Atual campeão LA Galaxy recebe Chicago Fire na abertura da MLS

Na estreia da Major League Soccer em 2015, o Los Angeles Galaxy encara o Chicago Fire, no StubHub Center, em Carson. De um lado, o atual e maior campeão iniciando uma caminhada sem Landon Donovan. Do outro, uma equipe que buscou reforços para chegar aos playoffs. A bola rola, à meia-noite, na madrugada desta sexta-feira (06) para o sábado (07).

O Galaxy vive um momento de transição em sua história. A equipe que, assim como a MLS, vai para a sua 20ª temporada, passa por um momento de mudança entre a saída de Donovan e a chegada de Steven Gerrard. Algumas posições ainda não tem dono e o começo da jornada pode fixar algumas peças no time titular.

A equipe de Illinois vem com algumas mudanças para este ano. Em comum com o adversário desta noite é a aposentadoria de um ídolo, Logan Pause. Com isso, o clube foi ao mercado e trouxe bons reforços, como o escocês Shaun Maloney, Michael Stephens e Guly do Prado. De fora dos playoffs em 2014, os bombeiros pretendem ir à pós-temporada em 2015.

Em momento de transição, Galaxy pretende fazer valer o mando de campo

Atuando em casa, os galácticos são superiores e têm bom retrospecto. Entre 2009 e os dias atuais, a equipe só perdeu nove vezes em Carson. Na temporada passada, foram derrotados apenas uma vez, curiosamente na partida de estreia para o RSL. O capitão Robbie Keane falou sobre esse quesito do 'Caldeirão': “Temos de continuar a fazer o mesmo que fizemos no ano passado. Precisamos ter certeza de que este lugar será difícil para os jogadores que virão.”

O zagueiro AJ DeLaGarza está preparado para a temporada, mesmo sabendo da dificuldade: “Todo mundo está mirando você. Está indo em busca de seu melhor jogo de todos. É muito difícil repetir isso e ainda estar em seu melhor, ainda mais em 34 jogos. Nós temos que ter certeza de quando estamos jogando bem.”

Questionado sobre a montagem do time titular neste momento de transição, Bruce Arena falou que é um longo caminho para achar o ideal: “Você começa com sua equipe pronta para o primeiro jogo. Você joga a temporada, segue em frente e vê o que precisa ser feito a cada passo ao longo do caminho para sua equipe se tornar melhor.”

As indefinições de LA em algumas posições se dão por lesões e peças questionáveis. O volante que jogará ao lado de Juninho e que guardará posição para a chegada de Gerrard seria Husidic, mas o bósnio acabou a pré-temporada machucado, assim, Walker e Garcia disputam a vaga. Na meia esquerda, o sucessor de Donovan pode ser Jamieson IV. Também por problema de lesão, Rowe pode assumir o gol.

Com incertezas na defesa, Chicago mira um bom início

O Chicago Fire foi a equipe que mais empatou em 2014. Foram 18 partidas com o placar igual, o que deixou a equipe na parte de baixo da Conferência Leste. Pelos resultados da pré-temporada o panorama não mudou. Em cinco jogos preparatórios foram quatro empates.

Alguns jogadores que fazem parte do elenco do Fire reencontrarão sua ex-equipe. É o caso de Mike Magee, Greg Cochrane e em especial Michael Stephens, recém-contratado. O meio-campista falou sobre o clube em que estreou como profissional: “É basicamente a mesma equipe que eu saí, ou uma equipe muito semelhante.”

“Eu aprendi muito com Bruce Arena, assim como os assistentes, eles fizeram um ótimo trabalho ajudando me tornar um jogador melhor e eu vou ser grato a eles por um longo tempo. Estou ansioso para ver um monte de gente”, disse.

David Accam, contratado este ano como novo jogador designado, é a grande dúvida para a partida de logo mais. O ganês perdeu os últimos dois jogos da pré-temporada após sofrer uma lesão na virilha na partida contra o Stabaek IF.

Com relação a montagem da equipe, o zagueiro Jeff Larentowicz falou sobre o rodízio que Frank Yallop fez no início dos trabalhos: “Eu acho que houveram muitas formações na última linha e todo mundo que jogou fez parte dos clean sheets. Eu acho que neste momento, o treinador está procurando a melhor combinação. Alguns companheiros tem jogado mais minutos, então prevejo que vamos com uma linha de quatro.”