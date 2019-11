Athletic Bilbao x Real Madrid pela Liga Espanhola (1-0)

Obrigado a todos que acompanharam mais esta transmissão com a VAVEL Brasil! Até a próxima.

Com o resultado positivo, o Athletic Bilbao sobe para 8ª colocação com 33 pontos. Já o Real Madrid permanece na liderança com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona, porém os catalães ainda jogam na rodada.

93' FIM DE JOGO NO SAN MAMÉS! Vitória para o time da casa pelo placar mínimo. Aduriz marcou o único gol do jogo. Com a vitória, o Athletic quebra um tabu de 10 jogos sem vencer os merengues.

92' Assim não!! A bola sobra pra Lucas Silva fora da área, o brasileiro chutou forte e a bola foi pra lua, Ronaldo tava livre na entrada da área.

90' Substituição no Athletic Bilbao! Sai Mikel Rico, entra Toquero.

86' Cartão amarelo para Marcelo. O brasileiro exagerou ao tentar proteger a bola.

85' Real Madrid encurrala Athletic nos minutos finais em busca do empate.

83' SENSACIONAL BALE!!!! Galês percebe Iraizoz adiantado e chuta do meio da rua, a bola bate na trave e quase Bale faz um gol antologico.

80' Substituição no Real Madrid! Sai Benzema, entra Chicharito.

77' Substituição no Real Madrid! Sai Kroos, entra Lucas Silva.

77' Cartão amarelo para Gupergi. O zagueiro fez falta em Bale e ficará de fora da próxima partida devido ao acumulo de cartões.

76' QUASEEE!!! Aduriz cabeceia forte e a bola vai na trave. Quase marca seu segundo o atacante espanhol.

75' Substituição no Athletic Bilbao! Sai Williams, entra Guilhermo.

74' Cartão amarelo para Isco!

72' Reclamam de pênalti os merengues. Ronaldo recebe bola na área e Iraizoz vai buscar no pé do português porém Gupergi atrapalhou o camisa 7 na finalização, houve pênalti.

71' Substituição no Real Madrid!! Sai Illarramendi, entra Jesé.

67' O Real Madrid pressiona em busca do empate mas não consegue muita coisa. Já o Athletic joga no contra-ataque buscando ampliar vantagem.

64' Substituição no Athletic Bilbao! Sai Muniaín, entra Susaeta.

60' Isco achou Benzema na área, mas o francês foi abafado por Iraizoz e perdeu a chance. Os merengues pressionam em busca do empate.

58' Boa chance do Real Madrid. Em lançe de contra-ataque, Ronaldo faz boa jogada e acha Isco, o espanhol finalizou da entrada da área levando perigo ao Athletic.

52' Após má virada de jogo de Bale, a bola sobrou pra Aduriz que finalizou de pé esquerdo de longa distância. Bola fácil pra Casillas.

49' QUASE! Bale recebe bola na direita, faz boa jogada, cruza rasteiro pra Ronaldo dentro da área mas Iraizoz espalma antes da bola chegar ao português.

47' Boa chance do Real no começo da segunda etapa. Isco tocou pra Ronaldo que cruzou rasteiro pra Benzema, o gol tava desenhado mas Balenziaga cortou.

45' Começa o segundo tempo em Bilbao.

46' Fim de primeiro tempo no San Mamés! 1x0 para os donos da casa até aqui.

43' Desde 2010 o Athletic não derrota o Real Madrid, de lá pra cá foram 10 jogos, 9 vitórias dos merengues e um empate. Se vencerem, além de quebrar esse tabu, os bascos ganham mais três posições na tabela e pula pra sétimo.

40' Cartão amarelo para Illarramendi! Meio campo do Real matou o contra-ataque adversário com falta. Jogo quente no San Mamés.

38' Cartão amarelo para Etxeíta! O zagueiro fez falta dura em Ronaldo.

36' Sentiu? Após o gol sofrido, os merengues perderam intensidade no ataque.

30' Cartão amarelo para Toni Kroos e para Aduriz. O alemão fez falta perigosa em Iraola, Aduriz levou o amarelo também por reclamação.

26' GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!! É DO ATHLETIC BILBAO! Mikel Rico levanta bola na área e Aduriz cabecea forte para bater Casillas e marcar o primeiro.

23' Real Madrid também adianta sua marcação. Chegamos a metade do primeiro tempo com muita intensidade.

18' Resposta do Athletic, De Marcos cruza da direita pra Aduriz mandar de cabeça sobre a meta de Casillas.

17' Contra-ataque perigoso, Varane lança a bola pra Ronaldo que iria sair de cara com o goleiro mas Gupergi corotou.

15' Grande jogo até agora, bastante movimentado, as duas equipes buscando o gol com todas as armas que tem.

13' Benzema cruza rasteiro para Ronaldo, mas Balenziaga se joga na frente e manda pra linha de fundo.

11' Primeira chegada perigosa da partida, após boa troca de passes, Benzema recebe na área mas é travado na hora do chute.

7' Athletic começa o jogo com a marcação adiantada, atrapalhando a saída de jogo do Real, em busca de surpreender o adversário.

5' Os merengues tocam a bola com tranquilidade, jogo pegado, 3 faltas em 5 minutos

3' Partida começa equilibrada, Real Madrid buscando o controle do jogo e o Athletic Bilbao tentando jogar de igual pra igual. Torcida marca presença.

