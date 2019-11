Resultado de Palermo x Juventus pela Serie A 2014/15

A todos que acompanharam as emoções em tempo real de Palermo 0x1 Juventus, o nosso muito obrigado. Continue navegando em nosso site e acompanhe os demais jogos desse sábado com a VAVEL Brasil. Boa tarde a todos e até breve.

Já o Palermo volta a campo só no próximo sábado (21). A equipe de Giuseppe Iachini vai enfrentar o Chievo em Verona, ás 14h (horário de Brasília), pela 28ª rodada da Serie A 2014/15.

A Juventus volta a campo na próxima quarta-feira (18), ás 16h45 contra o Borussia Dortmund na Alemanha, partida de volta das oitavas de final. Em Turim, o time de Allegri venceu por 2x1 e para avançar no torneio precisa apenas de um empate simples. No italiano a Vecchia encara na próxima rodada o Genoa, no domingo (22), no Juventus Stadium.

O Palermo se mantém na 11ª colocação com 35 pontos, e pode ver o sonho de disputar uma Uefa Europa League se distanciar ainda mais se os adversários pela vaga na competição europeia vencerem suas partidas nessa rodada.

Com mais essa vitória, a Juventus soma agora 64 pontos na ponta da tabela do campeonato italiano. Agora a diferença para a Roma, que entra em campo nesse domingo (15) contra a Sampdoria na capital italiana, agora é de 14 pontos.

Veja o gol de Morata, que deu a vitória à Juventus, fora de casa, sobre o Palermo

94' FIM DE JOGO: Com gol de Morata, aos 15 minutos do 2° tempo, a Juventus, fora de casa, vence mais uma no campeonato italiano e se aproxima ainda mais do tetracampeonato. O Palermo chega ao quarto jogo consecutivo sem vitória.

91' Emerson levanta na áre, Chiellini corta, Dybala, no rebote, pega de primeira mas pega mal e manda a bola para longe.

90' Marco Guida dá mais quatro minutos de acréscimos.

89' Pereyra derruba Dybala evitando o contra-ataque do Palermo. Cartão amarelo para ele.

87' Minutos finais de jogo e o Palermo vai com tudo ao ataque, em busca do gol de empate.

85' Dybala cobra escanteio fechado, mas a defesa da Juventus afasta a bola da área.

83' Lichtsteiner exagera no carrinho e joga Emerson para fora do gramado, O juiz mostra o cartão amarelo para o lateral da Juventus.

82' SUBSTIUIÇÃO NO PALERMO: Sai Daprelá para a entrada do lateral Emerson, ex-Santos.

81' Com a vantagem no placar, Juventus apenas toca a bola e administra o resultado.

79' Autor do gol, Morata chega duro em Dybala e leva cartão amarelo do árbitro e um puxão de orelha de Marchisio.

77' Juventus chega novamente com Morata, que é interceptado pela defesa.

76' SUBSTITUIÇÃO NO PALERMO: Sai Barreto para a entrada de Belotti.

75' Após bate e rebate, a bola sobrou para Rispoli, que tentou o chute a gol mas Chiellini entrou na frente antes da bola chegar em Buffon.

70' O espanhol recebeu na direita, ajeitou a bola para o pé esquerdo e bateu colocado, sem chances de defesa para Sorrentino, abrindo o placar no estádio Renzo Barbera e colocando a Vecchia na frente. Palermo 0x1 Juventus.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Álvaro Morata é o nome dele.

69' Vidal rouba a bola e puxa belo contra ataque, mas Pereyra, que recebeu a bola do chileno, mandou na zaga.

65' Cobrança de escanteio de Marchisio, Lichtsteiner tenta de cabeça mas a bola passa por cima do gol de Sorrentino.

63' SUBSTITUIÇÃO NO PALERMO: Sai Maresca para a entrada de Jajalo.

62' Barreto levanta bola na área procurando Vazquez, mas De Ceglie corta para escanteio.

59' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Sai Llorente para a entrada de Morata.

57' Palermo tenta chegar com Vazquez, mas o atacante, dentro da área, faz falta em Lichtsteiner.

53' Palermo chega com Vazquez, que tenta tocar para Dybala na área mas Chiellini corta.

