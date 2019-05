Atlético de Madrid e Valencia se enfrentam por posição no G-3

Partida válida pela 26ª rodada da La Liga a ser disputada no Vicente Calderón em Madrid, Espanha.

Neste domingo (8), o Atlético de Madrid recebe o Valencia no Vicente Calderón em partida válida pela 26ª rodada da Liga. A partida marca a disputa direta pela terceira colocação e a vaga direta para a Uefa Champions League do ano que vem, já que as equipes estão separadas por apenas um ponto.

Os colchoneros não vencem a duas rodadas, uma derrota para o Leverkusen pela Champions League e um empate contra o Sevilla em partida válida pela La Liga. Ambos resultados foram em partidas disputadas fora de casa. O Atlético precisa vencer para manter a sua posição e recuperar sua boa fase no campeonato.

Já o Valencia vem de quatro triunfos consecutivos, sendo a último deles conquistado em excelente vitória sobre a Real Sociedad no Mestalla. O Valencia conta com Parejo, artilheiro da equipe para sair vitoriosa do Calderón.

Nos últimos cinco confrontos entre as duas equipes, o Atlético de Madrid venceu três, uma partida terminou empatada e a outra foi vencida pelo Valencia. Estes resultados comprovam a qualidade da equipe de Simeone e a sua consistência.

Simeone: "Mandzukic é determinante para a nossa equipe"

O argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, afirmou que ainda não decidiu sobre o seu ataque para a partida contra o Valencia, mas fez questão de elogiar Mandzukic.

"Estamos pensando em quem colocar, porque podemos jogar com Raúl Garcia na direita, Koke por dento e Gabi por fora, além da possibilidade de Madzukic-Torres , Raúl-Torres ou até Raúl-Mandzukic. Entretanto não dissemos nada aos jogadores, assim, domingo ao meio dia quando chegarmos no estádio finalmente resolveremos esta situação" - afirmou.

"'Mandzu' é importantíssimo para nós. É um jogador determinante, que nos gera muitas situações de perigo com jogadas de pivô para quem vem de trás entre outras. Nós o consideramos um jogador determinante para a nossa equipe'', completou.

Simeone ainda destacou que o desempenho de Mandzukic aumentou com a chegada de Torres, colaborando para que o croata chegasse a artilharia do clube nesta temporada. Cholo ainda ressaltou a importância de Griezmann, que suspenso, não joga a partida.

Sendo assim, o Atlético de Madrid deve ir a campo com: Moyá; Juanfran, Giménez, Godín, Siqueira; Turan, Gabi, Tiago, Koke; Mandzukic, Torres

Nuno: "Todo mundo do Atlético de Madrid nos preocupa"

Nuno Espirito Santo, treinador do Valencia, assegurou que todos os jogadores do Atlético de Madrid podem trazer perigo a sua equipe, mas ressaltou a capacidade de seus atletas e da possibilidade de vitória de ambas as partes.

"Todos nos preocupam. É uma grandíssima equipe, grandes jogadores e um grande treinador. Em casa são muito fortes. Tudo nos preocupa. Espero uma partida disputada e intensa com duas equipes que querem conseguir a vitória.Temos que mostrar nossa vontade que também será algo que eles irão mostrar. Temos a consciência que nós enfrentaremos uma grandiosa equipe" - disse.

Nuno aproveitou para comentar sobre a recuperação do zagueiro Otamendi, que havia sofrido uma lesão no último domingo (1º). "Temos que valorizar o que foi feito nessa semana. Não é nenhuma surpresa para nós, conhecendo o seu caráter" - completou.

Sendo assim, o Valencia deve ir a campo com: Alves; Barragán, Mustafi, Otamendi, Gayá; Fuego, Pérez; Feghouli, Parejo, Piatti; Negredo.