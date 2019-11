Resultado do jogo Milan x Hellas Verona pela Serie A 2014/15 (2-2)

19:00 Encerramos por aqui a trasmissão de Milan 2x2 Hellas Verona pela 26ª rodada da Serie A. Daqui a pouco mais informações aqui na VAVEL Brasil! Boa noite!

18:55 Na próxima rodada, o Milan vai até Florença visitar a Fiorentina, às 15h da segunda-feira (16), enquanto o Hellas Verona recebe, no Marcantonio Bentegodi, o Napoli, no domingo (15).

18:50 Com o resultado, o time milanês chega aos 35 pontos, se mantém na décima posição e pode ser ultrapassado pelo Palermo, que joga neste domingo (8) contra o Cesena, às 8h30 (de Brasília). Já o Hellas Verona ascende para a 12ª colocação com 29 pontos, mas, assim como o Milan, pode ser ultrapassado no complemento da rodada.

FIM DE JOGO EM MILÃO! Milan leva gol aos 93 minutos e amarga mais um empate na Serie A.

94' Nico López marca faltando dois minutos para encerrar a partida e empata a partida no San Siro. Milan 2x2 Hellas Verona.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VERONA!

90+1' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO MILAN! Ménez, autor do primeiro gol do Diavolo na partida, deixa o campo sentindo dores musculares para a entrada de Destro.

90' CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

85' SUBIU! Poli pega o rebote da falta cobrada na barreira por Honda e isola pela linha de fundo.

84' Falta perigosa para o Milan. Honda na cobrança.

83' Milan segue em busca do terceiro gol a fim de liquidar a partida.

77' MUDANÇA TAMBÉM NO VERONA! Mandorlini tira seis por meia dúzia: sai Jankovic; entra Nico López.

76' ALTERAÇÃO NO MILAN! Inzaghi fecha o time ao tirar o atacante Pazzini para colocar o zagueiro Bocchetti.

75' Milan 2x1 Hellas Verona pela Serie A

72' NO TRAVESSÃO! Pisano cruza para Tachtsidis, que domina e solta a bomba no travessão de Diego López. Segue Milan 2x1 Hellas Verona.

70' Um jogo morno até o momento. As duas equipes não impoem pressão em busca do gol.

63' ALTERAÇÃO NO MILAN! Apático na partida, Cerci é sacado por Inzaghi, que coloca Honda em campo.

62' ALTERAÇÃO NO HELLAS! Hallfrendsson deixa o campo para a entrada de Obbadi.

59' AMARELO! Hallfredson faz falta dura e é advertido.

55' QUASE! Hellas Verona faz pressão na saída de bola rossonera e Luca Toni quase guarda no canto esquerdo de Diego López.

48' ALTERAÇÃO NO HELLAS VERONA! O zagueiro brasileiro Rafael Marques deixa o campo para a entrada de Rodriguez.

47' Cerci cruzou para a área e, de depois de confusão, a bola sofra para Mexès mandar para o fundo do gol. Virada rossonera! Milan 2x1 Hellas Verona.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO MILAN!

46' As equipes voltaram sem alterações

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

17:50 Jogadores de ambas as equipes já voltaram para o segundo tempo.

17:43 Apenas Cristiano Ronaldo marcou mais gols de pênalti (9) que o francês Ménez (7) nesta temporada, segundo o site WhoScored.

45' Um minuto de acréscimo.

42' O replay mostra que não foi pênalti. Mexès se enrolou com a bola e o árbitro Giacomelli assinalou para a marca da cal.

41' Ménez bate no meio do gol e empata a partida para o rossonero. Milan 1x1 Hellas!

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!

39' PÊNALTI PARA O MILAN!

38' Milan 0x1 Hellas Verona pela Serie A

34' Milan tem dificuldades em efetuar o último passe e abusa dos cruzamentos para a área adversária buscando o centroavante Pazzini.

31' QUASE! O zagueiro Mexès arriscou de fora da área e a bola passou rente à trave direita de Benussi.

30' Cartão amarelo para Juanito Gomez, que pegou por o zagueiro Paletta.

