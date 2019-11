Manchester United x Arsenal pela FA Cup 2015 (1-2)

18:45 Boa noite a você que acompanhou o grande clássico aqui na VAVEL Brasil!

18:40 Arsenal vence o jogo e se classifica para as semi-finais da FA Cup!

95' Michael Oliver apita o fim de jogo.

93' Contra ataque do Arsenal, Ozil faz jogada dentro da área, rola para Sanchéz e De Gea salva o United.

92' Valencia ergue a bola na grande área, mas Smalling não consegue cabecear.

90' Mais 5 minutos de jogo

87' Cartão amarelo para Ramsey.

87' 74285 torcedores presentes em Old Trafford.

86' Januzaj cai dentro da área e recebe cartão amarelo por simulação.

84' Manchester United tenta cruzamentos para Fellaini, mas não consegue levar perigo.

80' Rooney bateu mal, sem levar perigo para o goleiro Szczesny.

79' Falta perigosa para o Manchester United na entrada da área.

76' Dí Maria expulso por empurrar o árbitro!

75' Dí Maria recebeu cartão amarelo por simulação.

73' Cruzamento de Giroud, e Carzola pega um belo voleio, mas De Gea faz uma defesa espetacular.

72' Substituição no Arsenal. Sai Welbeck e entra Giroud.

72' Substituição no United. Sai Rojo e entra Januzaj.

71' O chileno bateu direto e De Gea fez a defesa.

71' Falta perigosa na entrada da área para o Arsenal. Sanchéz na bola.

67' Cruzamento de Young, Fellaini subiu mais que o zagueiro mas cabeceou fraco e ficou fácil para o goleiro.

65' Substituição no Arsenal, sai Bellerin e entra Chambers.

64' Escanteio cobrado por Dí Maria, desvio de Fellaini, e Smalling desvia a bola por sobre o gol, levando muito perigo para o gol do Arsenal.

63' Cartão amarelo para Rojo por falta em lance anterior.

61' Valencia recua muito mal para o goleiro De Gea, Welbeck rouba a bola, finta o marcador e tocou para o gol vazio, colocando o time de Londres na frente de novo!

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DOOOOOOOO AARRSEENAAAAAAALLL

59' Agora foi a vez de Young receber o cartão amarelo por falta por trás em Welbeck.

57' Fellaini faz duas faltas seguidas e recebe cartão amarelo.

52' Smalling falha, Carzola rouba a bola toca para Sanchez que finaliza bem, mas a bola desvia e fica fácil para De Gea defender.

49' Não vai da para ele! Ramsey entra no lugar dele.

49' Chamberlain caido no gramado, após sentir lesão na coxa.

47' Falta perigosa para United próximo a grande área.

45' Começa o segundo tempo!

INTERVALO Michael Carrick e Phil Jones no Luke Shaw e Ander Herrera pelo United.

INTERVALO As duas equipes já estão de volta ao gramado para reiniciar a partida.

manchester united x arsenal minuto a minuto

INTERVALO: Escanteios: Manchester United 2 x 2 Arsenal

INTERVALO Faltas: Manchester United 10 x 3 Arsenal

INTERVALO Posse de bola: Manchester United 57,6% x 42,4% Arsenal

INTERVALO Finalizações: Manchester United 6 x 5 Arsenal

47' Arbitro encerra a primeira etapa!

45' Mais dois minutos de jogo.

45' Fellaini arremata da entrada da área e Szczesny faz boa defesa no canto.

43' Carzola bate falta colocada da entrada da área e De Gea defende com tranquilidade.

42' Valencia faz lançamento do campo de defesa para Dí Maria que invadiu a área e chutou de perna direita e o goleiro Szczesny fez grande defesa.

40' Contra ataque do Manchester, Rooney fez lançamento para Dí Maria dentro da área que não conseguiu dominar, na sobra Rooney pegou mal na bola e Szczesny defendeu com facilidade.

37' Primeiro cartão amarelo do jogo para Ander Herrera por falta em cima de Alexis Sanchéz

36' Na cobrança Di Maria cruza para o meio da área e Smalling cabeceia por sobre o gol.

35' Young tenta a jogada pelo lado esquerdo e consegue escanteio para o United.

30' Chamberlain cruza para trás, Welbeck sobe mais que Rojo e cabeceia no canto, mas De Gea cai bem para fazer a defesa.

29' Ozil tenta lançamento dentro da área para Welbeck que se joga dentro da área tentando cavar o penalti.

