Real Madrid x Levant na La Liga 2015 (2-0)

18:54 As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Levante recebe o Celta de Vigo, em casa, às 16h do sábado (21) que vem, enquanto o Real Madrid fará o clássico pela liderança diante do Barcelona, no domingo (22), às 17h

18:50 Com a vitória, o Real Madrid permanece na 2ª colocação, mas com 64 pontos, um a menos que o líder Barcelona. O Levante, porém, é o 16º com 25, duas posições acima da zona de rebaixamento

93' Final de jogo no Santiago Bernabéu para Real Madrid 2 a 0 Levante! Os gols dos merengues foram marcados por Bale!

90' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

85' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO RAMOS! Defensor madrilenho recebe cartão após falta em Casadesús

83' UHHHHHHHHHHH! Cristiano Ronaldo desce pela esquerda e enche o pé de direita, mas Mariño faz boa defesa

81' Última alteração no Real Madrid! SAI Benzema, ENTRA Chicharito Hernández

77' Melhor em campo, Modric sai para a entrada de Illarramendi. Foi a segunda mudança do Real Madrid!

74' Levante dá a última cartada para tentar o empate! SAI Uche, ENTRA Casadesús

69' Primeira mudança no Real Madrid! SAI Isco, ENTRA Jesé

63' UHHHHHHHHHHHHHHH! Cristiano Ronaldo cruza na medida e Benzema, num lance espetacular, acerta a trave. Seria um gol antológico do francês

58' Substituições no Levante! SAEM Xumetra e Morales, ENTRAM El Zhar e Rubén García

52' Partida segue sem muitas emoções, com o Real Madrid administrando a vantagem construída ainda na etapa inicial

46' Bola rolando na etapa final de Real Madrid 2x0 Levante! Equipes não tiveram substituições!

17:55 Já já a bola volta a rolar no Santiago Bernabéu. Não saiam daqui

17:49 Vitória parcial vai deixando a equipe madrilenha a um ponto do rival Barcelona, líder do campeonato

45' Final de primeiro tempo no Santiago Bernabéu para Real Madrid 2 a 0 Levante! Com dois gols de Bale, os merengues saem em vantagem ao intervalo

39' GOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BALE, DE NOVO! Após boa jogada pela direita de ataque, Carvajal rola para Cristiano Ronaldo, que chuta forte e Bale raspa para o fundo do gol

33' Em desvantagem, o Levante tenta sair para o ataque visando surpreender o Real Madrid, mas a solidez do sistema defensivo do Real Madrid impede

29' CARTÃO AMARELO PARA MODRIC! Volante do Real Madrid recebe o primeiro cartão do jogo

24' UHHHHHHHHHH! Cristiano Ronaldo recebeu na pequena área, mas foi bloqueado por Toño na hora da finalização

22' Equipe madrilenha vai administrando a vantagem construída em busca de espaços na defesa adversária

18' Galês volta a marcar após nove jogos sem balançar as redes com a camisa merengue

17' GOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BALE! Após um lance de pressão na defesa do Levante, Ramis corta em cima da linha um voleio de Cristiano Ronaldo. No rebote, a zaga afasta mal e Bale manda, de primeira, tirando dos adversários, estufando as redes

14' Gol anulado do Real Madrid! Modric chutou forte e Mariño fez grande defesa. No rebote, Benzema, que estava em posição irregular, mandou para o gol, mas a arbitragem impugnou

7' Real Madrid começa melhor a partida, enquanto o Levante só se defende

4' UHHHHHHHHHHHH! Após boa troca de passes no ataque, Benzema serve Cristiano Ronaldo, que chuta rasteira e acerta a trave!

0' Bola rolando no Santiago Bernabéu para Real Madrid e Levante! Saída de bola dos visitantes

16:57 Real Madrid e Levante no gramado! Antes da bola rolar, haverá um minuto de silêncio em homenagem a Antonio Bentacort, que foi goleiro dos merengues de 1963 a 1973 e faleceu nesse domingo aos 78 anos

16:53 Já já as equipes entram em campo. Acompanhem todos os detalhes conosco

16:48 Não saiam daqui! Já já a bola vai rolar no Santiago Bernabéu para Real Madrid e Levante!

16:43 O retrospecto dos madridistas no atual mês de março, porém, não é dos mais favoráveis. Até o momento, são três jogos - empate diante do Villarreal e derrotas para Athletic Bilbao e Schalke 04 - sem vitórias

16:37 Os jogadores do Levante também adentraram ao campo de jogo para a última movimentação antes da bola rolar

16:35 Menos de meia hora para a bola rolar no Santiago Bernabéu para Real Madrid e Levante!

