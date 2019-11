Jogo entre Arsenal x West Ham pela Barclays Premier League 2015 (3 - 0)

Obrigado a todos que acompanharam o jogo por aqui.

13h54: O Arsenal permanece na terceira posição agora com 57 pontos, já o West Ham permanece na 10ª posição, com 39 pontos, não podendo ser ultrapassado nesta rodada.

13h51: Anthony Taylor põe fim ao jogo.

45'+3 Arsenal - No útlimo lance do jogo, Cazorla cruzou para Welbeck eu cabeceou para mais uma boa defesa de Adrian.

Com a vitória, o Arsenal fica com um jogo a mais mas apenas um ponto atrás do Manchester City, segundo colocado na Barclays Premier League.

45' Anthony Taylor acresce três minutos ao jogo.

Este foi o oitavo chute no gol dos Gunners.

39' Mais do Gol: Danny Welbeck toca Cazorla, que passa para Giroud, que fazendo o papel de pivô devolve na linha de fundo pelo lado esquerdo para Cazorla. Ele atravessa a bola para Flamini só tocar para o fundo da rede.

39' GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO ARSENAAAAL

38' Substituição do Arsenal - sai Ozil entra Flamini.

37' Substituição do West Ham - logo após o gol sai Mark Noble entra o brasileiro Nenê.

35' Mais do Gol: Giroud tabela dentro da área com Ramsey. Lateral cobrado por Chambres para Giroud, ele deixa a bola passar para Ramsey. Ramsey devolve para Giroud, que toca para Ramsey. Ele só teve o trabalho de bater para o fundo do gol e fazer o segundo dos Gunners.

35' GOOOOOOOOOLLLLLAAAAÇÇÇO do ARSENAAALLL

32' Cartão Amarelo para Sakho, por ter feito falta com o braço batendo em Koscielny.

30' Substituição no West Ham - sai Matt Jarvis, entra Morgan Amalfitano.

29' Arsenal - Após cobrança de escanteio a bola volta para Ozil, que cruzou para Girou que cabeceou para fora.

26' Substituição no Arsenal - sai Theo Walcott, entra Santi Cazorla.

24' Até o momento nenhum dos dois times chutou a bola para defesa dos goleiros, nesta segunda etapa.

23' Arsenal - Welbeck deixa Ozil sozinho no lado esquerdo. Mas ele cruza para o lado direito para Walcott que tenta tocar para Ramsey que chuta para fora.

20' Substituição no Arsenal - Sai Alexis Sanchez, e entre Danny Welbeck.

18' Arsenal - Contra-ataque do Arsenal, Sanchez toca na velocidade para Ozil, que tenta atravesar a bola para Giroud na esquerda. No meio do caminho, O'Brien consegue ficar com a bola.

14' Substituição do juiz - Sentindo a virilha Chris Foy não consegue aguentar e é sustituido por Anthony Taylor, e agora ficar nas funções de quarto árbrito.

13' West Ham - Com 55% de posse de bola neste segundo tempo o time visitante vem para cima. Em escanteio batido, a bola sobrou para Jarvis que mais uma vez desperdiçou a oportunidade.

11' Juiz reserva no aquecimento - O juiz Chris Foy sente lesão na virilha e o quarto árbitro Anthony Taylor vai para o aquecimento junto dos jogadores do West Ham.

9' West Ham - Downing aparece nas costas de Chambers. Downing cruza a bola, que bate na coxa direita de Mertesacker, mas o jogador fica pedindo pênalti, pois a bola teria batido no braço de Mertesacker.

7' West Ham - Bom ataque para os visitantes, mas Jarvis cruza forte demais para a linha de fundo.

5' West Ham - Bola tocada para Downing, que sozinho se atrapalhou com a bola, escorregou e com o joelho jogou para a linha de fundo.

3' West Ham - Cruzamento perigoso para Sakho, Ospina dividiu com ele. Os dois ficaram no chão. Ospina levou a pior com o joelho de Sokho em seu rosto. Koscielny afastou e Noble isolou.

1' Times com as mesmas escalções da primeira etapa.

0' Segundo tempo com bola rolando.

13h02: Times voltam a campo para o segundo tempo.

13h: Giroud abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo.

12h56: Na primeira estapa o único amarelado foi Alexis Sanchez, por ter colocado a mão na bola para evitar que Adrian ficasse com a bola após cruzamento.

12h55: O time da casa deu quase 3 vezes o número de passes dos desafiantes. Foram 348 contra 120 passes.

12h50: Primeiro tempo de ampla vantagem dos Gunners. Posse de bola com 75%. Com 12 chutes a gol contra três apenas do West Ham. Seis destes no gol.