28' Dí Maria recebeu a bola na ponta direita, carregou pro meio e cruzou na cabeça de Rooney que estava no meio dos zagueiros e cabeceou forte para empatar o jogo!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DOOOOOOO UNIITEEEED!

25' Grande jogada de Chamberlain, que fintou todos os marcadores do United na entrada da área, rolou para Monreal que estava livre do lado esquedo e só tocou na saída de De Gea para abrir o marcador!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DOOOOOOOOOOO ARSEEEEEEENAAAAAAAALLLL!

22' Uma série de passes errados da duas equipes no último minuto.

21' Grande jogada de Chamberlain pelo lado direito. O meia finta dois marcadores desde a intermediária e só é parado na falta feita por Rojo.

19' Dí Maria fez um belo passe dentro da área para Fellaini que ajeitou para Young finalizar forte e sem direção.

17' Pequena pressão do Arsenal! Chamberlain tenta lançamento para Bellerin que invade a área e chuta por cima do gol.

15' Carzola puxa o contra ataque, tenta a enfiada de bola para Welbeck que não domina a bola e sobra para o goleiro De Gea.

14' Sanchéz recebe na ponta esquerda, tenta driblar o marcador, mas é desarmado.

12' Rooney da grande passe para Fellaini, que tenta fintar o marcador dentro da área e esquece a bola, perdendo grande oportunidade.

10' Na batida a defesa da equipe da casa corta.

9' Sanchéz tenta passe longo para Welbeck, e fica com escanteio.

7' Dí Maria cruza bem e Rooney desvia na primeira trave assustando a defesa dos Gunners.

6' Mertesacker corta mal a bola e cede o escanteio.

5' Rooney cobra na primeira trave e Bellerin consegue o corte.

4' Falta perigosa para o United pela ponta esquerda. Rooney na bola.

2' Primeira chegada do Arsenal. Sanchéz recebeu a bola na ponta esquerda, carregou pelo meio e tentou o chute, mas foi travado.

1' United não tem pressa para chegar ao ataque e toca a bola no campo de defesa.

o' Rola a bola no Old Trafford!

16:44 Os jogadores já se comprementam.

16:43 Confirmando novamente as duas equipes:

Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Shaw, Blind, Herrera, Di Maria, Fellaini, Young, Rooney.

Arsenal: Szczesny, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla, Oxlade-Chamberlain, Ozil, Alexis, Welbeck

16:42 As duas equipes já estão nos túneis para adentrar o gramado.

16:41 Houve cartões vermelhos em quatro dos últimos sete encontros da FA Cup entre Arsenal e Manchester United.

16:40 Os únicos jogadores que estavam na final da FA Cup de 2005, quando as duas equipes se enfrentaram são Wayne Rooney e Robin van Persie, que estava no Arsenal.

16:35 Arsenal e Manchester United se enfrentaram duas vezes na final da FA Cup, com os Gunners vencendo ambas e três vezes em semifinais, com o United classificando em todas.

16:30 Só pela FA Cup a vantagem no confronto direto é do Manchester United. Em 14 jogos são sete vitórias dos reds devils, cinco vitórias do Arsenal e mais dois empates.

16:25 O palco do confronto é o estádio Old Trafford:

16:20 O Arsenal venceu apenas um dos últimos 15 jogos contra o Manchester United.

manchester united x arsenal minuto a minuto

16:15 Nas outras partidas das quartas-de-final:

Bradford City 0 x 0 Reading (desempate: 16/03 - às 16H45)

Aston Villa 2 x 0 West Bromwich

Liverpool 0 x 0 Blackburn

16:10 Olivier Giroud marcou sete gols e deu quatro assistências em 11 jogos de FA Cup.

16:05 Wayne Rooney marcou sete gols nos últimos oito jogos de FA Cup.

16:00 Arsenal e Manchester United são os maiores campeões da FA Cup: 11 títulos cada.

15:55 Arsenal também confirmado: Szczesny, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla, Oxlade-Chamberlain, Ozil, Alexis, Welbeck.

Reservas: Martinez, Gibbs, Chambers, Ramsey, Giroud, Walcott, Akpom

15:50 United confirmado para a decisão: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Shaw, Blind, Herrera, Di Maria, Fellaini, Young, Rooney.

