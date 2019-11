Declaração de Ibrahimovic gera polêmica na França e sueco pede desculpas

No domingo (15), o Paris Saint-Germain teve a chance de assumir a liderança da Ligue 1. Porém, uma frustrante derrota para o Bordeaux por 3 a 2, fora de casa, brecou as esperanças do time da capital. Mais tarde neste dia, em confronto direto, Marseille e Lyon empataram, decepcionando ainda mais a torcida parisiense.

Mas o que repercutiu não foi a derrota do PSG, mas sim uma declaração do atacante Zlatan Ibrahimovic após o jogo. A frase dita na entrada do vestiário foi flagrada pelo Canal +, emissora francesa. O sueco criticou abertamente a arbitragem e cutucou a França.

“Em 15 anos, nunca viu um árbitro tão ruim nesse país de m... Esse país não merece o PSG”, disse o camisa 10 do PSG.

A polêmica declaração gerou um mal estar e na noite do domingo (15) o sueco lançou um comunicado através do site oficial do PSG. Segundo ele, a ofensa foi dirigida ao futebol francês e não ao país.

“Eu queria esclarecer que os meus comentários não foram dirigidos nem à França nem ao povo francês. Eu falei de futebol; somente disso. Perdi o jogo e aceito isso, mas não aceito quando o árbitro não conhece as regras. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Falei aquilo no âmbito do nervosismo e todo mundo sabe que, nessas horas, as palavras podem não sair como a gente gostaria. Quero pedir desculpas se as pessoas se sentiram ofendidas”, explicou.

O árbitro da partida, Lionel Jaffredo, de 44 anos, e que já apitou três jogos do PSG nesta temporada, foi o alvo das críticas. Os lances mais duvidosos foram um recuo não marcado de Sané para o goleiro Carrasso e o pênalti assinalado para o time da capital.

Logo após a divulgação do vídeo com a frase do sueco, personalidades francesas se pronunciaram sobre. Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon e bastante ativo nas redes sociais, comentou que não seria exagero uma suspensão até o fim da temporada.

Patrick Kanner, ministro dos esportes da França, publicou no Twitter que “a decepção de Ibrahimovic não justificava a sua ofensa ao árbitro e ao país anfitrião”. Mais tarde, em entrevista à Rádio RTL, comentou: “Foi um descuido. Eu diria até que foi um erro, que não foi abordado no pedido de desculpas. A arbitragem francesa deve ser defendida, porque, de outra forma, isso abrirá portas para todas as formas de descuidos. Se um personagem importante como Zlatan Ibrahimovic faz esse tipo de comentário, não seria supresa haver dificuldades em outros estágios, e isso seria muito ruim”.

A LFP (Ligue de Football Professionnel) lançou uma nota em seu site comunicando que a sua Comissão Disciplinar fará uma reunião na quinta-feira (19) para abordar as palavras ditas por Ibrahimovic após o jogo contra o Bordeaux. Caso seja suspenso, o atacante pode perder o importante confronto diante do Marseille, no dia 5 de abril. Em fevereiro, ele foi condenado a dois jogos de suspensão e perdeu dois jogos contra o Monaco.

O Paris Saint-Germain segue na segunda posição com 56 pontos. Dois a menos que o Lyon e dois a mais que o Olympique de Marseille. Na sexta-feira (20), os parisienses recebem o Loreint, pela 30ª rodada da Ligue 1.