Montreal consegue classificação heroica às semifinais da Concacaf Champions League

A Concacaf Champions League chega a seu momento decisivo. Os jogos de volta das quartas de finais, da principal competição de clubes da América do Norte e Caribe, aconteceram no meio desta semana. Com dois costa-riquenhos, um mexicano e um canadense, foram definidos os confrontos das semifinais.

O Herediano que eliminou o Olímpia de Honduras encara o América do México, com o jogo de volta do Estádio Azteca. Já o Montreal Impact, que se classificou na bacia das almas, encara o Alajuelense, carrasco de outra equipe da Major League Soccer. As partidas semifinais ocorrerão nos dias 17 e 18 de março, e 07 e 08 de abril.

Montreal Impact (CAN) 1 x 1 Pachuca (MEX) [agregado 3 x 3]

Na partida mais emocionante destas quartas de final, o Montreal Impact conseguiu o que parecia impossível na noite da terça-feira (03). Após sofrer um gol próximo do fim, a equipe canadense conseguiu o empate aos 49 minutos, assegurando a classificação pelo gol marcado fora de casa. Cameron Porter, recém-draftado, foi o herói.

O primeiro tempo foi inteiro de domínio do Pachuca. A equipe mexicana desperdiçou pelo menos três oportunidades claras de gol. Na etapa final, Pizarro foi à linha de fundo e passou para Cano, o argentino parou em Bush que fez milagre. Aos 35, em disputa com Ciman, Cano caiu na área e o árbitro viu pênalti. O próprio cobrou e converteu.

O Pachuca estava com a mão na vaga. O Montreal foi no desespero e desorganizado ao ataque. O relógio marcava 48 quando Mallace deu um lançamento longo para a ponta esquerda. Porter dominou no peiro, ganhou do marcador e chutou por baixo das pernas do goleiro. A torcida fez a festa, teve sinalizador e invasão do banco. Montreal classificado e único time da MLS nesta fase.

DC United (EUA) 2 x 1 Alajuelense (CRC) [agregado 4 x 6]

Com uma difícil missão no jogo da volta, o DC United necessitava de três gols para avançar. Porém, na quarta-feira (04), a equipe estadunidense não conseguiu tal feito. Venceu o Alajuelense por 2 a 1 e foi eliminado. Os gols foram marcados por Arrieta e Espindola. Venegas anotou o tento da tranquilidade para os visitantes.

Debaixo de um diluvio, os costa-riquenhos começaram melhores, dando trabalho a Hamid e acertando a trave. Arrieta abriu o placar para o time dos EUA, dando esperanças aos torcedores. DeLeon cruzou, a defesa afastou mal e o atacante concluiu no rebote.

O segundo gol não saia, o tempo passava. Birnbaum até acertou a trave do Alajuelense. Porém, os visitantes acabaram com as expectativas do United quando Venegas, contando com a ajuda de um desvio, empatou o jogo. O rubro-negro da capital voltou a ficar na frente quando Espindola fez de pênalti, mas não havia tempo para mais dois gols.

Herediano (CRC) 2 x 0 Olímpia (HON) [agregado 3 x 1]

Após empate em 1 a 1 fora de casa, o Herediano fez valer o mando de campo e bateu o Olímpia por 2 a 0, nesta quinta-feira (05). Os gols foram marcador por Granados e Cristian Lagos. Essa é a primeira vez que o clube avança para a semifinal da competição continental.

Os hondurenhos tiveram a chance de abrir o placar de pênalti, aos 30 minutos, mas Lozano isolou. O castigo veio no primeiro minuto do segundo tempo: Granados tabelou com Ruiz e bateu no ângulo oposto de Valladares, colocando a equipe na frente. Os visitantes pressionaram em busca do empate, mas sofreram o segundo gol. Granados achou Largos na direita, o atacante tocou na saída do goleiro.

América (MEX) 2 x 0 Deportivo Saprissa (CRC) [agregado 5 a 0]

Com uma boa vantagem, o América assegurou a vaga na semifinal. Encerrando os jogos de volta, a equipe mexicana bateu o Saprissa por 2 a 0, gols de Guerrero e Mares. Os Águias buscam seu sexto título na competição.

O América abriu caminho para a classificação no fim do primeiro tempo. Após escanteio e desvio de Pimentel na marca do pênalti, José Guerreiro chutou e contou com a colaboração do goleiro para abrir o placar. Os mexicanos poderiam ter feito três ou quatro gols, mas perderam muitas chances. Osmar Mares encerrou os trabalhos no fim do jogo, após cruzamento da direita, ele se antecipou ao marcador e empurrou para as redes.