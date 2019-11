Chelsea x PSG na Uefa Champions League 2014/15 (2-2)

Encerramos por aqui a transmissão! O Paris Saint-Germain conquista uma classificação heróica diante do Chelsea no Stamford Bridge. David Luiz e Thiago Silva são os nomes do jogo! Obrigado a todos que nos acompanharam!

FIM DE JOGO! O PARIS SAINT-GERMAIN ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS QUARTAS DE FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

14' O PSG faz cera, prende a bola e segura o resultado. Teremos dois dimnutos de acréscimo no jogo.

10' GOL DO PSG! Thiago Silva sobe nas costas de Terry, cabeceia encobrindo Courtois e marca o tento que vai dando a classificação ao PSG!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! THIAGO SILVA É O NOME DELE!

6' Drogba, auxiliando a defesa, corta o cruzamento de Marquinhos, que ficaria a disposição para Cavani marcar. Atacante é aplaudido pelos torcedores.

4' Diego Costa recebe na entrada da área, busca o ângulo, mas isola no momento da finalização. Péssima partida do brasileiro naturalizado espanhol.

3' Courtois sai do gol e afasta o perigo chutando pra frente. Cavani partia em velocidade, rumo ao gol.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DE PRORROGAÇÃO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! Hazard, de pênalti, recoloca o Chelsea nas quartas de final.

12' FOTO | A mão na bola de Thiago Silva que resultou no pênalti para o Chelsea.

10' ESPALMA, COURTOIS! David Luiz cobra falta de longe, a bola decai no gol e Courtois se estica toda para espalmar.

9' SE JOGOU! Hazard sai de frente para o gol, tenta driblar Sirigu e cai na grande área. O árbitro nada marca. Goleiro italiano fica na bronca com o atacante dos Blues.

5' GOL DO CHELSEA! Thiago Silva toca com a mão na bola e o pênalti é assinalado para o Chelsea. Hazard, com categoria, desloca Sirigu e recoloca os Blues em vantagem.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! HAZARD MARCA O SEGUNDO!

4' PÊNALTI PARA O CHELSEA!

3' Willian arrisca pro gol, mas a bola explode na defesa francesa e sai para escanteio.

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO DE PRORROGAÇÃO!

SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Ramires. Entra: Drogba.

FIM DE JOGO! O Paris Saint-Germain conquista um empate na raça e obriga a prorrogação. Um jogaço em Stamford Bridge!

46' OPA! Diego Costa cai na área, pede pênalti e se revolta com a não marcação do árbitro.

41' GOL DO PSG! No escanteio, David Luiz aparece livre na grande área, cabeceia firme e marca um golaço. O PSG está vivo na Champions League!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! DAVID LUIZ EMPATA O JOGO!

39' Pastore cruza pra área, mas a bola vai na direção do gol e Courtois dá um tapa para escanteio.

33' GOL DO CHELSEA! Escanteio para os Blues, Hazard cobra e Sirigu falha na saída do gol.Na grande área, a bola fica para Diego Costa que fura na hora de finalizar. Na sobra, cai nos pés de Cahill que estufa as redes no Stamford Bridge.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA! CAHILL ABRE O PLACAR!

30' PARTIDA ESQUENTA! Verratti comete falta dura em Matic, é advertido pelo árbitro e bate de frente com Terry. Jogadores de Chelsea e PSG se estranham no meio de campo e árbitro precisa intervir.

29' CARTÃO AMARELO PARA DAVID LUIZ! Por reclamação.

28' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO COSTA! Por carrinho duro em Thiago Silva. Ficou barato para o atacante.

25' ESPALMA, COURTOIS! Cavani arranca, tabela com Pastore dentro da grande área e bate cruzado. Courtois espalma e a bola novamente cai no pé do uruguaio, dessa vez sem ângulo. Pastore recebe o passe e tenta o cruzamento, mas a bola sai pela linha de fundo. O PSG cresce na partida.

24' Cavani tem o tornozelo pisado por Matic no campo de defesa. Arbitro não mostra cartão no lance.