0' Começa o jogo no San Mamés

13:58 As equipes já estão em campo

13:45 Faltam 15 minutos para a bola rolar, tudo com transimissão da VAVEL BRASIL!

13:34 Nos últimos três títulos do Real Madrid (2007, 2008 e 2012), los blancos saíram do San Mamés com os três pontos.

13:27 Cristiano Ronaldo, principal jogador merengue, é o artilheiro da história do confronto com 14 gols em 11 jogos.

13:18 As duas equipes vem para o jogo no tradicional e ofensivo 4-3-3, promete ser um grande jogo

13:10 Real Madrid escalado! Casillas; Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo; Kroos, Illarra, Isco, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

13:03 Athletic escalado! Iraizoz; Iraola, Etxeita, Gurpegui, Balenziaga; Beñat, Mikel Rico, De Marcos; Muniain, Aduriz, Williams.

12:56 Enfrentando uma realidade diferente, o Athletic Bilbao tem apenas 22 gols na La Liga e precisará de um faro de gol afiado para sair com os 3 pontos.

12:52 O Real Madrid tem 75 gols em 25 jogos na La Liga 14/15, média de 3 gols por jogo, os merengues não devem poupar gols neste sábado

12:30 Vale relembrar que a bola rola às 14h (de Brasília) em ponto.

Leia mais: Real Madrid visita Athletic Bilbao para se consolidar na liderança da La Liga.

12:25 Valverde falou um pouco sobre o árbitro do jogo em entrevista coletiva. "Acho que devemos esquecer o árbitro e finalmente percebeu que as pessoas são mais nervoso do que o árbitro, só tem má estatística com um árbitro. O que temos que fazer é mudar as estatísticas, temos que bater Madrid e deixar o árbitro"

12:20 Quem apita o jogo é Alberto Undiano que será auxiliado por Miguel Martínez e Jesús Zancada.

12:15 O palco do jogo deste sábado é o estádio San Mamés, casa do Athletic Bilbao. Com capacidade para 40 mil pessoas, a torcida basca deve marcar presença para ajudar a equipe a conquistar os três pontos.

12:10 Desfalques do Real Madrid: Contundidos - Khedira, Sergio Ramos, James Rodríguez, Modric, Fábio Coentrão.

12:05 Desfalques do Athletic Bilbao: Contundidos - Iturraspe e Bustinza. Suspenso - San José.

12:00 FIQUE DE OLHO Athletic Bilbao x Real Madrid: Gareth Bale. O galês está com a bola toda nessa temporada. Chamando a responsabilidade em momentos cruciais e quando Ronaldo não está bem, é ele quem decide.

11:55 FIQUE DE OLHO Athletic Bilbao x Real Madrid: Aritz Aduriz. O atacante é o artilheiro do Athletic nessa temporada e não costuma desperdiçar gols. Aduriz tem nove tentos na La Liga e é o homem gol dos bascos.

11:50 Carlo Ancelotti também falou em entrevista coletiva e conversou um pouco sobre o jogo: "As chaves são a intensidade e livrar-se da pressão que faz com que o Athletic em casa. Ganhar no San Mamés é sempre complicado, temos de fazer um esforço máximo para conseguir os três pontos."

11:45 Ernesto Valverde falou que a sua equipe chega com força para o jogo, porém com cuidado, pois o adversário é perigoso: "Na primeira rodada, Madrid foi um dos destaques da temporada e nós em um dos piores, eram doentes mentais, estávamos perdendo e perdendo Champions League. Além disso, fizemos um gol logo no início, por isso espero que amanhã será diferente".

11:40 O último empate entre as equipes foi na temporada passada, no jogo do segundo turno da La Liga, pelo placar de 1 a 1. Com gols de Jesé e Ibaí.

11:35 A última vitória do Athletic sobre o Real foi em 2010: os bascos venceram pelo placar minímo com gol de Llorente.

11:30 No jogo do primeiro turno, Los Blancos golearam Los Leones por 5 a 0, com dois gols de Benzema e um hat-trick de Ronaldo.

11:25 Em toda história da La Liga, as equipes já se enfrentaram 45 vezes, sendo dez vitórias para o Athletic, 29 para o Real e seis empates para cada lado.

11:20 Na última rodada, os merengues empataram em casa com o Villarreal pelo placar de 1 a 1. Relembre

11:15 Visitante neste domingo, o Real Madrid é o líder da La Liga, com 61 pontos em 25 jogos: 20 vitórias, um empate e apenas quatro derrotas.

11:10 Embalado, o Athletic vem de duas vitórias seguidas na Liga BBVA e agora tem um grande teste para ver se a boa fase continua. Na rodada passada, derrotou o Espanyol fora de casa por 2 a 0, com gols de Aduriz e Etxeita.

11:05 O Athletic Bilbao, que possuí o mando de jogo, é o décimo colocado, com 30 pontos em 25 jogos: oito vitórias, seis empates e 11 derrotas.

11:00 Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! Você acompanha, a partir de agora, tudo sobre o duelo entre Athletic Bilbao x Real Madrid , , em jogo válido pela 26ª rodada da La Liga. A bola rola às 14h (de Brasília).