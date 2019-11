Thiago Silva marca gol heroico na prorrogação e PSG elimina Chelsea da Champions

Nesta quarta-feira (11), um dos jogos mais emocionantes desta temporada da Uefa Champions League. Em jogo de volta das oitavas de final, o Chelsea recebeu o Paris Saint-Germain com uma pequena vantagem adquirida na partida de ida. Os ingleses estiveram na frente do placar em dois momentos e com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, mas os franceses conseguiram a classificação.

Com a desvantagem no número de jogadores e também no placar, o time da capital francesa conseguiu um empate em 2 a 2 com Thiago Silva no fim da prorrogação. O Chelsea abdicou de jogar quando anotou o primeiro gol, o PSG buscou com dois tentos de cabeça, de dois brasileiros. Os rouge et bleus conseguiram uma classificação heroica.

O Chelsea agora foca na Premier League, onde encara o Southampton no domingo (15) . Já o PSG joga com o Bordeaux, no mesmo dia. O sorteio para definir os confrontos das quartas de final será na próxima sexta-feira (20).

Poucas chances claras de gol e expulsão rigorosa de Ibrahimovic

A primeira investida da partida foi da equipe visitante. Verratti achou Cavani no meio da defesa, Terry travou o uruguaio no momento do arremate. O Chelsea apostava em investidas pela esquerda com Hazard, mas a marcação parisiense não dava espaço, até então. Pastore acionou Verratti na área, o italiano viu a aproximação de Ramires e se jogou, o árbitro não viu pênalti no lance.

As equipes mantiveram posturas cautelosas, o Chelsea buscando a bola de segurança na ponta esquerda, e o PSG trocava passes na meia cancha, mas errava no momento de definir a jogada. O ritmo do jogo seguiu lento. Aos 30 minutos, em uma disputa na intermediária dos ingleses, Ibrahimovic foi imprudente e acertou um carrinho em Oscar. Björn Kuipers, rigoroso, interpretou como lance maldoso e expulsou o sueco. Os ânimos estavam exaltados.

Vendo a inferioridade numérica do adversário, os blues foram ao ataque, mas precipitações em passes, erros individuais e a forte marcação francesa dificultavam. Oscar achou espaço pelo meio e arrematou da entrada da área, Sirigu encaixou. Diego Costa fez fila, conseguiu ficar de pé e ao ser encostado por Cavani, se jogou. O árbitro holandês mandou o jogo seguir.

Com um a menos, PSG sofre o gol, mas busca empate

Na volta do intervalo, Willian entrou na vaga de Oscar. Em uma falta na zona lateral da intermediária, o camisa 22 teve sua primeira participação. Ele surpreendeu a todos cobrando direto para o gol e Sirigu espalmou. O Chelsea assustava na bola aérea, pressionavam muito e o PSG não saia do sufoco. Os londrinos mantinham a posse da bola e empurravam os parisienses contra a parede.

Porém em contra-ataque, Cavani foi acionado na esquerda por Pastore, ele driblou Courtois e chutou quase sem ângulo e acertou a trave. A bola ainda atravessou a boca do gol, mas foi para fora. Aos poucos, os rouge et bleus começaram a deixar o campo defensivo e arriscar mais no ataque. Pastore tabelou com Matuidi e recebeu na frente, chutando cruzado e obrigando Courtois a fazer boa defesa.

O bate boca no gramado eram constantes, os jogadores se provocaram bastante. As faltas eram mais ríspidas e o árbitro pareceu ter perdido o controle do jogo. Ramires recebeu em profundidade e bateu entre a trave e o goleiro, Sirigu se recuperou no lance e defendeu. O tento não veio nesta jogada, mas na seguinte o placar foi inaugurado: Após bate rebate na área parisiense, Cahill acertou um belo chute, sem chances para o arqueiro italiano.

Na sequência, Maxwell cruzou e Lavezzi cabeceou nas mãos de Courtois. O goleiro trabalhou mais uma vez após cruzamento fechado de Pastore. E o escanteio também foi o artifício do PSG para empatar: Lavezzi cruzou e David Luiz cabeceou firme, no ângulo. O zagueiro brasileiro comemorou muito. O Chelsea tomou a iniciativa no fim, mas sem sucesso.

Thiago Silva: de vilão a heroi na prorrogação

Aos quatro minutos da prorrogação, Diego Costa cruzou, a bola ficou viva e em disputa com Zouma, Thiago Silva ergueu o braço e raspou a mão na bola. O árbitro holandês apontou a marca da cal. Hazard cobrou com tranquilidade, mandou no meio do gol e colocou o Chelsea na frente. A resposta do PSG veio com David Luiz de falta, Courtois espalmou.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu muito, até que Thiago Silva obrigou Courtois a fazer milagre. Se na primeira ele não conseguiu, na segunda o capitão do PSG completou o escanteio cobrado por Thiago Motta com um lindo toque de cabeça por cobertura. De vilão a herói em poucos minutos.