52' Por falta em Dybala, Bazargli recebeu o cartão amarelo, terceiro no jogo e o primeiro da Juventus.

50' SORRENTINO: Linda defesa do goleiro após bela cobrança de falta de Carlitos Tevez, que só não abriu o placar graças ao milagre do goleiro.

49' Falta perigosa. Pereyra recebeu no meio, foi levando até a entrada da área e só parou quando Terzi o derrubou.

47' Equipes voltaram com a mesma postura. Juventus segue atacando enquanto o Palermo tenta roubar a bola para armar o contra-ataque.

APITA O ÁRBITRO: Rola a bola para o segundo tempo de Palermo x Juventus.

SUBSTITUIÇÃO JUVENTUS: Sai Sturaro para a entrada de Vidal.

Equipes de volta para o segundo tempo. Juventus vai mudar no seu time.

Juventus teve as melhores oportunidades, mas pouco perigo levou a Sorrentino. Já Buffon apenas assitiu ao jogo, não foi se quer incomodado pelo Palermo, e até aqui vai sendo apenas mais um expectador. O que as duas equipes não economizaram foram nas faltas. Mas o juiz só mostrou, por hora, dois cartões amarelos, ambos para o Palermo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO: Após um minuto de acréscimo, Marco Guida apita o final da primeira etapa do jogo. Até aqui, empate sem gols entre Palermo x Juventus.

44' Tevez recebe na entrada da área e tenta o chute, mas a bola, sem perigo, passa ao lado da trave direita de Sorrentino.

41' Marchisio cobra a falta, Llorente ajeita para dentro da área mas Chiellini faz falta em Terzi.

40' Andelkovic derruba Marchisio na entrada da área e o juiz marca falta e aplica o cartão amarelo.

38' Saiu o cartão amarelo no jogo, e foi para Vazquez. Em nova falta dura, o atacante do Palermo acertou Marchisio e foi punido pelo árbitro.

34' Chance do Palermo. A bola sobrou para Rispoli no lado direito, na entrada da área da Juve. Ele bateu para dentro da área procurando Dybala, mas Bonucci fez o corte antes.

33' Chiellini roubou a bola no meio campo de Vazquez, carregou até a entrada da área e tentou o chute, que passou longe do gol

32' Barreto tentou lançar Dybala mas o bandeirinha assinalou impedimento do jovem argentino.

30' Marchisio tenta colocar a bola na área para Llorente mas sem sucesso, Sorrentino fica com a sobra.

28' Marchisio toca para Lichtsteiner na direita que tenta cruzar na área, mas Sorrentino sai do gol e evita o cabeceio de Llorente.

26' Jogo marcado pelas faltas e com muito pouca finalização à gol. Até aqui, o único lance de pergio da partida foi o chute de Tevez de fora da área.

23' Terzi errou o tempo da bola e quase deixou Llorente sair na cara do gol, mas Vitiello estava ligado e afastou o perigo da zaga.

20' Vazquez chega atrasado e acerta Sturaro.e o juiz marcou a falta. O atleta está caído no chão recebendo atendimento.

19' Após cobrança de escanteio, Bazargli erra o alvo e cabeceia a bola para bem longe do gol.

17' Outra vez Tevez. O artilheiro recebe na entrada da área e bate forte. Sorrentino defende mas solta a bola, mas Terzi estava no lance e mandou a bola para a lateral.

16' Grande lançamento para Tevez, que ia saindo na cara de Sorrentino, mas Vitiello correu a tempo de evitar o pior e ainda ganhou o tiro de meta.

15' Lichtsteiner chega atrasado em Dybala e comete mais uma falta no jogo.

13' Agora foi a vez de Barreto exagerar na dose e fazer falta dura em Sturaro. Jogo bastante pegado em Palermo, porém sem nenhum cartão até aqui.

12' Lichtsteiner recebe na direita, parte para cima da defesa e bate cruzado, mas a bola passa, sem perigo, pela frente da meta de Sorrentino.

11' Palermo tenta chegar com Rispoli, mas Chiellini afasta o perigo.

10' Sturaro chega atrasado e faz falta dura no zagueiro Terzi, mas o árbitro só o adverte verbalmente.

