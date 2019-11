Swansea City x Liverpool pela Premier League 2015 (0-1)

19:00 Vamos encerrando por aqui a transmissão da partida. Um forte abraço e obrigado pela companhia. Até a próxima!

18:58 O United é um adversário direto dos Reds. Os Red Devils têm 76 pontos, dois a mais que o Liverpool.

18:57 Sterling e Coutinho foram outros destaques da equipe treinada por Brendan Rodgers. Na próxima rodada, o confronto será diante do Manchester United, no domingo (22).

18:55 Com boa atuação de Mignolet na primeira etapa e o gol decisivo de Henderson, os Reds mereceram a vitória.

90+4' Fim de papo no Liberty Stadium. Liverpool derrota o Swansea pelo placar mínimo.

90+3' Na trave! No contragolpe, Coutinho lançou Sturridge, que bateu colocado e a bola beijou a trave esquerda de Fabianski.

90+3' Jacks tentam o último gás no fim da peleja.

90+1' Torcida do Liverpool canta forte e comemora o triunfo que se aproxima.

90' Teremos quatro minutos de acréscimo na etapa final.

88' Última mudança noo Swansea: entra: Emnes; sai: Sigurrdsson.

88' Reds se seguram lá atrás para não deixar a vitória escapar pelas mãos.

87' Mais uma alteração no Liverpool: sai: Lallana; entra: Johnson.

86' Donos da casa tentam o empate nos minutos finais.

81' Sterling cruza com muita força para Sturridge, que não consegue o cabeceio.

80' Mais uma mudança no Swansea; entra: Dyer; sai: Ki.

79' Liverpool vai chegando aos 74 pontos na tabela da Premier League.

76' Sturridge toca para Sterling, que desperdiça grande chance.

76' Passa perto! Coutinho bate com categoria de fora da área e por pouco não marca o gol.

73' Substituição no Swansea: entra: Montero; sai: Routledge.

72' Jonjo Shelvey tenta o arremate de longa mas não acerta o alvo.

70' Torcida vermelha fazendo a festa nas arquibancadas.

68' Goooooooooooooooool do Liverpool! Henderson desvia e a bola morre no fundo das redes. Tem gente mexendo no placar em Swnasea!

66' Quase! Lallana toca para Allen, que bate com perigo e Fabianski faz a defesa.

65' Coutinho da grande bola para Sturridge, mas o atacante não alcança a bola.

64' Alteração no Liverpool: entra: Gerrard; sai: Moreno.

61' Vem aí Steven Gerrard nos Reds. Atleta não joga desde 10 de fevereiro.

59' Sigurrdsson bate no capricho, mas Mignolet, bem colocado, faz a intervenção.

58' Falta perigosa para os Jacks.

58' Salva Fabiansky! Sterling rola para Coutinho, que bate de primeira. Arqueiro polonês faz a defesa com a ponto dos dedos.

56' Henderson tenta o chute de fora da área, a zaga desvia e a bola sai para escanteio. Na cobrança, Fabianski fica com a bola com tranquilidade.

54' Desde 1982, o Liverpool não vence o Swansea atuando no País de Gales.

53' Sterling cruza pela direita, Moreno tenta o cabeceio, mas acaba fazendo falta no defensor adversário.

51' Ritmo da partida diminue um pouco neste momento. Reds tocam a bola no campo de defesa.

50' Cartão amarelo para Alberto Moreno, por falta em Naughton.

48' Lallana sente dores e recebe atendimento no gramado.

47' Começa a chover bem forte no País de Gales. Jogo tende a ficar mais pegado.

0' Bola rolando para o segundo tempo em Swansea. Ambos os times retornam com as mesma formações.

45+1' Fim de papo nos primeiros 45 minutos de jogo no País de Gales. Swansea e Liverpool vão empatando em 0 a 0.

45' Teremos um minuto de acréscimo no primeiro tempo.