18' Azpilicueta comete falta em Cavani e reclama de arbitragem. Lateral afirma que foi empurrado no lance.

12' INACREDITÁVEL O GOL QUE PERDE CAVANI! Contra-ataque perfeito do PSG! Verratti arranca do campo de defesa, acha Pastore no meio que lança Cavoni em velocidade. O atacante entra na grande área, dribla Courtois e bate para o gol com a perna esquerda. A bola explode na trave e não entra. LANCE INACREDITÁVEL!

10' Chelsea toca a bola na entrada da área e tenta o cruzamento. Paris Saint-Germain está todo recuado, com oito jogadores dentro da grande área.

7' PRA FORA! Cavani faz bela jogada pela esquerda, vê Maxwell entrando em profundidade e encontra o brasileiro. Como uma flecha, o lateral invade a área e bate pro gol, mas a bola desvia na zaga e vai para escanteio.

6' CARTÃO AMARELO PARA RAMIRES! Por entrar forte em Thiago Motta.

3' ESPALMA, SIRIGU! Willian aproveita o posicionamento estranho do goleiro italiano e cobra falta pelo lado de fora na barreira. Sirigu se recupera e espalma para escanteio.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA! Sai: Oscar. Entra: Willian.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O placar de 0 a 0 vai classificando o Chelsea. Ibrahimovic foi expulso na metade do primeiro tempo.

45' POR POUCO! Hazard cobra falta no segundo pau, Ivanovic aparece sozinho e cabeceia para o meia da área. Diego Costa não aproveita a assistência e Thiago Silva afasta para lateral.

43' PÊNALTI? Diego Costa arranca, entra no tranco pela defesa francesa e é atingindo na perna por Cavani. O atacante cai na área, mas o árbitro não apita a penalidade.

42' OPA! David Luiz, sem bola, acerta uma cotovelada no rosto do Diego Costa. O árbitro não vê e manda o lance seguir, mas as TVs europeias captaram a agressão do zagueiro brasileiro.

41' Oscar recebe pela direita, corta para o meio e chuta nas mãos de Sirigu. Lance sem perigo.

40' CARTÃO AMARELO PARA MATUIDI! Por falta em Hazard, impedindo o contra-ataque.

39' TERRY SALVA! Maxwell cruza na área, Cavani sai da marcação e se posiciona para cabecear. Terry percebe a movimentação, se desloca e salva por um triz o que seria o primeiro gol francês.

36' CARTÃO AMARELO PARA OSCAR! O brasileiro tenta retardar o jogo, tira a bola do lugar antes de cobrança de falta do PSG e é advertido.

35' Logo em sequencia, Oscar entra forte em Verrati. Em resposta, David Luiz cometeu falta em Fábregas. Partida fica violenta e o árbitro começa a perder o controle.

31' CARTÃO VERMELHO! Ibrahimovic entra forte em Oscar e está expulso. PSG com 10 em campo e confusão no gramado de Stamford Bridge.

30' CARTÃO VERMELHO PARA ZLATAN IBRAHIMOVIC!

25' Matuidi rouba a bola no campo de defesa em parte em contra-ataque. Volante lança Pastore em velocidade que arranca e tenta a assistência para o francês, dentro da área. Mas Ivanovic, bem posicionado, não permite a oportunidade de finalização.

21' IMPEDIDO! Hazard arranca, tabela com Ramires e por pouco não sai de frente pro gol. A bola cai no seu contrapé, perdendo o tempo de bola e sobrando para Oscar, este em posição ilegal.

20' As duas equipes se estudam, mas ainda não criaram nenhuma chance clara de gol. Cavani teve a melhor oportunidade, onde foi desarmado por Terry no momento do chute. Courtois e Sirigu ainda não realizaram nenhuma defesa.

17' Hazard realização a inversão para a direita, buscando Ivanovic. O lateral se esforça para alcançar, consegue impedir a saída pela lateral, mas não evita o destino pela linha de fundo.

13' Pastore recebe na intemediária, corta para o meio e tenta o passe em elevação para Verratti. Ramires chegando trombando, derruba o volante italiano, mas o árbitro não marca pênalti.

