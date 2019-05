Fiorentina x Milan (2-1)

Encerramos por aqui a trasmissão de Fiorentina 2x1 Milan pela 27ª rodada da Serie A. Daqui a pouco mais informações aqui na VAVEL Brasil! Boa tarde!

Na próxima rodada, a Fiorentina vai até Udine encarar a Udinese, enquanto o Milan recebe o Cagliari em casa.

Com o resultado, a Fiorentina chega 45 pontos se mantém na briga pela vaga na Uefa Champions League Milan. Já o Milan permanece com apenas três vitórias em 2015 e continua na décima colocação, com 35 pontos.

96' FIM DE JOGO! Milan sai na frente, mas, como de costume, recua e leva a virada: Fiorentina 2x1 Milan.

95' Milan entregue em campo. Provavelmente o último jogo de Inzaghi sob o comando do rossonero.

91' ALTERAÇÕES NO MILAN! Saem Abate e Destro; entram Bonera e Pazzini

90' SEIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' Pasqual avança pela esquerda e cruza para o meio da área, onde encontra Joaquín para cabecear firme no ângulo direito de Diego López. Tem virada em Florença.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FIORENTINA! JOAQUÍN!

87' ALTERAÇÃO NA ARBITRAGEM! Isso mesmo, na arbitragem! Camine Russo sentiu uma lesão e foi substituído pelo quarto árbitro, Filippo.

82' Joaquín chega à linha de fundo em velocidade e cruza para a área. O zagueiro Gonzalo Rodríguez aparece como um raio e testa para as redes. Fiorentina 1x1 Milan;

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA FIORENTINA! GONZALO RODRÍGUEZ!

79' ALTERAÇÃO NO DIAVOLO! Sai Honda; entra Cerci.

79' ALTERAÇÃO NA VIOLA! Sai Rosi; entra Babacar.

78' O atacante Babacar vem aí na Fiorentina.

75' Joaquín busca Gilardino na pequena área, mas a defesa chega primeiro e tira.

74' AMARELO! Ilicic reclama com o árbitro e recebe o amarelinho.

74' Ménez abre para Honda na direita. O japonês domina e tenta devolver para o atacante, mas erra o lançamento e a bola sai pela linha de fundo.

71' Fiorentina adianta suas linhas e vai controlando a posse de bola, enquanto o Milan fica acuado em seu campo defensivo.

67' Joaquín deixa Ménez na saudade e tenta encobrir Diego López. Porém, errou por muito.

65' O árbitro interrompeu a partida para receber cuidados médicos à beira do gramado. Parece que já está tudo bem com ele.

62' Badelj tenta de fora da área, mas a bola sobe e passa por cima do gol de Diego López.

59' AMARELO! Rodríguez comete falta em Destro e leva o amarelo.

56' Em um momento que a Fiorentina começava a gostar do jogo, o Milan foi à frente e conseguiu abrir o placar. Bonaventura arriscou de fora da área e Destro desviou com o pé direito no meio do caminho para por o Diavolo em vantagem.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN! DESTRO!

54' QUASE!!! Fiorentina cobra escanteio rápido e Joaquín quase abre o placar em um chute da entrada da área, mas Diego López faz boa defesa e evita o gol.

53' Após Mexès rebater chute de Borja Valero, Ilicic fica com o rebote e mais uma vez manda para fora.

50' Ilicic arrisca de fora da área e isola.

48' Mexès erra a saída de bola e entrega a 'paçoca' nos pés de Ilicic, mas o camisa 72 não consegue passar de Paletta.

45' ALTERAÇÕES NA VIOLA! Saem Richards e Aquilani; entram Joaquín e Badelj.

45' RECOMEÇOU!

Equipes de volta ao campo de jogo. Já, já a bola volta a rolar no Franchi.

Joaquín e Badelj conversando com Montella. Deve haver alteração na Fiorentina para o segundo tempo.

Montella e Inzaghi, grande amigos desde a época que ainda jogavam.

Segue chovendo muito em Florença.

O zagueiro Gabriel Paletta falou com os repórteres da Sky Sports quando estava indo para o intervalo: "Precisamos jogar a partida como nos preparamos. Estamos jogando bem. Agora é continuar assim no segundo tempo".

