Jogo Manchester United x Tottenham pela Premier League 2014/15 (3-0)

14:55 Encerramos por aqui com mais uma transmissão do VAVEL Live! Obrigado a todos que acompanharam o importante triunfo do United sobre o Tottenham. Até a próxima leitor do VAVEL Brasil!

14:52 A situação no G-4 se encontra bastante disputada: Tirando o Chelsea, líder absoluto, os três times seguintes na tabela se encontram separados por apenas um ponto: O Manchester City, vice-colocado, perdeu para o Burnley na rodada atual e tem 58 pontos. Na sequência, o Arsenal, que venceu o West Ham no sábado (14), possui 57 pontos, seguido do United com 56. A disputa pelas vagas na Champions League segue acirrada e provavelmente permanecerá deste modo até o fim da temporada

14:50 O Tottenham ocupa a 7ª posição, com 50 pontos e a briga por uma vaga no G-4 fica ainda mais distante

92' FIIIIIM DE JOGO NO OLD TRAFFORD! Com uma atuação impecável no primeiro tempo, o Manchester United derrota o Tottenham por 3 a 0 e segue na 4ª colocação na tabela, com 56 pontos

90' A arbitragem assinala mais dois minutos de acréscimo

89' UUUUUUUUH! Quase o primeiro gol do Tottenham. Kane recebe dentro da área mas De Gea faz ótima defesa

87' Substituição no United: sai Carrick e entra o lateral brasileiro Rafael

85' Eriksen chega bem e cruza para a entrada da área, mas Rooney afasta para escanteio. Na cobrança, Kane acerta o cruzamento mas a zaga do United afasta o perigo

83' Substituição no United: sai Fellaini, autor do primeiro gol do jogo para a entrada do colombiano. Rooney recua um pouco e Falcao fica de centro avante

82' Movimentação no banco de reservas no Manchester: Falcao Garcia vem aí

79' O United volta a ter mais posse de bola, 55% a 45% para os anfitriões da partida

78' Substituição no Tottenham: entra Adebayor no lugar de Chadli

77' Mata sai ovacionado pelos torcedores do Manchester. Pereira, que entrou em seu lugar, é filho de brasileiros

76' Substituição no Manchester: sai Juan Mata e entra o jovem Pereira

74' A torcida do Manchester faz a festa dentro de casa. Há tempos os adeptos do United não testemunhavam uma atuação tão consistente de sua equipe

73' Juan Mata cruza mas a zaga londrina afasta

72' Cartão amarelo para Rose por falta em cima de Herrera. Vem bola alçada na área do United

70' A criticada zaga dos Red Devils vem fazendo um ótimo jogo, anulando completamente o artilheiro Harry Kane

69' Young cobra mal e a bola faz a curva pela linha de fundo. Tiro de meta para Lloris

68' Cruzamento na área mas a zaga do Tottenham afasta. Escanteio para o United

65' UHHHH! Quase o quarto do United. Blind cruza, a zaga afasta mal e Herrera pega a sobra. O volante pega firme mas a bola vai na rede pelo lado de fora

63' Substituição no Tottenham: entra Lamela e sai Mason. Pochettino aposta na velocidade do argentino para tentar algo no jogo

62' O United não força para aumentar a vantagem e o Tottenham não chega com perigo. A partida fica estacionada no meio de campo

60' Os Spurs têm mais posse de bola mas não conseguem atacar. O confronto cai de rendimento pela falta de criatividade dos visitantes

59' Walker tenta jogada pela direita mas sai com bola e tudo. O Tottenham não consegue jogar e sofre com a pressão dos atacantes do United já no campo de defesa

57' Blind atua de lateral esquerdo no segundo tempo. Young tem mais liberdade para auxiliar o ataque e vem sendo importante nas chegadas dos Red Devils

54' Primeira chegada consistente da equipe de Londres. Mason carrega a bola até a entrada da área mas finaliza fraco. Tiro de meta para De Gea

51' O United continua com a posse e vai trocando passes no campo de defesa

47' Sobre de bola na entrada da área de De Gea, Dembelé chega batendo de primeiro mas finaliza para longe

46' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!! Nenhuma substituição no intervalo por ambos os lados

14:01 A posse de bola no primeiro tempo foi de 57% para o Manchester e 43% para os Spurs