11' David Luiz cai no gramado sentindo dores. Árbitro solicita o atendimento médico.

9' Hazard é o ponto de fuga do Chelsea, que tenta furar o bloqueio defensivo dos franceses. O PSG, mesmo com três volantes de marcação, se recompõe com eficiência, mas não se omite no momento de atacar.

5' Belíssima jogada de Hazard pela direita. O belga corta três marcadores franceses antes de cruzar em direção a Diego Costa. O atacante naturalizado espanhol é vencido na marcação de Thiago Silva e não consegue tocar para as redes.

4' Resposta do PSG vem no mesmo estilo. Com boa triangulação, Marquinhos sai livre pela direita e cruza em direção a Ibrahimovic. Mas Terry é soberano e afasta o periogo.

3' Fábregas, Oscar e Filipe Luís realizam boa triangulação pela esquerda, a ponto do lateral aparecer em boas condições para cruzar. Mas, bem postada, a defesa do PSG afasta.

2' PRIMEIRA CHANCE! Matuidi realiza o passe cortante, no meio da defesa do Chelsea, encontra Cavani em condição para chute. Mas Terry aparece bem para estourar e impedir a chance clara de gol. Escanteio para o PSG.

1' O Chelsea marca a saída de bola do PSG. Oscar chega a correr atrás do goleiro da equipe francesa para fazer pressão.

0' ROLA A BOLA PELA UEFA CHAMPIONS LEAGUE!

16:47 FOTO | A entrada das equipes no Stamford Bridge.

16:45 Chelsea e Paris Saint-Germain entram ao gramado ao som do tema da Uefa Champions League!

O defensor ainda reconheceu que o PSG precisará ficar tranquilo e tentar marcar antes do Chelsea, ressaltando a qualidade dos Blues: "Ele sabe que nós precisamos marcar gols e eles não. Eu acho que esse é o caminho. Nós precisamos ficar tranquilos, por que eu sei que o Chelsea tem habilidade para atacar em contra-ataque, mas eles precisam ficar mais seguros que nós"

Quem falou do lado do PSG foi o também brasileiro David Luiz, que disse saber como o Chelsea virá para o jogo, detalhando a postura que Mourinho irá implantar: "Eu sei como José está se preparando para isso. Ele está falando aos jogadores para serem pacientes e nos atacarem no contra-ataque"

O meio-campista brasileiro reconheceu a dificuldade que as equipes encontrarão no duelo, não somente a sua: "É jogo difícil pra gente, mas para eles também. Não é só o Chelsea se preocupar com o PSG, eles também tem de se preocupar com a gente"

Em entrevista coletiva, Ramires, destaque do Chelsea, falou sobre a postura que o PSG virá para tentar a classificação longe de seus domínios: "Vão vir mais espertos, mais mordidos, com mais jogadores de qualidade porque contrataram bastante e querendo vencer para dar o troco"

O Stamford Bridge é o palco do confronto de logo mais entre Chelsea e PSG. O estádio tem capacidade para 42 mil torcedores e promete receber a capacidade máxima

Outro que também não atuará será o lateral-direito marfinense Aurier, com problemas na coxa. Com isso, Laurent Blanc deverá começar jogando com: Sirigu; Maxwell, Thiago Silva, Marquinhos e Van der Wiel; David Luiz, Thiago Motta, Verratti e Matuidi; Cavani e Ibrahimović

O PSG, por sua vez, tem duas baixas confirmadas para o confronto que começa em instantes. O meia-atacante brasileiro Lucas, com problemas na virilha, não irá atuar diante dos ingleses, sendo substituído por Verratti, assim como nos últimos jogos

De resto, o time titular do Chelsea deverá ser o mesmo que começou jogando diante do West Ham, no último fim de semana. Mourinho deverá escalar os Blues com: Courtois; Ivanović, Terry, Cahill e Azpilicueta; Ramires, Matić, Willian, Fàbregas e Hazard; Diego Costa

