Trio BBC: O melhor do mundo e seus fiéis escudeiros

Com mais um El Clásico chegando, a expectativa em torno do Trio BBC, formado por Karim Benzema, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, está aumentando cada vez mais. O momento do trio não é bom como no começo da temporada, mas todos sabem da qualidade e o poder de decisão do trio.

Velocidade, poder de fogo, força, habilidade são algumas das características de um dos melhores trios ofensivos do mundo. Não importa se o trio está em mal momento, sempre as expectativas são de várias jogadas de efeito e gols, muitos gols. A atenção sempre tem que ser redobrada para o trio, que parece estar voltando a ser produtivo, com Bale voltando a marcar, assim como Cristiano Ronaldo.

Trio formado, mas começo sem brilho

Contratado para a temporada 2013/14, Gareth Bale não teve um começo tão esperado para um jogador de 100 milhões de euros, muito por conta da característica parecida com a do craque do time, Cristiano Ronaldo. A adaptação ao estilo de jogo merengue foi meio demorado. O galês percebeu que ele não poderia ficar tanto com a bola como fazia no Tottenham, time onde ele comandava o ataque. O jogo se concentrava nele. Em um time que tem Cristiano Ronaldo, a situação a outra. O jogo gira em torno dele.

A adaptação não foi de imediato. Os primeiros jogos com o trio BBC foram complicados em termos de química entre os três. Como o jogo era bastante concentrado em Ronaldo, Bale e Benzema iam ficando meio "presos", sem poder mostrar tanto seus estilos de jogo. Percebia-se isso nos primeiros jogos, mostrando um bom Real Madrid, mas um Real Madrid que não mostrava tanta coletividade, mas isso foi se perdendo cada vez mais.

Adaptação e títulos

Na medida que os jogos iam acontecendo, a adaptação e a química do Trio ia se aprimorando. Bale, Benzema e Ronaldo iam achando o melhor futebol para o Trio, mostrando bastante entrosamento e qualidade. A movimentação, um dos grandes problemas no começo, foi melhorando cada vez mais, mostrando o entendimento dos três para ajudar a equipe na busca pelos títulos.

Falando em títulos, todos sabiam que uma hora ou outra o Trio iria deslanchar, seja na primeira temporada dele formado, ou nas temporadas seguintes. Mesmo com um começo "frio", a equipe, sobre o comando dos três, venceu dois títulos: o da Copa del Rey, com uma vitória na final contra o Barcelona, com um memorável de Gareth Bale, e do Uefa Champions League, quando Bale foi, mais uma vez, importante, com o gol da virada. Onde Benzema e Ronaldo se encaixam?

Cristiano foi o artilheiro da competição com 17 gols, tendo uma atuação incrível na semifinal diante do Bayern de Munique. A importância de Benzema foi tática. A movimentação dele em campo, aparecendo tanto pelas laterais, como mais avançado pelo meio, foi muito importante para confundir as defesas adversárias. O começo foi frio, mas a temporada terminou de maneira ótima para o Trio BBC.

Nova temporada: Começo avassalador, mas altos e baixos

O Real Madrid teve um dos começos de temporada mais impressionantes da sua história. Em um período da temporada, a equipe merengue acumulou mais de 20 vitórias seguidas, a segunda maior marca por um time. Cristiano Ronaldo teve um começo incrível, marcando em quase todos os jogos e de maneira avssaladora, conseguindo hat-tricks e tudo mais. Os outros dois do Trio começaram a temporada jogando em prol do melhor do mundo, o que era bem legal de se ver.

Benzema era, sem dúvida, no começo da temporada, um dos ou o melhor centroavante da Europa. Bale estava em grande forma, mais "rápido" no que nunca em campo. Estava tudo muito bom, até o dia após o aniversário de Ronaldo. O português comemorou seu aniversário no dia da derrota humilhante para o rival Atlético de Madrid, o que repercutiu bastante na imprensa. Após isso, o momento não só do Trio, mas como da equipe caiu.

Os números mostram uma temporada fantástica do trio e com razão, mas o momento da equipe não é tão bom. O Trio BBC chega para o El Clásico em um momento pior que o do outro trio, o MSN. Mas todos sabem do poder de fogo e grande qualidade dos três, que podem decidir mais um grande clássico entre Real Madrid e Barcelona.

Números do Trio BBC em duas temporadas