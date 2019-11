Anthony Ujah encerra polêmica em comemoração e diz que passou dos limites com cabra do Köln

O jogador do Köln, o nigeriano Anthony Ujah, comemorou puxando os chifres da cabra Hannes, que é mascote do clube. Passada a euforia, ele se desculpou pelas redes sociais. Isso ocorreu no ultimo domingo (8), na vitória de sua equipe diante do Eintracht Frankfurt e falou que exagerou na comemoração.

O animal foi batizado em homenagem ao ex-jogador do clube Hennes Weisweiler. A cabra é atração nos jogos da equipe em casa, ficando à beira do campo. E não é a primeira vez que Ujah comemora com a quem chama de amiga.

Ainda o atacante se desculpou e falou a respeito disso: “Eu e a Hennes temos uma relação muito especial. Não ganhávamos em casa desde outubro do ano passado e então resolvi comemorar com ela. Estou completamente arrependido, porque passei os limites da emoção. Estava tão feliz com o gol, tão entusiasmado e só queria comemorar com o animal”.

E ainda completou: “Já pedi desculpas e todos sabem o quanto eu gosto da Hennes. Os veterinários já me disseram que está tudo bem. Fico feliz com isso. Nos próximos gols vou festejar outra vez com ela, mas com mais cuidado. Quando a conheci foi amor à primeira vista” – completou.

Na Bundesliga, o Köln está na décima primeira colocação com 28 pontos, e no final de semana enfrenta no próximo sábado (14), a equipe do Borussia Dortmund fora de casa.

Veja esse momento inusitado envolvendo o atacante do Köln