29' DIEGO LÓPEZ! Hellas Verona sai rápido para o contra-ataque e Hallfredsson abre na esquerda para Juanito Gomez, que bate colocado, mas o goleiro realizada a defesa.

27' Após bate-rebate na área, Mexès tenta finalizar, mas pega mal na bola e facilita a defensa do goleiro Benussi.

25' Milan ronda a área do Hellas, mas não consegue penetrar a defesa gialloblù. Butei apostam no contra-ataque.

22' Os rossoneri estão claramente afobados na partida depois do gol de Luca Toni.

20' Cerci pede pênalti após ser puxado por Rafael Marques dentro da área. Juiz manda o jogo seguir.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO HELLAS! Após pênalti em cima de Ionita, Luca Toni converte a penalidade e deixa o time de Verona na frente. Milan 0x1 Hellas.

16' PÊNALTI PARA O HELLAS VERONA! Muntari derruba Ionita na área.

14' Ionita tenta cruzamento, mas é interceptado por Muntari.

11' Ménez leva pela direita e cruza para Pazzini, que pura feio; a resposta foi imediata: Sala carregou pela direita e assustou o gol de Diego López

10' Time rossonero cadencia a partida a partir do campo defensivo.

5' Ménez arrisca chute de fora da área e acerta os "países baixos" de Hallfredsson.

4' Ménez caiu na área a torcida pede por pênalti.

16:45 Rolou a bola no San Siro para Milan x Hellas!

16:30 O Milan confirmou que o atacante Mattia Destro não sentiu uma lesão e a decisão de Inzaghi em colocá-lo no banco foi uma opção tática.

16:23 Saiu a escalação do Hellas Verona: (4-3-3) Benussi; Pisano, Moras, Marquez, Ionita; Sala, Tachtsidis, Hallfredsson; Juanito Gomez, Toni, Jankovic. Treinador: Andrea Mandorlini.

16:21 O veterano lateral-direito Daniele Bonera será o capitão do Milan hoje.

16:16 Jogadores do Milan já em aquecimento no gramado do San Siro.

16:12 Se o Milan vencer hoje, pode ultrapassar Internazionale, Torino e Genoa e chegar à sétima colocação.

16:05 Banco do Milan: Abbiati, Gori (66), Abate, Bocchetti, Van Ginkel, Mastalli (36), Suso, Honda e Destro.

16:03 O treinador Filippo Inzaghi manteve a mesma formação tática da última partida, mas realizou algumas modificações na equipe. Mexès e Paletta formarão a dupla de zaga; Poli e Muntari voltam ao time titular com as lesões de Montolivo e De Jong; e um ataque bem modificado: Ménez fazendo o papel de armador atrás de Cerci e Pazzini, que foram bancos contra o Chievo, na última rodada.

16:00 Saiu a escalação do Milan: (4-3-1-2) Diego López; Bonera, Mexès, Paletta, Antonelli; Poli, Muntari, Bonaventura; Ménez, Cerci, Pazzi.

15:50 A Sampdoria venceu o Cagliari por 2 a 0, em Gênova, e ampliou a vantagem para o Milan na tabela. O atacante Samuel Eto'o marcou seu primeiro gol pelo time de Gênova. Com o resultado, a Samp chega a 42 pontos e encosta na Fiorentina, quinta colocada.

15:45 É possível ver alguns torcedores japoneses aos arredores do San Siro com a camisa de número 10 de Keisuke Honda.

15:45 O ônibus com os jogadores do Milan já chegou ao San Siro

15:32 De acordo com o canal Sky Sports, o presidente do Milan, Silvio Berlusconi, foi visto jantando na noite dessa sexta-feira (6) com o bilionário tailandês Bee Taeechaubol, que pretende adquirir 25% das ações do clube rossonero para fazer investimentos.

15:28 A temperatura prevista para o horário do jogo de logo mais é de 6º graus, com sensação térmica de -2º. A umidade relativa do ar está em 86%.

15:20 CONFIRA O PRÉ-JOGO DA PARTIDA: Desfalcado Milan duela com Hellas Verona para continuar aspirando vaga na Europa League

15:20 O árbitro da partida será o italiano Piero Giacomelli, auxiliado por Matteo Passeri e Longo (ambos italianos).