9' Após cobrança de falta, Daprela tenta de cabeça, mas Buffon faz defesa tranquila.

8' Marchisio derruba Rispoli na lateral do campo e o juiz marca falta.

6' Após falta dura em Sturaro, o árbitro adverte verbalmente o atacante Vazquez.

5' Sturaro tenta ligação com Tevez e Llorente mas a bola sobra para Sorrentino.

O minuto de silencio, no começo do jogo, foi em memória do árbitro Luca Colosimo, que faleceu em um acidente de carro nessa semana.

2' Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Allegri tem a posse de bola nesse início de jogo, enquanto o Palermo se defende.

1' Juventus tenta chegar pela primeira vez, mas Llorente se choca Terzi e comete falta.

APITA O ÁRBITRO: Após um minuto de silencio, Marco Guida autoriza e rola a bola para Palermo x Juventus.

Torcida do Palermo faz sua parte, vai ao estádio e o Renzo Barbera está praticamente lotado para o duelo de logo mais.

AO GRAMADO: Jogadores de Palermo e Juventus já em campo para abrir a 27ª rodada da Serie A 2014/15.

Massimiliano Allegri ainda tem como opção no banco de reservas os seguintes atletas: Storari, Rubinho; Ogbonna, Pepe, Morata, Padoin, Vidal, Matri, Evra.

JUVENTUS ESCALADA: A Vecchia entra em campo logo mais com: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pereyra, De Ceglie; Tevez e Llorente.

Giuseppe Iachini ainda tem como opções no banco de reserva os seguintes jogadores: Ujkani; Milanovic, João Silva, Emerson, Della Rocca, Bolzoni, Chochev, Quaison, Ortiz, Jajalo, Bentivegna, Belotti.

PALERMO ESCALADO: O time Rosanero vem a campo com: Sorrentino; Vitiello, Terzi, Andelkovic; Rispoli, Rigoni, Maresca, Barreto, Daprelà; Vazquez, Dybala.

O quarteto de arbitragem é liderado por Marco Guida, que apita a partida entre Palermo x Juventus. Os auxiliares serão Gianluca Cariolato e Giuseppe De Pinto, com Mauro Tonolini.

O palco da partida é o estádio Renzo Barbera, inaugurado em 1932. Após a Guerra Civil Espanhola, em 1936, o estádio recebeu o nome de Michele Marrone, homenagem a um soldado italiano morto naquela Guerra. Anos depois, após a Segunda Guerra Mundial mudaram o nome do estádio para La Favorita, permanecendo assim até 2002, quando foi rebatizado novamente para Renzo Barbera, em homenagem póstuma ao ex-Presidente do clube, que presidiu o Palermo entre os anos de 1970 e 80. O estádio ainda recebeu jogos da Copa de 1990.

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus: “Estamos apenas pessando na partida desse sábado. Essa semana é decisiva pelo campeonato, que ainda não está nada decidido, e pela Champions, que será uma partida um tanto difícil. Mas, por hora, estamos focados no jogo contra o Palermo. Vamos encontrar um ambiente muito difícil, porque ele estão numa situação tranquila na tabela e podem jogar uma partida despreocupados, com um estádio cheio, jogando contra a Juventus, isso dá mais entusiasmo para eles, aonde, como mandante, conseguiram fazer 26 pontos”, comentou Allegri na sua coletiva de pré-jogo.

Giuseppe Iachini, técnico do Palermo: “Vamos enfrentar um adversário de grande qualidade, que só entra em campo para vencer. Devemos fazer uma partida perfeita. Para nós a partida contra a Juventus é um momento de avaliação, mas também de uma grande satisfação. Para essa partida devemos ter o máximo respeito, tentando implantar nosso tipo de jogo, que viemos fazendo”, disse Iachini, durante sua coletiva de pré-jogo para a partida.

FIQUE DE OLHO: Carlos Tevez, Juventus: Tévez dispensa apresentações. Com passagens por Corinthians, West Ham, Manchester United e City, o argentino tem fama de por onde passar arranjar confusão. Mas, por incrível que pareça, Tévez se encontrou na Itália. Além de viver um bom momento, retornando até à Seleção Argentina, ele é um dos principais jogadores da Vecchia e vem sendo fundamental para a equipe bianconera nessa temporada, tanto no Calcio quanto na Champions. Com 15 gols, Tévez disputa rodada a rodada a artilharia do italiano com o compatriota Mauro Icardi, da Internazionale, e nesse sábado tentará ampliar sua contagem e decidir, mais uma vez, para a equipe de Turim.