Fim do primeiro tempo em Londres

45'+1' - Troca de passes entre Giroud, Ozil e Ramsey. Ozil recebe de Giroud, toca para Ramsey que só deixa a bola para Giroud, que corta para o centro da área e bate no canto direito do goleiro Adrian. Sem chances de defesa.

45' +1 GOOOOOOOOOOLLLL do ARSENAL.

Foi o décimo chute dos Gunners. O quarto para defesa do goleiro Adrian. Todos de dentro da área.

43' Arsenal - Ozil recebe a bola na meia lua na entrada da área, ele avança e chuta para mais uma defesa de Adrian. No rebote, sozinho, Walcott joga para fora.

42' Walcott sozinho, mas estava em impedimento, o primeiro dos Gunners.

39' O juiz Chris Foy para o jogo para atendimento de Giroud, mas estava tudo bem com o francês.

35' Cartão Amarelo - Sanchez, por colocar a mão na bola, evitando que Adrian ficasse com ela.

34' Arsenal - Ramsey é lançado no lado direito, cruza, O'Brien afasta mais uma. No rebote a bola fica na medida para Sanchez, ele chuta de peito de pé, mas Adrian salva mais um gol.

32' Arsenal - No contra-ataque do Arsenal. A bola foi tocada por Ramsey nas costas da zaga, para Walcott. E ele chuta mais uma vez em cima de Adrian.

30' O Arsenal continua com a bola, com mais de 70% de posse.

26' Arsenal - Chambers cruza para Ramsey dento da área. Ramsey sozinho acaba finalizando de coxa. Adrian consegue espalmar e afastar para escanteio

24' Mais uma vez nas costas de Chambers, Jarvis aparece e na linha de fundo cruza errado para Downing.

23' Arsenal - Ramsey toca para Giroud na área pelo lado esquerdo. Giroud chutou praticamente sem ângulo pela linha de fundo.

21' West Ham - Nolan chutou de primeira com força da entrada da área depois de um cruzamento de Jarvis. Mas Ospina conseguiu espalmar.

19' Arsenal - Falta perigosa cobrada por Ozil, O'Brien afastou. O rebote sobrou para Ramsey. Ele cruzou para Giroud, mas Sakho afatou de vez o perigo.

16' Arsenal já cruzou sete vezes na área do West Ham. Enquanto o time visitante cruzou em três oportunidades.

14' Arsenal - Chambers cruza na cabeça de Sanchez, mas Adrian salva o cabeceamento de Sanchez e joga para escanteio.

13' Arsenal toca a bola na frente da área do West Ham, mas os Gunners não chutam a gol.

10' Arsenal com 75% de posse de bola.

8' Primeira chance do West Ham - Escanteio cobrado por Downing, mas Noble não aproveitou. Tiro de meta.

7' Contra-ataque do Arsenal - Walcott toca rápido para Giroud, que deixa Sanchez na entrada da área em boa posição. Mas, Sanchez chuta em cima da zaga do West Ham.

5' Coquelin comete a primeira falta para o West Ham

4' Arsenal Monreal toca para Giroud, que de calcanhar deixa Walcott de frente para o goleiro. Mas ele demora e é desarmado por Collins.

3' Primeira falta Noble na linha lateral, ante do meio campo, derrua Sanchez e comete a primeira falta do jogo.

0' Primeiro ataque é do Arsenal, antes de Alexis quem chega para afastar é Adrian que chuta para a lateral

12h00: Chris Foy autoriza e a bola rola no Emirates.

11h59: Mertesacker será o capitão do Arsenal, enquento Nolan será para o West Ham.

11h57: Times vão para o gramado

11h55: Sam Allardyce espera que seu time repita contra o Arsenal mesmo jogo que fez contra o Chelsea. " O objetivo do jogo de hoje é jogar igual ao que fizemos contra o Chelsea, que estou certo que todos concordaram que foi uma grande atução contra um time da parte de cima da liga".

11h47: Menos de 15 minutos para rolar a bola no Emirates Stadium.

11h42: Goleiro do West Ham, Adrian, finaliza seu aquecimento.

11h40: Vinte minutos para o início do jogo.

11h37: Jogadores do Arsenal também em campo para o alongamento.

11h32: Já em campo, jogadores do West Ham estão no alongamento.

11h30: Jogadores do West Ham vão a campo pro aquecimento

11h25: O zagueiro Collins, do West Ham, comenta seu novo parceiro de zaga. "Tonks (James Tomkins) se machucou no treino, inflizmente. Então, Cheik (Kouyate) jogará na zaga. Ele jogou algumas vezes e vai bem lá".

11h23: Nos últimos cinco jogos no Emirates, o time da casa venceu quatro e empatou um. Marcou oito gols e sofreu dois.