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Carmile Russo opta por não dar acréscimos e apita o final da primeira etapa na pinta!

43' Em meio à pressão da Fiorentina, Borja Valero pega de primeira após bate rebate na área, mas Diego López faz a defesa.

41' Abate comete falta em Pasqual e a torcida da Fiorentina pede cartão amarelo.

39' Jogo vai caminhando para o intervalo e a melhor chance do primeiro tempo foi uma cabeçada no travessão de Basanta.

33' AMARELO! Jogo bem violento em Florença. Dessa vez, Mexès impede a passagem de Richards e vê a cor do cartão.

29' NO TRAVESSÃO! Ilicic cobra falta na cabeça do zagueiro Basanta, que sobe mais alto que a defesa rossonera e manda no travessão de Diego López.

28' AMARELO! Van Ginkel dá um carrinho em Pasqual e é advertido pelo árbitro.

24' Jogo muito preso no meio-campo até o momento.

22' AMARELO! Mão na bola não pode, né, Ménez?! O atacante põe a mão na bola e recebe o cartão amarelo.

18' Honda, muito criticado nas últimas partidas, vem fazendo um bom jogo até o momento caindo pelo flanco direito.

14' Van Ginkel encontra Ménez nos espaços da linha defensiva da Fiorentina e o francês ia saindo na cara de Neto. Porém, Basanta chea a tempo de travar o camisa 7 na hora do chute.

13' Milan cobra escanteio curto e a Bonaventura abre para Mexès, que chuta mas a bola explode na defesa.

12' NETO!!! Milan chega bem pelo meio, Destro abre para Honda e o japonês bate forte de direita, mas o goleiro Neto defende com o peito e manda para fora.

8' Mexès joga na fogueira para Diego López e o goleiro é obrigado e tirar a bola pela lateral.

6' UHHH! Na ponta esquerda, Ilicic recebe lançamento de Basanta, corta para a esquerda e busca o ângulo de Diego López. A bola passa muito perto e vai para fora.

3' Rodríguez é atendido fora de campo.

2' Destro divide bola no alto com o zagueiro Rodríguez e deixa o braço. Falta para a Fiorentina.

1' Aquilani arrisca chute fraco em direção ao gol de Diego López e o arqueiro realiza a defesa.

0' COMEÇOU! Rola a bola para Fiorentina x Milan!

Tudo pronto. Vai começar!

Fiorentina vai a campo com seu uniforme violeta tradicional. Já o Milan usa o uniforme 3: camisa amarela, shot verda e meias branças.

Equipes entrando em campo no momento.

Equipes já estão no gramado para fazer o aquecimento. No momento, vai chovendo bastante em Florença.

A partida será realizada no estádio Artemio Franchi, em Florença, cujo árbitro designado para apitá-la é o italiano Carmine Russo.

LEIA MAIS: Fiorentina recebe Milan visando vaga na Champions League

FIQUE DE OLHO: Manuel Pasqual, lateral-esquerdo da Fiorentina: Aos 33 anos, o experiente Manuel Pasqual é o capitão da Fiorentina e é muito eficiente ao apoiar o ataque, sobretudo quando tem liberdade para levantar a cabeça e procurar algum companheiro livre na área. Sua principal arma é o cruzamento, embora a bola parada também seja uma de suas cartas na manga. Nesta Serie A, balançou as redes duas vezes e forneceu uma assistência.

FIQUE DE OLHO: Jérémy Ménez, atacante do Milan: Chegou de graça do Paris Saint-Germain no início da pré-temporada e tornou-se o melhor jogador do Milan na temporada. Este é Jérémy Ménez. Em meio à escassez de craques, o camisa 7 chegou como quem não queria nada e virou a referência da equipe, sendo inclusive o artilheiro do Milan na Serie A com 13 gols em 26 jogos. Na última rodada, guardou um de pênalti.

