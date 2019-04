Embalado por goleadas, Bayern de Munique enfrenta desestabilizado Hannover

Neste sábado (7), Hannover e Bayern de Munique se enfrentam pela 24° rodada da Bundesliga, na HDI-Arena, em Hannover. Os Die Rothen vêm em queda na temporada, ainda não venceram em 2015 e estão há sete partidas sem saber o que é vitória. Já para o time bávaro, que vem de goleadas acaçapantes nas dois últimas rodadas, busca mais um triunfo e disparar ainda mais na liderança.

O arbitro da partida será Tobias Welz, e o duelo começa às 11h30 (de Brasília). Na última partida entra as duas equipes, vitória do time da Baviera por 4 a 0, com gols marcados por Lewandowski e Robben – ambos marcaram duas vezes.

Em má fase, Hannover buscar reabilitação diante do líder e recuperar a autoconfiança

Sem vencer há sete partidas, os Die Rothen vão com tudo em busca do triunfo em cima do líder do campeonato. A aposta de gols fica por conta do espanhol Joselu, que já marcou nesta temporada oito gols e as esperanças estão no jogador e que a equipe possa sair com um bom resultado dentro de casa. A baixa da equipe é o meio campista Lars Stindl expulso na ultima partida; em seu lugar, entra o japonês Kiyotake. Outra mudança será entre os volantes: sai Gülselam; entra Schmiedebach.

Em entrevista coletiva, o treinador da equipe, o turco Tayfun Korkut, confia na sua equipe e prevê dificuldades contra os bávaros: “Confio nos meus jogadores e que podem fazer uma grande partida. O momento nosso não é o dos melhores, e sei da superioridade da equipe adversaria que está fazendo uma temporada excepcional. Não podemos deixar que eles fizessem o jogo deles, e cada descuido será fatal”.

Em seguida, o comandante alertou para alguns jogadores do Bayern que podem desequilibrar, como é o caso do atacante Lewandoswski. “É um confronto difícil, mas a nossa equipe vai fazer de tudo para não ser surpreendida. Por outro lado, há jogadores que podem fazer a diferença, como Robben, Ribery, Gotze, além de Lewandowski, que é um grande goleador. Portanto entraremos conscientes que o favoritismo estar por conta da equipe adversaria e vamos fazer o nosso papel dentro de campo”, afirmou.

Bávaros estão em grande momento na temporada e querem mais um triunfo

Depois de vencer na rodada do meio de semana da DFB Pokal e se classificar à fase quartas de final do torneio, o Bayern volta suas atenções para a rodada do final de semana. A equipe de Pep Guardiola busca mais uma vitória para, assim, se distanciar cada vez mais na liderança. O comandante espanhol deve manter a mesma equipe, promovendo as entradas de Thomas Müller, Juan Bernat e Badstuber, deixando de fora Xabi Alonso, Dante e Götze.

Na entrevista antes da partida, o treinador bávaro destacou que sua equipe encontrará dificuldades, apesar da má fase do Hannover. “Iremos fazer o nosso jogo e nossa equipe vai centrada para enfrentar o Hannover, que não vive um bom momento neste ano, mas teremos dificuldades de enfrentá-los na casa deles e prevejo que será um confronto duríssimo. Estou ciente que estamos pensando na partida decisiva de terça-feira, pela Uefa Champions League, mas só vamos pensar nisso depois do jogo. Entraremos focado para enfrentar o adversário deste final de semana e queremos os três pontos”, disse.

Ele ainda completou falando do rodizio do elenco: “São muitas partidas em poucos dias e por isso que estou fazendo algumas mudanças, o Xabi não poderá jogar a partida da próxima semana e será a provável equipe que entrará em campo. É um grande teste para ver a postura do time e vou verificar o que poder ser arrumado para não corrermos risco, o duelo deste final de semana vai servir para isso, mas vamos impor respeito ao nosso adversário”.