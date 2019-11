Joachim Löw renova vínculo com a Seleção Alemã

Nesta sexta-feira (13), a Deutsche Fußball-Bund (Federação Alemã de Futebol, em tradução livre) anunciou a renovação do vínculo do técnico Joachim Löw com a seleção nacional. Antes válido até o fim da Eurocopa de 2016, o contrato do treinador agora vale até o fim da Copa do Mundo de 2018. As respectivas competições serão disputadas na França e na Rússia.

O profissional de 55 anos comanda a Mannschaft desde 2006, tendo assumido o cargo logo após a Copa do Mundo sediada no país. Àquela ocasião, a Alemanha ficou em terceiro lugar, e Löw era assistente-técnico de Jürgen Klinsmann.

Depois do vice-campeonato da Euro 2008 - realizada na Áustria e na Suíça -, de um novo terceiro lugar no Mundial - o de 2010, na África do Sul - e da terceira colocação na Euro 2012 - organizada por Polônia e Ucrânia -, o grito de campeão veio em 2014, na Copa do Mundo no Brasil. Tal honraria lhe rendeu o prêmio Fifa de melhor técnico do ano.

"Eu já disse várias vezes que provar porque fomos campeões no Brasil continua sendo um desafio incrível e motivador. Nossos jovens jogadores ainda precisam ser desenvolvidos e o mesmo acontece com outros atletas mais experientes", disse Löw ao site oficial da federação alemã após assinar o novo contrato.

"Gostaria de agradecer à comissão da DFB e à liga, liderada pelo presidente Wolfgang Niersbach e pelo secretário-geral Helmut Sandrock, pela confiança, pelo apoio e pela oferta de entensão do contrato. Thomas Schneider, Andreas Köpke, Oliver Bierhoff e eu aceitamos essa proposta porque temos grande prazer de trabalhar com os jogadores e toda a equipe de apoio. Queremos continuar juntos neste caminho e temos muitos planos para o futuro", concluiu o comandante.

Wolfgang Niersbach, presidente da DFB, também se mostrou contente com o acordo. "Estou muito animado pela permanência de Joachim Löw como técnico da Alemanha até a Copa do Mundo de 2018. Ele está fazendo um trabalho incrivelmente bom com a equipe nacional e toda a DFB com sua experiência, sua determinação e sua confiança. Nosso objetivo é se manter no topo", afirmou o mandatário ao site da DFB.

Niersbach ainda falou sobre a Academia da DFB, onde será feito o trabalho de base. O ex-jogador Oliver Bierhoff será o coordenador deste setor. Uma reformulação tem se mostrado necessária na seleção, tendo em vista que jogadores experientes como o lateral Philipp Lahm - capitão do tetra -, o zagueiro Per Mertesacker e o atacante Miroslav Klose - maior artilheiro da história das Copas do Mundo - se aposentaram do esquadrão alemão.

"Todos nós na DFB vamos fazer tudo o que pudermos para dar aos melhores jogadores de futebol do país as melhores condições possíveis. Isso também deve ser implementado na Academia da DFB, que será o futuro do futebol alemão. Termos sido capazes de nomear Oliver Bierhoff como líder desse projeto é um grande bônus. Ele é exatamente o homem certo para o trabalho por causa da sua situação econômica, do seu talento organizacional e do seu conhecimento da DFB. Oliver já colocou em prática uma estrutura dentro da equipe nacional e ele vai ser o 'arquiteto' da Academia, com o diretor esportivo Hansi Flick fornecendo o conteúdo do futebol", explicou.

Os próximos compromissos da Nationalelf estão marcados para o fim deste mês. No dia 25 de março, em partida amistosa, os alemães recebem a Austrália no Fritz Walter Stadion, em Kaiserslautern. Quatro dias depois, visitam a Geórgia na Dinamo Arena, em Tbilisi, pela quinta rodada do Grupo D das Eliminatórias da Euro 2016. A Alemanha está na segunda colocação da chave com sete pontos, três a menos que a líder Polônia.