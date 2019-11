Jogo Chelsea x Southampton pela Premier League 2014/15 (1 - 1)

12:26 Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a partida aqui na Vavel Brasil! Tenham todos uma boa tarde!

12:25 O Southampton fica na sétima colocação com 50 pontos, empatado com o Tottenham que joga logo mais contra o Manchester United.

12:24 Chelsea tem seis pontos de vantagem para o segundo colocado Manchester City.

12:22 Southampton domina a primeira etapa, e no segundo tempo o Chelsea bombardeou mas parou no goleiro Foster!

94' Apita o árbitro!

90' No escanteio, Remy bate, Foster salva, no rebote Terry tenta por duas vezes, mas vai pra fora!

90' Azpilicueta arrisca o chute de fora da área e Foster manda para escanteio!

89' Mais 4 minutos!

85' Fàbregas lança pra Cuadrado dentro da área, que mata no peito, mas bate mal pela linha de fundo.

84' Chelsea tenta chegar ao segundo gol na base dos escanteios!

83' Entra Cuadrado no lugar de Willian!

83' Sai Long e entra Pellé no Saints!

82' Cartão amarelo para Djuricic por falta em cima de Willian.

81' Sai Oscar e entra Remy no Chelsea!

80' A bola sobra pra Diego Costa dentro da área que mete a pancada a bola desvia e vai pra fora.

74' Foster de novo! Oscar sai cara a cara com Foster, que bate bem, mas o goleiro bem colocado espalma!

71' Salva Foster! Duas defesas seguidas do goleiro do Souton, salvando sua equipe!

70' Duas substituições no Saints: Djuricic no lugar de Tadic e Ward-Prowse no lugar de Davis

68' 41.624 torcedores presentes no Stamford Bridge hoje, para Chelsea x Southampton

67' Cahill faz falta em Mané e recebe o cartão amarelo!

60' Tadíc faz jogada pelo meio, rola para Long que chuta mais é travado pelo Ivanovic!

57' Hazard faz jogada pela linha de funda e cruza pra Diego Costa que tenta de bicicleta, mas a bola vai para o lado do gol!

56' Pressão do Chelsea! Após escanteio, Willian chutou forte, mas a bola passou ao lado do gol!

52' Primeira substituição no Chelsea. Sai Matic e entra Ramires.

51' Chelsea consegue escanteio com Azpilicueta!

46' Alderweireld manda a pancada e Courtois espalma bem!

46' Falta perigosa para o Saints!

45' Começou a segunda etapa!

45' As equipes já estão de volta ao gramado para retomar o jogo!

SHOW DO INTERVALO: Opções de Koeman no banco de reservas: K. Davis (GK), Yoshida, Gardos, Djuričić, Ward-Prowse, Pellè, Targett.

SHOW DO INTERVALO: Opções de Mourinho para segunda etapa: Cech, Filipe Luis, Zouma, Ramires, Cuadrado, Remy e Drogba.

SHOW DO INTERVALO: Faltas: Chelsea 6 x 5 Saints

SHOW DO INTERVALO: Finalizações: Chelsea 5 x 7 Saints

SHOW DO INTERVALO: Posse de bola: Chelsea 55,3% x 44,7% Saints

chelsea x soutphampton

46' FINAL DA PRIMEIRA ETAPA! 1 a 1 no placar!

45' Fàbregas cruza da intermediária, Diego Costa ganha de cabeça mas a bola vai por cima do gol.

43' Corta o cruzamento Fonte!

42' Falta para o Chelsea na lateral direita da área do Saints.

40' Davis bate o escanteio na entrada da área, Schneiderlin chuta de primeira e a bola passa ao lado do gol do Chelsea.

34' Mané recebeu a bola na entrada da área e tentou bater colocado, mas Courtois defende com facilidade.

30' Após o gol o Saints dominam a partida e estão mais próximos de chegar ao gol.

29' O Southampton chega de novo ao ataque com Tadíc que finaliza cruzado e Courtois salva o Chelsea novamente!

28' Mané da carrinho por trás em Ivanovic e recebe cartão amarelo.

26' Schneiderlin antecipa a bola pelo meio, carrega pela linha de fundo, e cruza bem, mas a defesa corta.

21' Schneiderlin faz belo lançamento para Long que invade a área, mas na hora de finalizar a arbitragem assinala impedimento.

18' Tadíc bateu no meio gol, a bola desviou na perna de Courtois e mesmo assim vai para o fundo da rede!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DOOOOO SOOOOUTOOOOON!

17' Matic dá carrinho por trás em Mané que invadia a área e Mike Dean marca penal.

17' PENALTI PARA O SOUTON!

12' Resposta do Souton! Tadíc criou a jogada pela ponta esquerda, rolou para trás e Mané chegou chutando bem, mas Courtois salvou os blues.

11' Após o escanteio para o Saints, o Chelsea puxou o contra ataque com Hazard, que rolou para Ivanovic para direita que cruzou na cabeça de Diego Costa, que livre abriu o marcador!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DOOOOOOO CHEEEEEEELLSEAAAAAAAAAAAAA

9' Bertrand descola o primeiro escanteio para o Souton!

