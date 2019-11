Real Madrid x Schalk (3-4)

Obrigado a todos que acompanharam um dos melhores jogos da temporada no futebol europeu. Até a próxima!

Foi sofrido, mas a classificação veio! Em jogo de sete gols, o Real Madrid é derrotado, mas garante a classificação diante do Schalke 04.

93' FIM DE JOGO NO SANTIAGO BERNABÉU!!!!!!!!!!!!!!

90' Três de acréscimos.

90' CASILLAS DE NOVO! Após bola na área, Howedes domina na área e finaliza, mas o goleiro espanhol defende. QUE FINAL!

87' CASILLAS! Chute para bela defesa do goleiro merengue.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SCHALKE!! Huntelaar recebe "presente" de Modric e marca o quarto. AINDA TEMOS UM JOGO!

83' Isco chuta colocado e quase marca um golaço no Bernabéu.

82' Substituição no Real Madrid: Sai Arbeloa, entra Nacho.

Porto classificado! Aboubakar fecha a conta em Portugal: 4 a 0 Porto.

80' Substituição no Schalke: Sai Barnetta, entra Uchida.

79' Fuchs recebe pela esquerda e chuta forte, rasteiro, mas Casillas defende.

77' Goretzka recebe na entrada da área, mas finaliza fraco, nas mãos de Casillas.

75' Benzema no chão.

74' Jogo fica bem pegado no meio.

69' WELLENREUTHER! Ronaldo puxa o contra-ataque, passa para Isco, que rola para Kroos finalizar forte para a boa defesa do jovem goleiro do Schalke.

64' Arbeloa recebe bom passe de Isco, sai na cara do gol, mas chuta em cima de Wellenreuther.

63' Ronaldo finaliza, mas a bola sai fraca e Wellenreuther defende.

E o Porto praticamente mata o jogo em Portugal! Casemiro, brasileiro e jogador do Real Madrid, marca e o Porto faz 3 a 0 contra o Basel.

61' Barnetta chuta forte e a bola passa com perigo.

57' Substituição no Schalke: Sai Hoger, entra Goretzka.

57' Substituição no Real Madrid: Sai Khedira, entra Modric.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO SCHALKE!! E MAIS UM GOLAÇO! Sané recebe na entrada da área e finaliza colocado, sem chances para Casillas.

54' Cartão amarelo para Fabio Coentrão (Real Madrid).

E tem gol em Portugal também! Hector Herrera faz o segundo do Porto: 2 a 0.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!! E QUE GOLAÇO! Benzema tabela com Coentrão, entra na área, tira toda a defesa do Schalke e finaliza para o gol. Vira-vira!

50' Jogo equilibrado neste momento.

46' Schalke chega a primeira vez com Barnetta, mas Casillas faz defesa segura.

45' Começa o segundo tempo!

Em Portugal, o Porto vai derrotando o Basel por 1 a 0 e vai se classificando.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Ótimo jogo em Madrid: 2 a 2. Ronaldo duas vezes para o Real, Fuchs e Huntelaar para o Schalke.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!! Após cruzamento da esquerda, de novo ele: CRISTIANO RONALDO!

42' Schalke atacando bastante os merengues. Jogo muito bom.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SCHALKE!!! Meyer chuta, Casillas espalma para o meio da área e Huntelaar marcou!

39' NO TRAVESSÃO! Huntelaar recebe na entrada da área, bate colocado e a bola pega no poste.

38' QUASE! Defesa merengue bate cabeça e quase o Schalke fica na frente mais uma vez.

37' Schalke segue rondando a área merengue, mas dessa vezes, não consegue finalziar.

34' Bale finaliza de fora da área, mas Wellenreuther defende.

31' Cartão amarelo para Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

29' Substituição no Schalke: Sai Choupo-Moting, entra Sané.

28' Gol fez bem aos merengues, que agora tomam conta do jogo.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO REAL MADRID!!! Kroos cobra escanteio e Cristiano Ronaldo sobe sozinho para empatar o jogo!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SCHALKEE!!! Após bela jogada pela direita, Fuchs recebeu bela bola pela esquerda e soltou a bomba. Casillas ainda pega nela, mas ela morre no fundo do gol.

19' Schalke toca bastante a bola neste momento.

17' Meyer puxa bom contra-ataque, mas finaliza mal.

15' Real Madrid além de ser pressionado, também não consegue agredir o clube alemão.

TEM GOL EM PORTUGAL! Brahimi abre o placar para o Porto contra o Basel: 1 a 0.

12' Defesa merengue vai tendo dificuldades na partida.