11h19: Meio campista do Arsenal, Ozil falando com a imprensa logo após chegar ao estádio.

11h15: Ecalações dos dois times:

11h12: Já Sam Allardyce deixa Jaaskelainen, Demel, Onariase, Poyet, Cullen, Amalfitano e o brasileiro Nene no banco.

11h10: Arsenè Wenger deixa no banco os jogadores Szczesny, Gibbs, Bellerin, Flamini, Cazorla, Welbeck, Akpom.

11h06: West Ham escalado - Adrian, O'Brien, Collins, Kouyate, Cresswell, Song, Noble, Nolan, Jarvis, Downing, Sakho.

11h05: Arsenal escalado- Ospina; Chambers, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Ramsey, Walcott, Ozil, Alexis; Giroud.

11h00: Uma hora para o jogo.

10h55: Jogadores do Arsenal também ja chegaram ao Emirates.

10h50: Alex Song deve fazer seu primeiro jogo no Emirates desde que foi para o Barcelona em 2012. Ele foi jogador do Arsenal de 2006 a 2012.

10h45: Jogadores do West Ham chegando no Emirates Stadium.

VINE: The Hammers are here! #COYI

Vine by West Ham United FC

10h40: Desfalques do West Ham - Enner Valencia (dedo do pé), Winston Reid, Carlton Cole (coxa) e James Tomkins (ombro).

10h35: Desfalques do Arsenal - Gabriel Paulista (coxa), Jack Wilshere (tornozelo), Mikel Arteta (tornozelo), Mathieu Debuchy (ombro) and Abou Diaby (panturrilha), Alex Oxlade-Chamberlain (coxa) e Tomas Rosicky (doente).

10h30: Uma hora e meia para o clássico.

Machucado, o meio campista do Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain, está fora do jogo de hoje após uma lesão na coxa.

O Arsenal venceu as três últimas partidas que jogou, sendo a última contra o Manchester United, por 2 a 1, pelas quartas de final da FA Cup. Já o desafiante West Ham United não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, foram dois empates e três derrotas. A última vitória foi em 25 de janeiro.

O técnico do Arsenal, Arsenè Wenger, disse que hoje em dia tudo vira crise. “Vinte anos atrás, vocês podia perder um jogo e as pessoas diriam, ‘Próxima vez o Arsenal irá jogar melhor’. Hoje você perde um jogo e é sempre uma crise. Não é fácil para os jogadores lidarem com isto”.

O Arsenal recentemente perdeu por 3 a 1 em casa, pela UEFA Champions League. O técnico Sam Allardyce acredita que para aproveitar estes defeitos é preciso não perder oportunidades. "Mônaco tem sido bom em não sofrer gols, algo que nós não somos bons. Eu acho que eles só sofreram um gol em onze jogos, ou algo assim. O Arsenal tem alguns pontos fracos, como todos. Temos que explorá-los, mas também aproveitar as nossas chances."

Nesta terça, o Arsenal enfrentará o Mônaco fora de casa, depois de ter perdido em casa por 3 a 1 no primeiro jogo. Sobre este jogo contra o Mônaco afetar a escolha de jogadores, Wenger disse que o time está focado no próximo jogo. "Eu concordo que o jogo contra o Mônaco é muito importante, Hoje é um jogo de alguma importância. Este é o motivo que nós estamos focados neste jogo. O que pode afetar o meu time é quantidade de jogos nesta temporada. Eu sempre rodo meu time jogo a jogo, mas nunca mais de dois ou três"

No confronto entre os dois times, são 61 vitórias para os Gunner, 32 do West Ham e 37 empates. A maior vitória do West Ham foi em sete de março de 1927 em Upton Park, já o Arsenal venceu por 5 a 1 em 23 de janeiro de 2013, no Emirates Stadium.

O jogo no Emirates será comandado por Chris Foy, e terá como assistentes Andrew Garratt e Dave Bryan.

No último encontro entre os dois clubes o Arsenal venceu o West Ham, em Upton Park, por 2 a 1, com gols de Cazorla e Welbeck para o Arsenal, o time da casa descontou com Kouyate. O jogo foi válido pela 19ª rodada do campeonato desta temporada.

Os Gunner ocupam o terceiro lugar na BPL com 54 pontos. O West Ham está com 39 pontos na décima posição.

O West Ham não vence o Arsenal há 14 jogos, última vitória foi em 2007. Quando o West Ham venceu por 1 a 0, no Emirates.

Bom dia, pra você ligado na Vavel Brasil. Acompanharemos juntos ao clássico de Londres, entre Arsenal e West Ham. Jogo válido pela 29ª rodada da Barclays Premier League, às 12h, no estádio do Arsenal, Emirates.