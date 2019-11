Fiorentina e Roma se reencontram buscando vaga nas quartas da UEL

Em Florença, Fiorentina e Roma se enfrentam pela quarta vez na temporada, dessa vez abrindo a disputa por uma vaga às quartas de final da Uefa Europa League. Com uma vitória para cada lado e um empate em 2014-15, os times tem nessa competição a chance de desempatar esse confronto tão equilibrado até aqui.

Para chegar a essa fase, a Fiorentina ficou em 1º no Grupo K, que tinha Guingamp, Paok e Dinamo Minsk e eliminou o Tottenham na fase de 16 avos - 3 a 1 no agregado. Já a Roma, ficou em 3º no Grupo E da Uefa Champions League, atrás de Bayern de Munique e Manchester City e a frente do CSKA Moscou, ganhando o direito de disputar a primeira fase de mata-mata da UEL, onde eliminou o Feyenoord - 3 a 2 no agregado.

Montella tem diversos problemas para escalar ataque viola

Após 13 rodadas sem derrota na temporada, a Fiorentina mostrou o desgaste da sequência de jogos - sete em um mês - e acabou levando 4 a 0 da Lazio, na última segunda-feira (9), desperdiçando a chance de se aproximar da 3ª posição na Serie A, que garante vaga à próxima edição da Uefa Champions League.

Apesar desse grande tropeço, o técnico Vincenzo Montella quer deixar para trás e focar no confronto contra a Roma. "A equipe tem caráter e sabe como reagir. O nosso time não ficou satisfeito e quer ganhar o tempo todo, especialmente depois derrotas. O jogo contra a Lazio já ficou para trás", afirmou.

Nesta temporada, a Viola já eliminou a Roma na Coppa Italia, quando venceu fora de casa por 2 a 0, em jogo único. Montella acha que dessa vez o time tem que pensar diferente, já que são partidas de ida e volta. "É um jogo completamente aberto, mas isso vai ser uma história diferente, porque jogamos em 180 minutos e não apenas em 90", disse.

Essencial na partida da Coppa contra a Roma, Mario Gómez, que marcou os dois na época, sofreu uma entorse no tornozelo e desfalca a equipe por mais uma semana. Além dele, os atacantes Bernardeschi e Rossi, o goleiro Tatarusanu e o zagueiro Savic também estão fora por contusão. Diamanti, Kurtic e Gilardino ficam fora por não estarem inscritos na competição. A boa notícia para a Fiorentina é a recuperação de Babacar, que deve começar no banco de reservas.

Sem Totti, Roma quer mostrar força em Florença

Mesmo na vice-liderança da Serie A, a Roma está longe de mostrar um futebol satisfatório nos últimos meses. Com apenas uma derrota nos últimos 16 jogos, justamente contra a Fiorentina, os romanos somam 10 empates nessa sequência. O último deles foi contra o Chievo no domingo (8), pela Serie A, e assim, o time já vê a Juventus distante na liderança e Lazio e Napoli aproximando-se da 2ª colocação.

Essa ameaça à sua posição no campeonato, faz o técnico Rudi Garcia poupar o capitão Francesco Totti, que não foi relacionado para a partida em Florença. Apesar de admitir a importância da competição, o treinador trata a Serie A como prioridade.

"Eu quase perdi dois jogadores por lesão durante os treinamentos. Nós temos nossos compromissos e queremos avançar às quartas de final da Liga Europa, embora o objetivo principal continue a ser a classificação para a próxima Liga dos Campeões", afirmou.

Em relação à última partida, o técnico francês criticou a atuação de seu time e espera que a Roma mostre uma nova postura dessa vez. "Fazer melhor que a última partida não será muito difícil. Espero ver a Roma que jogou em Roterdã contra o Feyenoord (na fase anterior da UEL). Eu tenho confiança nos meus jogadores, podemos voltar a jogar como fizemos até algum tempo atrás", disse.

Além de Totti, a Roma ainda tem os desfalques do zagueiro Leandro Castan, do lateral Maicon, do volante Strootman e dos atacantes recém-contratados, Ibarbo e Doumbia. No lugar de seu capitão, Garcia deve escalar Ljajic, ex-jogador da Fiorentina e que já marcou contra o adversário nessa temporada, como titular.