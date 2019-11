Fiorentina vence Milan com virada no fim e quebra tabu

Diante de seu torcedor, a Fiorentina lutou até o fim, virou para cima do Milan por 2 a 1 e quebrou o tabu de 10 anos sem bater o adversário em casa pela Serie A. Destro abriu o placar para os visitantes, mas Gonzalo e Joaquín, ambos de cabeça, marcaram os gols da vitória viola.

Com o resultado, a Fiorentina permanece em 5º lugar, chega a 45 pontos e mantém a distância para a 3ª colocação em quatro pontos. Já o Milan, é apenas o 10º colocado, com 35 pontos.

Na quinta-feira (19), às 15h, a Fiorentina enfrenta a Roma fora de casa, em jogo de volta pelas oitavas de final da Europa League - na ida o jogo terminou empatado em 1 a 1. Pela Serie A, a Viola visita a Udinese no domingo (22), às 16h45. No sábado (21), o Milan joga dentro de casa contra o Cagliari, às 16h45.

Equipes não saem do zero em primeira etapa de poucas chances

Poupando alguns de seus titulares e com sete alterações em relação à equipe que enfrentou a Roma na Liga Europa, a Fiorentina começou o jogo melhor, tentando apertar a saída de bola adversária para aproveitar espaços. Aos 6, Ilicic recebeu pela direita e arriscou de pé esquerdo da quina da área e a bola passou perto da trave do Milan.

Após o começo melhor da Fiorentina, o Milan passou a ter mais a bola e, com o recuo da Viola, o time visitante passou a criar mais. Aos 11, Van Ginkel tabelou com Menez e a bola chegou em Honda dentro da área, mas na hora do chute, Neto fechou bem o ângulo e fez a defesa. Três minutos depois, Menez recebeu livre de Van Ginkel pela esquerda, mas Rosi se antecipou para travar o chute do francês.

Com muitos erros de passe, as equipes perdiam oportunidades de contra-ataque e o Milan, principalmente, passou a ter menos chances, enquanto a Fiorentina conseguiu controlar mais o jogo. Aos 29, a melhor chance da primeira etapa foi criada. Ilicic bateu falta pela esquerda e Basanta cabeceou forte, mas a bola explodiu no travessão e parou nas mãos de Diego López.

Conseguindo dominar mais a posse de bola, a Fiorentina controlava o jogo no campo de ataque e apostava nas jogadas pelas laterais, mas a defesa milanista se portava bem e conseguia se livrar da maioria dos cruzamentos. Aos 41, após jogada de Rosi pela direita, Paletta tirou de cabeça e Valero arriscou de primeira, mas Diego López bem posicionado segurou a última chance mais perigosa do primeiro tempo.

Milan sai na frente, mas Fiorentina reage no fim e vira

Insatisfeito com a atuação da Fiorentina no primeiro tempo, Montella fez duas alterações no intervalo e Richards e Aquilani deram lugar à Joaquín e Badelj. E as mudanças fizeram efeito. Aos 7, após cobrança de escanteio, Valero bateu forte, mas a bola desviou na zaga e, no rebote, Ilicic cruzou mal e a bola foi pela linha de fundo. Na sequência, Badelj arriscou da entrada da área e a bola desviada passou com perigo. Na cobrança ensaiada de escanteio, Joaquín teve espaço para bater da entrada da área, mas Diego López bem posicionado segurou.

Apesar desse começo bom, a Fiorentina foi castigada e o Milan aproveitou a chance que teve. Aos 10, Menez fez a jogada pela direita e cruzou para trás. Bonaventura pegou mal, mas Destro estava bem posicionado para desviar e abrir o placar em Florença.

Após o gol, o Milan passou a se defender, mas conseguia neutralizar muitas das jogadas da Fiorentina, que apostava na maioria das vezes em cruzamentos, porém a zaga milanista se salvava como podia. Precisando do resultado, Montella trocou o lateral Rosi pelo centro-avante Babacar aos 34, tentando ter mais efetividade dentro da área.

De tanto levantar a bola na área, a Fiorentina alcançou seu gol. Aos 38, Joaquín recebeu de Ilicic pela direita e cruzou para Gonzalo subir mais alto que Abate e mandar de cabeça para as redes do Milan. Após levar o gol, Inzaghi tentou segurar o empate, trocou Abate por Bonera, mas foi punido. Já aos 44, Pasqual fez jogada individual pela esquerda e Joaquín apareceu dentro da área para cabecear forte e fazer o segundo, para virar e levar à loucura o torcedor no Franchi.

Felipe Anderson marca dois e Lazio assume 3ª colocação isolada

Em Turim, a Lazio bateu o Torino por 2 a 0, com dois gols do brasileiro Felipe Anderson no segundo tempo e assumiu a 3ª posição isolada da Serie A. Com 49 pontos, os romanos abrem três de vantagem para o Napoli. Já o time de Turim, manteve-se com 36 pontos, em 9º lugar.