes sociais o lateral não encondeu a felicidade em poder voltar a treinar: "Graças ao Professor Castellacci e todos os que estavam perto de mim. Finalmente voltei. "

Camilo fez uma boa Copa do Mundo pela Colômbia, apesar disto, o atleta não conseguiu se firmar no Napoli após a competição, acabou sofrendo com a lesão e ficando por muito tempo afastado dos gramados, agora o jogador irá voltar já na reta final de competições, como a Coppa Italia em que o Napoli pode disputar a final, reta final também na Serie A TIM e perto da Copa América.

Zúñiga deverá voltar sendo reserva, já que está sem ritmo de jogo, com isto, o lateral vira uma "aposta" caso volte a ser convocado pela Seleção da Colômbia, o atleta voltou a treinar, resta saber quando terá condições fisícas de voltar a atuar, por enquanto, Camilo apenas correu no gramado, ainda não treinou com bola, ainda deve demorar um pouco para voltar a atuar pelo Napoli.