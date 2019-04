Sem Di María, Manchester United recebe Tottenham

Neste domingo (15), em jogo válido pela 29ª rodada da Barclays Premier League, o quarto colocado Manchester United recebe o sexto colocado Tottenham, no Old Trafford, em Manchester. Os times estão separados por uma distância de apenas três pontos.

O United vem para o jogo com os desfalques de Angel Di Maria, Jonny Evans, além de Robin Van Persie e Marcos Rojo. E irão encarar um time do Tottenham sem nenhum desfalque e com o titular e artilheiro garantido Harry Kane. Kane tem 16 gols na BPL.

O United enfrentará o Tottenham após ser eliminado no meio da semana com uma derrota para um de seus principais rivais, em jogo válido pelas quartas de final da FA Cup, por 2 a 1.

O último confronto entre os dois clube na casa dos Reds, foi em 1º de janeiro de 2014. Com vitória dos Spurs, por dois a um. Danny Welbeck, que marcou o gol para o Arsenal eliminando o United da FA Cup, foi quem marcou o único gol dos Reds na época. Para o Tottenham, Adebayor e Eriksen deram a vitória ao visitante.

Van Gaal espera jogo difícil

O técnico Louis van Gaal prevê um jogo difícil contra o time de Londres: “Não é fácil jogar contra o Tottenham. Eu gosto do jeito que eles estão jogando, pois você pode ver que os jogadores com grande experiência não estão jogando, e uma grande quantidade de jovens estão. Apesar disso, eles também estão muito próximos de nós, e estão jogando um futebol ofensivo.”, completa.

Mesmo assim, o meia Ashley Young se mostrou confiante para o jogo que pode definir quem ficará na disputa por uma vaga na Uefa Champions League: “Foi muito desapontador ser eliminado da FA CUP, pois tivemos chances de marcar, avançar e ganhar. Temos que mostrar atitude agora e com o espírito da equipe e nós tivemos todos de volata aos treinos e vamos ao jogo cheios de confiança e esperando conquistar os três pontos em Old Trafford”.

Os Red Devils irão encarar um Harry Kane inspirado: “O jeito que Kane está marcando é também uma razão do sucesso. Este é um momento no mundo do futebol onde um grande talento pode aparecer em uma temporada e ele está fazendo isto.”, elogia van Gaal.

O time venceu 11 das últimas 13 partidas em Old Trafford. Mas não ganha dos Spurs dentro e fora de casa desde 2012. Foram cinco jogos desde então.

Em boa fase, Tottenham vai confiante para Old Trafford

O Tottenham não terá desfalques e irá a Manchester com time completo. Harry Kane vai para o jogo ainda mais motivado depois de ter sido escolhido o jogador do mês de fevereiro, eleito pela Barclays Premier League.

O goleiro Hugo Lloris está esperando por este grande jogo: “O jogo contra o United é um que esperamos para jogar. É o jogo que todos os jogadores querem jogar.”.

Outro que também espera grande jogo é o zagueiro Jan Vertonghen: “Este é um grande jogo para ambas as equipes e espero que a gente vá bem de novo. Nós conseguimos seis pontos semana passada, estamos próximos das equipes tops e, com nossa forma e como estamos jogando no momento, vamos ao jogo com confiança.”, disse.

O time de Londres parece ter se recuperado das eliminações recentes. Após ser derrotado na final da Copa da Liga Inglesa e eliminado da Uefa Europa League, o time já venceu as duas partidas que ocorreram depois destas eliminações.