FIQUE DE OLHO: Paulo Dybala, Palermo: rápido, habilidoso e goleador, com essas características, o argentino Dybala, de apenas 21 anos, já vem chamando muita atenção no futebol italiano, tanto de times da bota quanto de outros clubes da Europa. O clube já recebeu sondagens e propostas pelo garoto, mas Maurizio Zamparini, presidente do Palermo, disse que quem quiser comprar Dybala vai ter de abrir o bolso, pois ele não sai por menos de 40 milhões de euros. Enquanto seu futuro ainda não é definido, Dybala segue se destacando, e, mais uma vez, tentará levar sua equipe a vitória.

Já a Juventus, pensando no duelo contra o Borussia Dortmund, pela Uefa Champions League, deve poupar alguns jogadores como Vidal, Chiellini e Evra. Carlitos Tévez, artilheiro da equipe e da Serie A, está confirmado desde o primeiro minuto. Paul Pogba, suspenso por acumulo de cartões amarelos, é desfalque.

Para o duelo contra a Juventus, Giuseppe Iachini conta com o retorno de Achraf Lazaar, meia que estava no departamento médico. Por outro lado, não poderá contar com o zagueiro Giancarlo Gonzalez e com o lateral-direito Michel Morganella, ambos lesionados.

A última vez que o Palermo venceu a Juventus jogando em casa foi em Fevereiro de 2011, pela 23ª rodada daquela temporada. Fabrizio Miccoli e Giulio Migliaccio marcaram para a equipe rosanero, enquanto Claudio Marchisio descontou para o time de Turim.

No último primeiro turno, em outubro de 2014, a Juventus, em Turim, venceu o jogo por 2 a 0, com gols de Arturo Vidal e Fernando Llorente. Já em Palermo, a última vez que as equipes se enfrentaram foi em dezembro de 2012. Nova vitória da Vecchia, dessa vez por 1 a 0, gol do lateral-direito Stefan Lichtsteiner.

Em toda história do Campeonato Italiano, as equipes se enfrentaram apenas 51 vezes. A Juventus foi quem mais venceu, 30 partidas, já o Palermo levou a melhor em dez oportunidades, e empataram por 11 vezes. No Renzo Barbera ouveram até aqui 25 jogos, com 11 vitórias para a Juventus, seis para o Palermo e oito empates.

Já a Juventus é líder com 61 pontos, 11 a mais que a segunda colocada Roma, e a cada rodada que passa vai se aproximando de levantar o seu quarto Scudetto consecutivo. Na última rodada a equipe de Massimiliano Allegri venceu bateu a Sassuolo, no Juventus Stadium, por 1x0, gol de Paul Pogba.

O Palermo é o 11° colocado com 35 pontos, sete da Fiorentina, quinta colocada e ocupa a última vaga para a Uefa Europa League. Na Serie A o time comandado por Giuseppe Iachini está três rodadas sem vencer, vindo de um empate sem gols contra o Cesena fora de casa.

Já a Juventus, líder isolada, tenta vencer o Palermo fora de casa para se aproximar ainda mais do tetracampeonato italiano. Além disso, a Vecchia Signora está nas oitavas de final da Uefa Champions League, por isso não deve ir a campo com força máxima, já que na segunda (16) viaja a Alemanha para enfrentar o Borussia Dortmund na terça-feira (17), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição europeia.

No estádio Renzo Barbera, o Palermo recebe a líder Juventus, às 14h (de Brasília) em busca de voltar a vencer no campeonato e seguir com chances de se classificar para uma competição europeia. A equipe rosanero não vence há três jogos na Serie A.

Minuto a minuto da partida entre Palermo x Juventus pelo Campeonato Italiano 2015

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todas as emoções, em tempo real, da partida entre Palermo x Juventus, válido pela pela 27ª rodada da Serie A 2014/15.