15:18 FIQUE DE OLHO Milan x Hellas Verona: Luca Toni. Ex-campeão do mundo com a Seleção Italiana, o veterano artilheiro Luca Toni é a principal atração do Hellas Verona. Com dez gols na Serie A, o atleta de 37 anos já balaçou as redes do Milan com a camisa do Verona duas vezes e é a principal promessa de gols para a partida deste sábado.

15:18 FIQUE DE OLHO Milan x Hellas Verona: Jérémy Ménez. Chegou de graça do Paris Saint-Germain no início da pré-temporada e tornou-se o melhor jogador do Milan na temporada. Este é Jérémy Ménez. Em meio à escassez de craques, o camisa 7 chegou como quem não queria nada e virou a referência da equipe, sendo inclusive o artilheiro do Milan na Serie A com 12 gols em 25 jogos.

15:15 Andrea Mandorlini, comandante do Hellas, comentou sobre a partida e exaltou o Milan, apesar da má fase do time rossonero. "O Milan é o Milan, assim como todas as equipes podem viver um momento não positivo, mas têm grandes intérpretes que podem sempre resolver a partida. Ainda tem muito pontos em disputa, esperamos que consigam na próxima rodada e não nesta", contou.

15:14 Atualmente o Milan tem 11 jogadores no departamento médico: o goleiro Agazzi; os defensores Zapata, Rami, Alex, Zaccardo, De Sciglio e Armero; os meias Montolivo e De Jong; e o atacante Mastour.

15:13 Treinador do Milan, Filippo Inzaghi lamentou o fato de ter perdido os meios-campistas Riccardo Montolivo e Nigel de Jong por lesão. "Não quero que lesões sejam uma desculpa, porque nós temos um elenco que é capaz de lidar com isso. Nós temos dois jogadores importantes como Montolivo e De Jong que estão vindo de situações diferentes... De Jong não participou dos treinos da pré-temporada. Montolivo queria voltar a todo custo porque viu que o time estava sofrendo, mas você só volta de uma lesão como a dele após um ano, um ano e meio", disse.

15:10 A última partida de Milan e Hellas Verona no San Siro terminou 1 a 0 para o time mandante. Gol de pênalti do ex-atacante rossonero Mario Balotelli. O marcou inclusive a estreia do holandês Clarence Seedorf no comando técnico do Milan.

15:00 O último triunfo do Hellas sobre o Milan ocorreu na volta do time de Verona à Serie A, na temporada 2013/14: com uma doppietta do artilheiro Luca Toni, os gialloblù viraram a partida sobre os milanistas e a partida acabou 2 a 1.

14:55 No jogo do primeiro turno, os rossoneri levaram superaram os butei em pleno Marcantonio Bentegodi, em Verona, e por 3 a 1. O grande destaque da partida foi o japonês Keisuke Honda, autor de dois gols.

14:50 O histórico do confronto mostra que as equipes já se enfrentaram 27 vezes no San Siro: 17 vitórias do Milan, nove empates e apenas uma derrota para o Hellas.

14:45 Depois de uma temporada 2013/14 fantástica, o Hellas Verona perdeu força com a saída de algumas peças fundamentais (Jorginho, Iturbe, Rômulo, etc.) e, consequentemente, não conseguiu manter o ritmo na atual temporada e agora chega a flertar com a zona de descenso à Serie B.

14:30 Rondando a zona de rebaixamento, o Hellas Verona espera fazer pontos em Milão a fim de se distanciar da zona da degola. Na 14ª colocação, os gialloblù têm 28 pontos em 25 jogos: sete vitórias, sete empates e 11 derrotas.

14:15 Mesmo vivendo uma temporada de altos e baixos, o time rossonero ainda aspira uma vaga para a Uefa Europa League. Mas, para isso, precisa vencer neste sábado para não deixar que as equipes da frente se distancie.

14:00 O Milan, que joga em casa, com o apoio da torcida, está na décima colocação com 34 pontos em 25 jogos: oito vitórias, dez empates e sete derrotas.

13:45 Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Milan x Hellas Verona , pelo Serie A 2014/15. Partida a ser disputada às 18h30 (de Brasília), no San Siro. Fique conosco!