O também volante Matić, porém, poderá não atuar diante dos franceses. Com dores no tornozelo, o cabeça de área é dúvida, mas realizará exames no vestiário para saber se começará jogando, conforme espera o técnico

Para a partida, o Chelsea contará com apenas um desfalque para o treinador José Mourinho. Trata-se do volante Obi Mikel, que está com uma lesão no joelho e não poderá atuar

FIQUE DE OLHO Chelsea x PSG: Zlatan Ibrahimović, atacante do PSG. Na atual edição da Ligue 1, o sueco marcou 12 gols em 19 jogos com a camisa do time parisiense, sendo o terceiro maior artilheiro do campeonato, perdendo apenas Lacazette, do Lyon, e Gignac, do Marseille

FIQUE DE OLHO Chelsea x PSG: Eden Hazard, meia-atacante do Chelsea, que vive excelente fase na Premier League. Até o momento, foi o jogador que mais finalizou em toda a competição em direção ao gol - 11 vezes - marcando dois tentos

Enquanto isso, Laurent Blanc, comandante do PSG, pregou cautela e admitiu usar uma formação mais defensiva: "Não temos alternativa. Quando o jogo começar, estaremos em desvantagem, mas temos de dar tudo para dar a volta à situação. Houve sinais encorajadores na primeira mão, onde jogámos melhor do que eles. Mas sabemos que o Chelsea também tem capacidade para fazer melhor. Temos de atacar e marcar, mesmo que o Chelsea marque também. Uma das principais armas do Chelsea é o contra-ataque e teremos de saber lidar com isso"

Durante a semana, José Mourinho, técnico do Chelsea, comentou que a sorte também anda ao lado dos bons, pedindo o incentivo da torcida: "Numa fase destas da Champions League é sempre necessário ter um pouco de sorte em determinados momentos. Na temporada passada a sorte esteve a nosso favor. Conto também com alguma magia por parte dos nossos torcedores. Da mesma forma que em Paris vimos um estádio fantástico no apoio à sua equipe, espero que amanhã possamos ver o mesmo, mas a nosso favor"

Também em 2004, a grande goleada da história do duelo entre Chelsea e PSG foi aplicada justamente pelos favoritos. Mesmo fora de casa, os ingleses mostraram força e venceram por 3 a 0, com dois gols de Drogba e um de John Terry

Em 2004, os adversários de hoje se enfrentaram pela fase de grupos da competição continental. Na ocasião, o atacante Drogba, que assim como o zagueiro John Terry e o treinador José Mourinho, continua no Chelsea. A partida, porém, ficou no empate sem gols

O último jogo entre as equipes foi em fevereiro do ano corrente, pela partida de ida de das oitavas e terminou com um empate por 1 a 1. Na ocasião, o PSG contou com a presença do meia argentino Pastore entre os titulares, que deve iniciar entre os reservas contra o Chelsea no jogo de hoje

Favorito no jogo de logo mais, o Chelsea conta com retrospecto positivo no confronto: em apenas cinco partidas, são duas vitórias, dois empates, contra apenas uma vitória do PSG

Contra o Lens, no último sábado (7), mais um resultado positivo. Sem muito esforço dentro do Parc des Princes, o PSG mostrou forças e goleou por 4 a 1. PSG goleia Lens e retorna à liderança da Ligue 1

O PSG também vive grande fase. Ao contrário dos Blues, só foi derrotado uma vez. Classificado em 2º lugar do Grupo F, somando 13 pontos, acumula quatro vitórias, dois empates e uma derrota

Na última rodada da Premier League, o Chelsea bateu o West Ham por 1 a 0 com gol do meia-atacante belga Hazard e seguiu na liderança. Chelsea derrota West Ham no Upton Park com gol solitário de Hazard

O mando de campo é do Chelsea, que chegou às oitavas após ser líder do Grupo G e somou 14 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias e três empates, mantend0-se invicto

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chelsea x PSG, pela partida de volta das oitavas de final da Uefa Champions League, a ser disputada às 16h45, no Stamford Bridge, em Londres