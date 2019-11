Lazio e Fiorentina medem forças visando classificação à Champions League

Vivendo boa fase na temporada, Lazio e Fiorentina se enfrentam no Olímpico sonhando com vaga à próxima edição da Uefa Champions League. Os romanos não jogam a competição desde a temporada 2007-08, quando caíram na primeira fase, enquanto a Viola participou da UCL pela última vez em 2009-10, quando caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique.

Enquanto o time de Roma vem de três vitórias seguidas e pode assumir a 3ª posição da Serie A caso vença, a Viola defende sequência de 13 jogos na temporada e tenta se aproximar da zona de classificação à UCL. No primeiro turno, a Lazio bateu a Fiorentina em Florença, por 2 a 0. Djordjevic e Lulic marcaram os gols da vitória laziale.

Lazio quer aproveitar embalo para assumir terceira colocação

Vindo de empate diante do Napoli em casa nas semis da Coppa Italia, a Lazio tem sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Italiano e graças aos tropeços dos próprios napolitanos, pode assumir a terceira colocação se conseguir superar a Fiorentina, que tem um ponto a menos e está uma posição atrás no campeonato.

O técnico Stefano Pioli vê os times como semelhantes e admite a dificuldade da partida, mas não acredita que o placar seja definitivo para a sequência do campeonato. "É um jogo que vale muito, entre duas equipas perto na classificação e que estão vivendo um momento positivo, mas vale o mesmo que o próximo jogo. Tanto nós como a Fiorentina vamos querer propôr o jogo e não sofrer. Neste sentido, são semelhantes, embora a Viola esteja a nossa frente, já que Montella está em sua terceira temporada em Florença", disse.

Pioli também falou sobre Felipe Anderson e Salah, destaques das equipes nas últimas rodadas. "Felipe tem imprevisibilidade e a velocidade é um dos seus pontos fortes. Salah está inspirado, é rápido e está indo muito bem, mas não é o único perigo e é por isso que a Fiorentina é uma das poucas equipes que ainda competem em três frentes".

A Lazio tem uma série de desfalques para a partida, apesar de que a maioria deles já estejam fora há algum tempo. O zagueiro Gentiletti, os laterais Pereirinha e Konko, o meia Lulic e os atacantes Tounkara e Djordjevic estão no departamento médico. Já o volante Parolo está suspenso. Para a sua vaga, Onazi e Mauri disputam a titularidade.

Fiorentina testa mais uma vez sua invencibilidade tentando subir ainda mais na tabela

Com uma sequência de jogos muito difíceis, mas com 13 partidas de invencibilidade, a Fiorentina coroou sua grande fase ao vencer a Juventus, fora de casa, no jogo de ida das semis da Coppa Italia. Mudando o foco, agora a Viola busca diminuir para um ponto a vantagem do Napoli na 3ª colocação da Serie A.

O técnico Vincenzo Montella avalia a Lazio com um dos adversários mais complicados nessa sequência desgastante da Fiorentina, mas diz que seu time está pronto para mais um desafio. "É um jogo extremamente difícil, talvez a parte mais difícil deste mini-ciclo. Nós vamos enfrentar uma equipe ajustada, experiente e agressiva. É um bom time que joga bem as várias situações do jogo e tem jogadores resolvendo com muitos recursos. Viemos de tantas partidas próximas entre si, ao contrário da Lazio. O cansaço pode atrapalhar, mas com organização que podemos superar isso".

Com muitos desfalques no ataque e com desgaste de outros jogadores, Gilardino pode ser titular pela primeira vez após seu retorno à Viola, mas Montella é cauteloso. "Gila é um cara sempre positivo, mas ainda tem que encontrar o ritmo de jogo. Ele compreendeu a situação e é particularmente útil. Acho que na área ainda é um dos melhores. Ele vai ter o seu próprio espaço, ainda mais com as lesões de outros atacantes. Para amanhã, eu ainda tenho que decidir", explicou.

A Fiorentina não terá disponível os atacantes Babacar, Mario Gómez, Rossi e Bernardeschi, além do goleiro Tatarusanu. O meia Aquilani também fica fora, suspenso. As boas notícias para Montella são os retornos dos defensores Tomovic e Savic e do volante Pizarro. Se Gilardino começar a partida em Roma, Salah deve ser poupado e começar no banco de reservas.