13:53 O Manchester finalizou sete vezes no primeiro período enquanto o Tottenham ainda não levou perigo ao gol de De Gea

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!! Com gols de Fellaini, Carrick e Rooney, o United vai dominando o Tottenham e vencendo por 3 a 0

45' Mark Clattenburg assinala um minuto de acréscimo

43' Vem chegando o final do primeiro tempo e o Tottenham ainda não criou nenhuma chance de gol. Domínio largo dos donos da casa

39' Kane recebe lançamento dentro da área mas é assinalado o impedimento

37' Fellaini encontra Rooney na área, que finaliza sem precisão e a bola passa ao lado esquerdo de Lloris

33' GOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED, UM GOLAÇO!! Wayne Rooney passa da três zagueiros e só tira de Lloris com experiência. 3 a 0 para o United ainda no primeiro tempo!!

32' Cartão amarelo para Mata por parar o contra-ataque dos Spurs

31' Townsend sai para a entrada de Dembelé

30' Mauricio Pochettino já vai fazer sua primeira alteração no jogo. O treinador não está satisfeito com a maneira que a equipe vem jogando. Dembelé vem aí!

27' UUUUHHHHH!! Quase o terceiro dos donos da casa. Young encontra Fellaini, que cruza rasteiro para a pequena área, mas Mata não acerta o tempo de bola e falha na finalização

25' Rooney cruza na marca do pênalti, mas a zaga visitante afasta o perigo

24' Young sofre falta de Walker na ala esquerda. Vem bola na área de Lloris!!

22' Os Spurs não conseguem sair de seu campo de defesa. A pressão exercida pelo United já em seu ataque não dá espaços para os zagueiros do Tottenham, que insistem na ligação direta com o ataque

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED!!! Mata cobra escanteio e Fellaini cabeceia fraco. Na sobra, Carrick finaliza também de cabeça e aumenta a vantagem dos Red Devils!!!

16' Falta criatividade ao Tottenham para levar perigo ao gol de De Gea

13' O United continua pressionando no ataque e continua buscando o segundo gol. Jogo movimentado no Old Trafford

8' GOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED!! Bela assistência de Carrick para Fellaini, que chuta firme cruzado, estufando as redes de Lloris!!

7' Rooney recebe na linha de fundo e cruza para trás, mas a defesa dos Spurs chega mais rápida e afasta o perigo

2' Young faz boa jogada pela ala esquerda mas cruza mal e Lloris fica com ela

1' ROLA A BOLA NO TEATRO DOS SONHOS!! A saída é com os donos da casa

Os times já se cumprimentaram e já já a bola rola no Old Trafford!

O argentino Mauricio Pochettino tem disponível: Vorm, Chiriches, Davies, Dembele, Lamela, Paulinho, Adebayor

O TOTTENHAM TAMBÉM CONFIRMOU SUA ESCALAÇÃO E VAI COM: Lloris; Walker, Dier, Vertonghen e Rose; Bentaleb, Mason Chadli, Eriksen e Townsend; Harry Kane

Van Gaal tem disponível no banco de reservas: Lindegaard, Rafael, Blackett, A Pereira, Januzaj, Falcao, Wilson

O MANCHESTER UNITED ESTÁ ESCALADO COM: De Gea; Valencia, Jones, Smalling e Blind; Carrick, Herrera, Mata, Fellaini e Young; Rooney

O árbitro do confronto será o inglês Mark Clattenburg e será auxiliado por Simon Beck e Harry Lennard.

Expectativa de casa cheia para o embate entre Manchester e Tottenham. O confronto será realizado no Old Trafford, casa do United. Com capacidade para mais de 75,000 torcedores, o Teatro dos Sonhos é um dos fatores que pesam à favor dos Red Devils na partida. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO Manchester United x Tottenham: Wayne Rooney, atacante do United: O camisa 10 do Manchester vem retomando sua boa fase e voltando a marcar gols importantes. Rooney voltou à atuar no ataque, após Van Gaal testá-lo como um meia de criação, que não deu certo. Rooney tem 10 gols em 24 jogos pelo campeonato inglês e com a ausência de Van Persie lesionado, é a principal arma no ataque dos Red Devils para conquistarem o triunfo dentro de seus domínios. (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