9' Meyer faz boa jogada pela esquerda e rola para Choupo-Moting finalizar de primeira, mas a bola vai para fora.

5' QUASE! Benzema recebe pela esquerda, dribla, cruza, mas a zaga corta.

3' Agora quem ameaça são os azuis reais pela direita, mas sem perigo.

1' Real tenta chegar pela direita com Bale, mas Isco erra na hora de passar.

0' COMEÇA O JOGO NO BERNABÉU!

Lembrando a todos que também estaremos de olho jogo entre Basel e Porto. No jogo de ida, 1 a 1 na Suíça.

Duas equipes entram no campo do Santiago Bernabéu.

Schalke escalado! Wellenreuther; Nastasic, Howedes, Matip e Fuchs; Hoger, Neustadter, Barneta e Meyer; Huntelaar e Choupo-Moting.

Real Madrid escalado! Casillas; Arbeloa, Pepe, Varane e Coentrão; Khedira. Kroos e Isco; Bale, Ronaldo e Benzema.

O palco do jogo Real Madrid x Schalke desta terça é o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Com capacidade para mais de 81 mil pessoas, a torcida merengue deve marcar presença para empurrar o clube merengue em busca de mais uma vitória.

Quem apita o jogo Real Madrid x Schalk é o esloveno Damir Skomina. Ele será auxiliado pelos também eslovenos Jure Praprotnik e Robert Vukan.

Di Matteo também falou sobre o forte ataque merengue, dizendo se preocupar bastante com Cristiano Ronaldo: "Precisamos tomar muito cuidado com o forte ataque do Real Madrid, e principalmente o Cristiano Ronaldo que é a principal arma de escape da equipe deles e pode decidir uma partida a favor deles."

Sobre o momento do time, Lucas Silva disse: "Não há crise nenhuma, talvez um momento instável. Vejo a equipe com muita tranquilidade. Empatamos um jogo e perdemos outro. Temos de trabalhar e correr mais, para superar esta fase e voltar ao caminho das vitórias."

Desfalques do Schalke 04: Contundidos - Fahrmann, Giefer, Kirchhoff, Kolasinac, Aogo, Farfan e Obasi. Suspenso - Boateng.

Desfalques do Real Madrid: Contundidos - Sergio Ramos e James Rodríguez.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Schalke: Max Meyer. O jovem meia de 19 anos vem ganhando espaço cada vez mais nos 11 titulares de Roberto Di Matteo. Com os dois gols marcados no final de semana, ele pode ajudar os azuis reais nesse difícil duelo.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Schalke: Isco. O Real Madrid pode não estar em boa fase, mas se tem um jogador que mantêm uma regularidade, esse jogador é o meia Isco. Com o Trio BBC mal, o jovem meia pode ser a esperança de uma vitória merengue.

Roberto Di Matteo sabe a dificuldade de tentar reverter a situação e diz que sua equipe buscará, primeiramente, fazer dois gols: "“Está difícil a nossa situação e vamos tentar algo, pelo menos fazer no mínimo dois gols."

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, disse que não vai tirar ninguém do trio BBC, nem os jogadores mais importantes do meio de campo, Isco e Kroos: "Se eu deixar o Bale de fora, teria de que mexer em boa parte da equipe. O Benzema também porque nos últimos jogos não tem marcado, o Cristiano e os meio campistas também."

Na partida de ida da Uefa Champions League da temporada passada, os merengues amassaram os azuis reais, dando uma goleada de 6 a 1, na tarde do trio BBC, onde cada um marcou duas vezes.

No jogo de ida, os merengues venceram por 2 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo e Marcelo, levando um ótimo resultado para o jogo de volta desta terça.

Os dois times se enfrentaram apenas três vezes pela Uefa Champions League, sendo três vitórias para a equipe merengue.

Diferente da equipe espanhola, os azuis reais derrotaram o Hoffenheim por 3 a 1, com tranquilidade, e continuaram na quarta colocação da Bundesliga. Relembre.

Na primeira fase, o Schalke 04 terminou na segunda colocação no Grupo G, do Chelsea, onde terminou com oito pontos, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Os merengues vem de derrota no último final de semana para o Athletic Bilbao e perdeu a liderança da La Liga. Relembre.

Dono da casa no duelo, o Real Madrid terminou a primeira fase da Uefa Champions League com a melhor campanha, vencendo todos os seus jogos, marcando 16 gols e tomando apenas 2.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora, você acompanha tudo sobre o jogo de volta do duelo entre Real Madrid x Schalk, em jogo válido pelas oitavas de finais da Uefa Champions League. A bola rola às 16h45.