16:28 Atletas do Real Madrid entram em campo para realizar o último aquecimento e são aplaudidos pela torcida

16:20 Ancelotti opta por barrar, até do banco de reservas, Arbeloa, Coentrão e Khedira, titulares na derrota diante do Schalke 04

16:15 O Levante tem: Fernández, El Zhar, Rubén García, Juanfran, Casadesús, Sissoko e José Mari

16:12 No banco de reservas, Carlo Ancelotti terá como opções: Casillas, Varane, Nacho, Illarramendi, Kroos, Chicharito e Jesé

16:07 LEVANTE DEFINIDO! Mariño; Iván, Navarro, Ramis e Toño; Simao, Camarasa, Xumetra e Morales; Barral y Kalu Uche

16:03 REAL MADRID ESCALADO! Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Lucas Silva, Modric, Isco, Bale e Cristiano Ronaldo; Benzema

15:56 Na temporada 2014/15, o Real Madrid vive altos e baixos, mas o poder finalizador vem se mostrando bastante positivo, com 75 gols anotados

15:49 Nos últimos seis jogos entre Real Madrid e Levante, seis vitórias dos merengues, favoritos no duelo de logo mais

15:42 Destaque do Real Madrid, o meia-atacante Cristiano Ronaldo marcou seis gols nos últimos nove jogos diante do Levante

15:35 Em alguns minutos saem as escalações das duas equipes. Sergio Ramos e Luka Modric podem estar na equipe titular merengue

Carlo Ancelotti também falou sobre a volta de Sergio Ramos: "Está muito bem, trabalhou e vai nos ajudar, igual Modric e outros que sairam de lesão."

O palco do confronto Real Madrid x Levante é o belíssimo Santiago Bernabéu, que promete ter casa cheia para ajudar a equipe merengue nesse desafio.

Desfalques do Levante: Contundido - Pedro Lopez.

Desfalques do Real Madrid: Contundido - James Rodríguez. Quem volta ao time depois de um bom tempo é o zagueiro Sergio Ramos.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Levante: David Barral. Após marcar na última rodada, Barral se candidata como principal esperança de gols da equipe que precisa de um bom resultado no Bernabéu.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Levante: Cristiano Ronaldo. A fase merengue pode não ser boa, mas o português vem voltando a sua boa forma. Ele marcou duas vezes no meio de semana contra o Schalke 04 e deve vim com fome de gol.

Lucas Alcaraz disse que seus comandos precisam estar ligados durante o jogo: "Os jogadores devem atuar em equipe, serem capazes de ter ordem enquanto estiverem com a bola e não dar brechas aos contra-ataques."

Carlo Ancelotti falou sobre o momento da equipe: "Está claro que os últimos jogos tem nos afetado, mas sei que os jogadores tem gana para sair rápido dessa situação. Vamos resolver esse problema."

A última vitória do Levante sobre o Real Madrid ocorreu no dia 18 de setembro de 2011, quando Kone marcou o gol da vitória por 1 a 0.

No dia 29 de novembro de 2004, os merengues golearam o Levante por 5 a 0 sobre a batuta de Ronaldo. O Fenômeno marcou duas vezes. Luis Figo, David Beckham e Michael Owen completaram o massacre.

No jogo do primeiro turno, os merengues amassaram o Levante, vencendo por 5 a 0.

Pela La Liga, são 19 confrontos entre as duas equipes, sendo 16 vitórias para os merengues, um empate e duas vitórias para a equipe de Valencia.

Os visitantes deste domingo vem de vitória. Com gols de Kalu Uche e Barral, a equipe de Valencia venceu o Eibar em casa por 2 a 1.

Diferente do Real Madrid, o Levante faz uma péssima temporada. A equipe ocupa a 17ª colocação na Liga, uma posição acima do Z-3. São 25 pontos conquistados, sendo seis vitórias, sete empates e 13 derrotas.

Na última rodada, os merengues foram derrotados pelo Athletic Bilbao e perderam a liderança da liga. Relembre.

Donos da casa, o Real Madrid é o vice-líder da La Liga, com 61 pontos, sendo 20 vitórias, um empate e cinco derrotas.

Bom dia para você que navega pela Vavel Brasil! À partir de agora, você acompanha tudo sobre o duelo entre Real Madrid e Levante, em jogo válido pela 27ª rodada da La Liga. A bola rola às 17h.