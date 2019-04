Saint-Étienne vence Lorient em casa após sete jogos sem vitórias na Ligue 1

Neste domingo (8), St. Étienne e Lorient se enfrentaram pela 28° Rodada da Ligue 1 2014/15, no estádio Geoffroy-Guichard. Os vert et blanc não venciam a sete partidas e encararam uma equipe que luta para não cair para a segunda divisão.

O jogo foi completamente dominado pelo time da casa, que venceu por 2 a 0, com gols de Mollo e Gradel. Com o resultado, o Saint-Étienne subiu para a quinta colocação com 46 pontos. Já os Merlus estão em décimo sétimo, correndo muito risco de rebaixamento com 31 pontos.

A próxima partida do St. Étienne será fora de casa diante do Metz, no Saint-Symphorien. Já o Lorient recebe em casa no Yves Allainmat a equipe do Caen, ambos os confrontos serão no próximo sábado (14).

O início de confronto foi bem agitado e os visitantes começaram assustando aos 4 minutos, com Jordan Ayew. O atacante bateu rasteiro e obrigou Ruffier a fazer boa defesa. Os donos da casa tiveram dificuldades de encaixar seu jogo nos primeiros minutos de partida e foram dando espaços para o visitante trabalhar mais a bola no campo de ataque.

O primeiro lance real do time vert et blanc foi aos 31 minutos, Gradel cobrou falta e a sobra ficou para Erdinç, que desperdiçou a chance de tirar o zero do placar. Em seguida foi a vez de Hamouma fazer grande jogada, mas o goleiro Lecomte fez a defesa. Até que os donos da casa melhoraram no final da primeira etapa e tiveram outras oportunidades de gol.

A segunda etapa começou com muitas faltas, deixando o jogo mais parado nos primeiros minutos. A equipe visitante chegava de forma mais ríspida em boa parte das jogadas, levando a arbitragem a marcar as faltas com razão.

Os donos da casa buscavam o resultado para sair da crise. Corgnet, que tinha acabado de entrar, perdeu uma boa chance. O jogador mandou uma bomba e Lecomte fez ótima defesa. Mas aos 29 minutos, abriram o placar, o lateral Théophile-Catherine rolou para Lemoine que viu Mollo sem marcação, o ponta de lança arriscou e contou com desvio da defesa, enganando o goleiro.

A equipe visitante, já com um jogador a menos foi valente e perdeu uma boa chance de empatar com Ayew. O camisa 9 tentou mandar no cantinho, mas sem sucesso. No final da partida, os anfitriões marcaram o segundo gol aos 45 minutos. Corgnet ganhou dos marcadores e tocou para Hamouma que cruzou rasteiro para Gradel. Livre de marcação, o jogador sacramentou a vitória dos vert el blanc, que não venciam há sete partidas na competição nacional.