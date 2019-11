Fiorentina e Roma empatam e deixam decisão aberta por vaga nas quartas da Europa League

Jogando pela quarta vez na temporada, Fiorentina e Roma se enfrentaram em Florença, mantiveram o equilíbrio na temporada e empataram em 1 a 1. Ilicic abriu o placar no primeiro tempo, Ljajic chegou a desperdiçar pênalti na segunda etapa, mas Keita marcou o gol de empate no Franchi. No jogo de volta, os romanos jogam por um empate sem gols, enquanto a Viola se classificam se empatarem por dois ou mais gols. A igualdade em 1 a 1 leva o jogo para a prorrogação e quem vencer, avançar as quartas de final da Uefa Europa League.

Na próxima rodada da Serie A, os dois times voltam a campo na segunda-feira (16) e jogam em casa. A Fiorentina enfrenta o Milan, às 15h, enquanto a Roma desafia a Sampdoria, às 17h.

Fiorentina aproveita falha defensiva para sair na frente

No começo da partida, a Fiorentina teve a posse de bola e rondou a área da Roma, sendo levando perigo à defesa romana. A primeira chance mais clara do jogo foi aos 14. Após cobrança de escanteio de Ilicic, a zaga da Roma afastou e no rebote, Pizarro bateu de primeira e a bola passou com perigo ao gol de Skorupski.

A Viola continuava mandando no jogo e foi recompensada pelo seu domínio aos 17. Após saída errada de De Rossi, Salah achou Ilicic na entrada da área e o esloveno pegou forte de pé direito, não dando chances para Skorupski, abrindo o placar no Franchi.

A Roma só levou perigo aos 19, quando Iturbe recebeu pelo lado direito e bateu cruzado, mas Neto desviou e a bola saiu. Aos 22, De Rossi sentiu problemas musculares e foi substituído por Pjanic. Dois minutos depois, Badelj roubou a bola no campo de defesa e tocou para Ilicic puxar o contra-ataque. O atacante achou Salah, que passou para Basanta, mas o zagueiro pegou forte de mais e mandou por cima.

Rudi Garcia teve que substituir mais um jogador da Roma por contusão aos 26. Manolas sentiu o joelho em dividida dentro da área e Astori entrou em seu lugar. Após marcar seu gol, a Fiorentina passou a deixar o adversário com a posse da bola e apertava a saída dos romanos, tentando roubar no campo de ataque. Porém, era a Roma quem passou a assustar

Aos 41, Nainggolan recebeu de Ljajic na entrada da área e bateu forte, mas a bola passou à direita do gol. Dois minutos depois, a Roma teve sua grande chance. Florenzi recebeu com espaço dentro da área e bateu cruzado, mas parou em Neto. No rebote, Ljajic ficou na cara do gol, mas mandou por cima. Ainda no primeiro tempo, Pizarro sentiu problemas musculares e foi outro substituído. Mati Fernández entrou em seu lugar na Fiorentina. Nos acréscimos, Pjanic levantou para a área, Keita subiu alto, mas mandou de cabeça para fora, perdendo a última chance da primeira etapa.

Roma desperdiça pênalti, mas alcança empate na segunda etapa

Após o intervalo, a Roma passou a ter as principais chances de jogo, enquanto a Fiorentina buscava os contra-ataques. Aos 14, Iturbe avançou pelo lado direito, invadiu a área, dividiu com Neto e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ljajic bateu no lado direito, mas o goleiro brasileiro acertou o campo e espalmou.

A Fiorentina só foi assustar aos 18. Valero recebeu lançamento de Badelj dentro da área e ajeitou para Ilicic, que bateu cruzado da entrada da área, mas mandou para fora. Quatro minutos depois, os visitantes tiveram mais uma grande chance. Nainggolan recebeu com espaço no contra-ataque e avançou na velocidade, mas Neto saiu até a intermediária para desarmar o belga e evitar o gol da Roma.

Apesar de ter mais posse de bola, a Roma não chegava com muito perigo e a Fiorentina se mantia sem muitos riscos. Aos 26, Alonso fez jogada individual pelo lado esquerdo, driblou dois, mas bateu à direita do gol. Tentando o gol de empate, Rudi Garcia lançou Gervinho no lugar de Florenzi aos 30. E um minuto depois, Florenzi bateu escanteio e Keita subiu livre para cabecear no contrapé de Neto e empatar no Artemio Franchi.

Logo na sequência, após levar o gol, a Fiorentina chegou com perigo. Badelj recebeu na intermediária e arriscou chute forte, mas Skorupski estava bem posicionado para espalmar. Aos 36, Iturbe teve espaço para contra-ataque, avançou pela direita e bateu de pé esquerdo da entrada da área, porém o chute passou por cima. Os minutos finais no Artemio Franchi foram de muitos erros de passe e o cansaço passou a pesar e a igualdade se manteve até o fim do jogo em Florença.