Reservas: Reservas: Valdes, Rafael, Carrick, Januzaj, Mata, Falcao e Jones

Manchester United x Arsenal

15:45 Já o Arsenal, como de costume, tem vários desfalques para a partida. O recém chegado Gabriel Paulista sofreu uma lesão muscular na partida contra o QPR e desfalca a equipe por três semanas. Ele se junta a Jack Wilshere (tornozelo), Mikel Arteta (tornozelo), Abou Diaby (panturrilha) e Mathieu Debuchy (ombro).

15:40 O United já está no Old Trafford para a partida:

15:35 Manchester United sem dois importantes jogadores para a partida. Robin van Persie não irá enfrentar seu antigo clube com uma lesão no tornozelo. Outro que fica fora é o zagueiro Johnny Evans, que levou seis jogos de suspensão por ter cuspido em Cissé na última partida contra o Newcastle.

15:00 FIQUE DE OLHO! O já consagrado Wayne Rooney tem mais de 10 anos de Manchester United. E nesse tempo foram 30 jogos contra o Arsenal e apenas seis derrotas. Além disso, ele marcou 13 gols, uma média sensacional de 0,43 gols por jogo.

14:55 FIQUE DE OLHO! O atacante Alexis Sánchez chegou ao Arsenal essa temporada e já se tornou o principal jogador da equipe. O chileno tem 19 gols em 38 partidas, uma boa média de um gol a cada dois jogos!

14:50 Já o treinador Arsene Wenger preferiu comentar sobre o atacante Welbeck que vai enfrentar sua ex equipe pela segunda vez: "Ele (Welbeck) é muito importante e tem tido muitos jogos desde o início da temporada, eu acho que ele tem jogado quase todos os jogos. Sua posição é um dos três da frente... joga de central, na esquerda ou direita. Ele pode jogar em qualquer lugar. Ele é um dos jogadores que tem jogado a maioria dos jogos, mas não no últimos dois jogos."

Jogo Manchester United x Arsenal

14:45 Além disso, o treinador do United defendeu Evans, que se envolveu em um pequeno problema Cissé na última partida: "Ele não sabia que ele estava cuspindo e quando ele estava cuspindo achou que era para chão talvez, isso é uma coisa natural de um ser humano. Não era sua intenção e eu já disse que eu não consigo imaginar que Jonny Evans poderia fazer isso. Eu acredito que nele então para mim o assunto já foi encerrado."

14:40 Em sua entrevista pré jogo o treinador Louis Van Gaal comentou sobre Arsene Wenger: "Na minha opinião o que ele faz é incrível. Ele só pode estar na Inglaterra, onde os treinadores tem muito de clube, mostra o quanto ele significa para o clube como treinador, assim como Sir Alex Ferguson."

14:35 No último confronto das duas equipes pela FA Cup foi na temporada 2010/2011. E a partida também era válida pelas quartas-de-Final da competição. Na partida também disputada em Old Trafford, a equipe da casa saiu vencedora por dois a zero com gols do lateral brasileiro Fábio e Rooney.



14:30 O último confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 22 de novembro do ano passado. Em partida inspirada do goleiro De Gea, o United venceu o Arsenal em pleno Emirates por dois a um. Mais detalhes do confronto aqui



14:25 No histórico do confronto, o United tem uma boa vantagem, são 93 vitórias para equipe de Manchester, 78 vitórias para o Arsenal e ainda 48 empates.

14:20 Em seu último confronto antes desta decisão, o Arsenal foi até o Loftus Road enfrentar o QPR, e venceu a partida por dois a um. Com gols de Giroud e Sánchez, que voltou a marcar depois de sete jogos, e Austin descontando para o QPR, a vitória garantiu a equipe na terceira colocação da Premier League.

14:15 Já o Arsenal, conseguiu uma boa vitória sobre o Middlesbrough nas oitavas-de-final. Jogando no estádio Emirates os Gunners precisaram de 30 minutos para vencer a partida com dois gols de Olivier Giroud.

14:10 A última partida dos reds devils foi uma vitória apertada contra o Newcastle. A equipe jogou mal, e contou com uma falha do sistema defensivo dos The Magpies para conseguir a vitória. Confira os detalhes da partida.

14:05 O Manchester United na fase anterior eliminou o Preston North End, equipe que disputa a League One. Confira os detalhes da vitória por três a um aqui

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Manchester United x Arsenal , em partida válida pelas quartas-de-final da FA Cup, realizado no estádio Old Trafford em Manchester, Inglaterra.