Vincezo Montella, treinador da Fiorentina, sobre o jogo: "É um empenho extremamente importante, por isso vou procurar colocar o melhor time possível para vencermos o Milan. É um adversário importante, mas que vive um momento delicado, mas ano passado, quando estavam na mesma situação, perdemos a partida. Jogar tantas partidas assim em seguida faz parte do futebol moderno e devemos nos adaptar a isso, portanto o cansaço não pode e nem vai ser uma desculpa, vamos dar tudo em campo para vencer", comentou o ex-jogador em entrevista coletiva no domingo (15).

Montella terá três grandes desfalques para a partida de hoje: o zagueiro Stefan Savic, o meia David Pizarro e o atacante Mario Gómez. O destaque da equipe, o egípcio Mohamed Salah, será poupado pelo treinador e iniciará o jogo no banco de reservas; Alessandro Diamanti entrará em seu lugar. Um fato positivo é a escalação do centroavante Alberto Gilardino no time titular da Fiorentina pela primeira vez desde que retornou da China.

Filippo Inzaghi, treinador do Milan, sobre o jogo: "Temos jogadores voltando e outros que jogaram menos que os outros; será uma partida aberta. Preparamos bem a partida, precisamos de uma bela partida em um grande estádio. Precisamos de um grande jogo. Alguém deve ficar de fora, jogamos sempre com 11 e com certeza não nos arrependemos de quem ficou de fora. Eu sou o primeiro conciente em dizer que o Milan deve fazer mais, temos muitas ausências que infelizmente nos condicionam, mas não são desculpas, amanhã temos que jogar bem", disse o comandante em entrevista coletiva.

O Milan sofre com lesões na temporada e para o jogo contra a Fiorentina não vai ser diferente. Os meias Riccardo Montolivo e Nigel de Jong, o lateral Mattia de Sciglio e o atacante Stephan El Shaarawy, por exemplo, estão se recuperando no departamento médicos. O meia Andrea Poli levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Hellas Verona, na última rodada, e também está fora do duelo. Por sua vez, o lateral-direito Ignazio Abate retorna de lesão e deve entrar no lugar do veterano Daniele Bonera.

As duas equipes vêm de péssimos resultados na última rodada. A Fiorentina perdeu o rumo de casa ao ser goleada pela Lazio no Stadio Olimpico por 4 a 0, enquanto o Milan cedeu empate ao Hellas Verona por 2 a 2 nos acréscimos do segundo tempo.

A Fiorentina tentará quebrar um indesejável tabu contra o Milan. Pela Serie A, a Viola não vence o Milan em Florença há dez anos. A última vitória sobre os rossoneri ocorreu em novembro de 2005, cujo o jogo terminou 3 a 1 para os donos da casa.

No jogo do primeiro turno, a equipe de Vincenzo Montella buscou o empate no San Siro com um belo gol de Josip Ilicic após o Milan sair na frente com Nigel de Jong.

O histórico do confronto mostra que o Milan leva vantagem sobre a Fiorentina em vitórias: nos últimos 29 jogos, o rossonero triunfou 12 vezes, perdeu oito e houve nove empates.

A Fiorentina joga em casa nesta segunda-feira (16) e espera ser empurrada pelos torcedores em busca da vitória. Em 27 rodadas, a Viola conquistou 42 pontos e está na quinta colocação: 11 vitórias, nove empates e seis derrotas.

O time de Florença mantém o grande nível da última temporada e briga por vaga na Uefa Champions League com Sampdoria, Lazio e Napoli. Se derrotar o Milan hoje e a Lazio perder para o Torino, terminará a rodada em terceiro, no grupo de classificados para a competição continental.

O Diavolo, por sua vez, passa por uma temporada turbulenta e atualmente está na décima colocação do campeonato com 35 pontos em 27 rodadas: oito vitórias, 11 empates e sete derrotas.

Ainda com chances de obter uma classificação para a Uefa Europa League da próxima temporada, o Milan precisar superar o fato de ter somente três vitórias em 2015 e ir em busca dos três pontos, para ultrapassar Torino (que também jogo hoje, contra a Lazio), Genoa e Internazionale e, assim, alcançar a sétima colocação.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Fiorentina x Milan , pela Serie A 2014/15. Partida a ser disputada às 15h (de Brasília), no San Siro. Fique conosco!