5' Tabela dentro da área do Saints entre Willian e Hazard, Fonte salva na finalização de Oscar.

3' Primeira chegada do Chelsea. Willian carrega pelo meio, rola para Azpilicueta que chuta por cima do gol.

2' Jogo começa muito igual com as duas equipes tentando buscar o ataque com velocidade.

0' Bola em jogo em Londres, começa o espetáculo!

10:29 A bola vai rolar no Stamford Brigde!

10:28 Surpresa, Ronald Koeman, deixa Pellé no banco da equipe do Saints.

10:27 Matic volta de suspensão após dois jogos fora pela Premier League.

10:26 As duas equipes já vão subindo ao gramado do Stamford Brigde.

10:25 O árbitro da partida é o Mike Dean.

10:20 O confronto marca o encontro das duas melhores defesas da competição. O Chelsea sofreu 22 gols e o Southampton apenas 20 gols em toda liga.

10:15 Segue as opções no banco de reservas do Southampton: K. Davis (GK), Yoshida, Gardos, Djuričić, Ward-Prowse, Pellè, Targett.

chelsea e southampton minuto a minuto

10:10 Também já temos definido a equipe do Saints: Forster, Clyne, Fonte (c), Alderweireld, Bertrand, Wanyama, Schneiderlin, S. Davis, Tadić, Mané, Long.

10:05 Mourinho também relacionou estes reservas: Cech, Filipe Luis, Zouma, Ramires, Cuadrado, Remy e Drogba.

10:00 O Chelsea já está definido para a partida: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa.

Já o Southampton recebeu boas notícias esta semana. Recuperado de lesão, o zagueiro belga Toby Alderweireld foi liberado pelo departamento médico e é opção, podendo retomar a titularidade. Sem novos problemas de contusões, o treinador holandês tem quase todo o seu elenco à disposição. Jay Rodriguez e Emmanuel Mayuka seguem, todavia, fora da equipe.

Após a partida, Mourinho ia definir quais jogadores estariam aptos para a partida. Mas posteriormente, afirmou que todos os jogadores queriam da a volta por cima já neste domingo. O único que está fora da partida é o volante John Obi Mikel.

FIQUE DE OLHO: O meia belga é o grande destaque com a camisa do Chelsea nesta temporada. Nesta temporada já foram 41 jogos, 15 gols e oito assistências

FIQUE DE OLHO: O senegalês Sadio Mané, de apenas 22 anos, tem se destacado com a camisa dos Saints. São 23 jogos e sete gols pela equipe.

Chelsea e Southampton

O treinador também lembrou do confronto do primeiro turmo: "Eles têm jogadores que podem competir por títulos. Sabemos que podemos jogar bem contra eles. Eu assisti o primeiro jogo, em casa; penso que jogamos fantásticos 45 minutos. Sabemos o que temos que fazer para conseguir um bom resultado."

Ronald Koeman, comandante do Southampton, demonstrou saber o que esperar do Chelsea, mas mostrou confiança no potencial de sua própria equipe: “Estamos ansiosos pelo domingo. Após um resultado decepcionante contra o PSG, eles (o Chelsea) têm agora uma possibilidade de vencer um título e esse é o da Premier League. Talvez haja um pouco mais de pressão, mas esse não é um problema para eles."

Mourinho também falou sobre a falta de gols que o time tem sofrido: "Nos últimos jogos, não marcamos muitos gols como estávamos fazendo no início da temporada, mas isso não tem a ver com Cesc Fàbregas, isso não tem a ver com Diego Costa, isso é um acúmulo de circunstâncias que podem acontecer durante a temporada."

Em sua entrevista coletiva, José Mourinho falou sobre os problemas da equipe, mas demonstrou confiança em um final feliz, com o título da Premier League: “Temos que melhorar e teremos tempo para trabalhar. Só temos uma semana com três jogos, quando enfrentaremos Arsenal, Leicester e Crystal Palace, fora isso, temos uma semana antes de cada jogo, uma semana para trabalhar em coisas que não pudemos durante a primeira parte da temporada."

No histórico dos confrontos são 94 partidas. São 38 vitórias do Chelsea, 29 vitórias do Southampton e mais 27 empates.

O último confronto entre as duas equipes foi um empate por um a um no St. Mary´s Stadium. Mané e Hazard marcaram os gols da partida. Veja os melhores momentos abaixo:

Chelsea x Southampton minuto a minuto

Já o Souton vem de uma importante vitória contra o Crystal Palace na última rodada da Liga. A vitória foi importante que garantiu a equipe na briga por vaga nas competições européias da próxima temporada. Tudo sobre esta importante vitória aqui

O Chelsea busca recuperação. No meio de semana foi eliminado da UEFA Champions League em partida dramática contra o PSG. Veja tudo sobre essa eliminação aqui

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe Chelsea x Southampton , em partida válida pela 29ª rodada da Barclays Premier League, realizado no estádio Stamford Brigde em Londres, Inglaterra.