Welbeck marca contra seu ex-clube e classifica Arsenal à semifinal da Copa da Inglaterra

Colaborou: Gêra Lobo

Os carrasco mudou de lado. Se Welbeck era o responsável por tirar o sono dos torcedores do Arsenal, agora é motivado de alegria. Ex-jogador do Manchester United, o atacante foi o responsável por marcar o gol da classificação do clube londrino às semifinais da FA Cup justamente contra seu ex-clube. Mesmo atuando fora de casa, os Gunners não se intimidarem diantes dos Redes e venceram pelo placar de 2 a 1. Ronney e Monreal foram os autores dos outros tentos.

Classificado, o Arsenal enfrentará o vencedor de Bradford e Reagind, que ainda jogarão, em busca de uma vaga na final da FA Cup. Pelo outro lado de chave, o Aston Villa já garantiu sua vaga e agora espera seu adversário que sairá do confronto entre Liverpool e Blackburn.

Arsenal sai na frente, sofre empate, mas garante a classificação

O partida começou com uma grande intensidade e vontade pelas duas equipes, principalmente dos Gunners, que chegaram à frente logo aos três minutos, quando Alexis Sanchez fez boa jogada pela esquerda, bateu cruzado, mas a bola bateu na marcação. No rebote, ele divide com a defesa, mas De Gea faz defesa tranquila. Após a primeira boa chance do jogo, o Arsenal ficou encurralado atrás, sendo vítima do forte pressão ofensiva que os Red Devils exerciam naquele momento. O grande problema do United era a finalização. A equipe conseguia chegar, mas pecava na hora da finalização.

Mesmo após uma boa pressão dos donos da casa, quem abriu o placar foi os visitantes. Ozil recebeu na esquerda, levou para o meio e passou para Chamberlain, que recebeu na direita, saiu driblando pelo meio e deixou Monreal na cara de De Gea. O espanhol teve calma e só tirou do goleiro: 1 a 0 Arsenal. Mas não deu nem tempo de comemorar. Três minutos depois, Valencia recebeu pela direita, levou e passou para Di María. O argentino dominou e cruzou perfeitamente, na cabeça de Wayne Rooney, que subiu sozinho na pequena área e empatou o jogo no Old Trafford.O jogo era muito bom em Manchester! Minutos depois, quase os Gunners ficam na frente de novo, quando Welbeck cabeceou para boa defesa de De Gea.

Na volta do intervalo, o confronto ficou marcado pelas falhas defensivas e show dos goleiros. Em busca da virada, o United soltou-se com Di María que, após tabela com Fellaini, assustou chutando rente a trave. Porém, mesmo com a pressão inicial, o resultado veio ao contrário. Valencia tentou o recuo para De Gea, mas pegou mal na bola, que permaneceu a disposição para Welbeck driblar o arqueiro adversário e rolar para o fundo das redes. O Arsenal estava novamente em vantagem no marcador, e então recuou completamente.

Então virou blitz e um show de chances desperdiçadas pelos Redes. Smalling, livre na pequena área, finalizou por cima do gol. Koscielny, após cruzamento de Young, testou firme no canto esquerdo, mas não conseguiu vencer o goleiro adversário. Rooney, em chute colocado, raspou o travessão de Szczesny. Mas parecia questão de tempo para o empate, Di María simulou falta no meio campo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. A partir daí, viu-se um United sem inspiração, permitindo até mesmo que o Arsenal se soltasse. De Gea ainda faria duas vezes brilhantes antes do fim do jogo, mas nada que impedisse a eliminação.