FIQUE DE OLHO Manchester United x Tottenham: Harry Kane, atacante do Tottenham: Kane vem tendo a melhor fase de sua carreira. O atacante tem 26 gols em 41 jogos na temporada 2014/15, sendo 16 na Premier League, apenas um atrás de Diego Costa e Aguero. O goleador é a esperança de gols para os Spurs saírem com a vitória contra o Manchester United. (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O Manchester jogará sem Van Persie, lesionado e sem Di María, suspenso. O argentino foi expulso no jogo de volta das quartas de final da FA Cup, onde os Red Devils sucumbiram perante o Arsenal e foram eliminados da competição.

Já Mauricio Pochettino, comandante do Tottenham, não ficou satisfeito com a eliminação do time na Europa League. Os jogadores pediram folga durante a semana, mas o treinador não aceitou: "Eles perguntaram se podiam ter mais dias de folga mas precisávamos trabalhar. Tem sido difícil desde o início da temporada. Pela forma que jogamos e o quanto precisamos melhorar o nosso jogo, era importante que tivéssemos uma semana boa para trabalhar." Sobre o confronto contra o Manchester fora de casa, Pochettino falou da dificuldade que é jogar no Old Trafford: "Os jogadores estão bem confiantes e tentarão dar os seus melhores em todos os jogos. É sempre complicado jogar no Old Trafford, mas estamos confiantes." - completou o treinador.

Na última semana, o treinador Louis Van Gaal elogiou a vontade demonstrada por seus comandados durante os treinamentos: "Os jogadores têm reagido fantasticamente durante os treinos. Eles estão dispostos a fazer tudo que puderem e a darem os seus máximos dentro de campo. Estou satisfeito com a reação dos meus atletas e eu espero que nós possamos demonstrar isso contra os Spurs, a primeira das dez partidas na nossa complicada sequência." - falou o holandês, relembrando que os Red Devils ainda enfrentarão todos os times que estão no topo da tabela até o final do campeonato.

Em 1996, mesmo com inúmeras estrelas como David Beckham, Eric Cantona, Ryan Giggs e Roy Keane, o Manchester sucumbiu no White Hart Lane para o Tottenham, pelo placar de 4 a 1. Os gols dos donos da casa foram marcados por Teddy Sheringham, Sol Campbell e dois de Chris Armstrong. Andrew Cole foi o autor do gol dos visitantes.

No dia 25 de abril de 2009, Tottenham e Manchester protagonizaram um 5 a 2 eletrizante no Old Trafford. Os Spurs foram para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Bent e Modric, mas com dois gols de Rooney, dois de Cristiano Ronaldo e um de Berbatov, já no segundo tempo, o United derrotou o Tottenham diante de seus torcedores.

A última partida entre as duas equipes foi no ano passado, dia 28 de dezembro, válida pela 19ª rodada do Inglês. O embate terminou em 0 a 0, no White Hart Lane, em Londres.

O Manchester possui vantagem no histórico de confrontos entre as duas equipes: somando todas as competições oficiais, são 182 jogos, com 84 vitórias para os Red Devils, 49 empates e 48 triunfos dos Spurs.

No último sábado (7), o Tottenham foi ao Loftus Road enfrentar o QPR. Com dois gols de Harry Kane, os Spurs conseguiram uma boa vitória longe de seus domínios. O brasileiro Sandro descontou para os donos da casa e a partida terminou em 2 a 1 para os visitantes.

Já os Spurs ocupam a 6ª posição com 50 pontos ganhos, e ainda sonham com uma vaga na Champions League do próximo ano. O retrospecto do Tottenham na Premier League é regular: são 15 vitórias, oito empates e sete derrotas.

Na última rodada, os Red Devils sofreram, mas conseguiram uma importante vitória fora de casa contra o Newcastle United, com gol de Ashley Young nos acréscimos do segundo tempo, após falha coletiva da defesa dos Magpies.

O mando de campo é do United, que ocupa a 4ª colocação na tabela com 53 pontos. No campeonato inglês, são 15 vitórias, oito empates e cinco derrotas.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Manchester United x Tottenham, pela 29ª rodada da Premier League, partida a ser disputada às 13h, horário de Brasília, no Old Trafford, em Manchester.