44' Reds buscam o gol ainda na primeira etapa, enquanto os donos da casa esperam a hora do contrataque.

42' Por cima! Sturridge bate colocado de fora da área e erra o alvo.

40' Liverpool encontra dificuldades para responder, mas tenta levar perigo.

38' UH! Shelvey bate cruzado e a zaga desvia para evitar o gol. Pressão dos Jacks.

38' Salva Mignolet! Sigurrdssson fica com o rebote e manda para o gol. Arqueiro dos Reds faz grande defesa.

33' Sigurrdsson faz boa jogada e tenta o arremate, mas pega muito em baixo da bola e manda por cima.

33' Torcida dos Reds canta Steven Gerrard, que está no banco de reservas.

30' Após tabela, Gomis põe na frente e chuta para o gol. Mignolet faz grande intervenção.

28' Coutinho tenta o arremate de longa distância e Fabianski faz a defesa.

24' Sugurrdsson teve grande chance, mas Mignolet apareceu para fazer o corte.

23' Jacks pedem falta, mas a bola saiu pela linha de fundo e é apenas tiro de meta.

21' Jogo bastante equilibrado no Liberty Stadium.

19' Lallana recebe na entrada da área e chuta. Fabianski faz tranquila defesa.

14' Ki cabeceia com perigo, mas a zaga vermelha chega para fazer o corte e afastar o perigo.

12' Swansea City tenta esboçar uma pressão no campo de ataque.

9' Liverpool tenta mais uma vitória para se manter na cola do Manchester United.

7' Sturridge tenta arremate de fora da área, mas não pega bem na bola e o chute sai pela linha de fundo.

5' Cartão amarelo para Jordan Henderson.

2' Quase! Skrtel sobe mais que a defesa na cobrança de escanteio e manda para o gol. Bola passa tirando tinta da trave.

0' Começa o jogo no Liberty Stadium.

16:59 Equipes entram no gramado.

16:53 Esta partida será o complemento da 29ª rodada do campeonato inglês.

16:50 Nos últimos cinco jogos fora de casa pela Premier League, o Liverpool não sofreu gols.

16:35 Liverpool também escalado. Os Reds vão a campo com Mignolet; Can, Skrtel, Sakho; Allen, Henderson, Lallana, Moreno, Coutinho; Sterling, Sturridge.

16:33 Time da casa definido para o jogo. Garry Monk vai a campo com Fabianski; Naughton, Amat, Williams, Taylor, Ki; Cork, Shelvey, Sigurdsson, Routledge; Gomis.

Em jogos pelo campeonato inglês, Swansea City e Liverpool se enfrentaram 26 vezes. Os Reds têm vitórias contra sete trunfos dos Jacks. Em outras sete ocasiões, nenhum dos times saiu como vencedor.

"O Liverpool tem uma equipe de muita qualidade, com um time bem formado na liga e tem jogadores perigosos por toda a parte do campo. Nossa meta é ultrapassar a marca dos 47 pontos e nós temos chances de fazer isso", contou o comandante dos Jacks.

Como fator positivo, os galeses têm a boa campanha atuando em seus domínios. Foram apenas três derrotas e 25 dos 40 pontos conquistados vieram de vitórias dos Swans no Liberty Stadium.Porém, Gary Monk sabe que não será fácil.

A boa notícia é o retorno do atacante Bafetimbi Gomis. O atleta sofreu um desmaio na partida diante do Tottenham, onde os galeses saíram derrotados de White Hart Lane por 3 a 2. Gomis vem para a partida com fome de gols.

Depois de ser derrotado duas vezes pelo Liverpool na temporada, o treinador Garry Monk esta à procura de uma resposta O clube galês também deve ser atualizado depois de não jogar por pouco quase quinze dias e Monk reafirmou sua meta de superar o recorde do clube de 47 pontos na Premier League.

"Os jogadores têm sido brilhante nesta semana. Eles estãa parecendo realmente confiante e nós só queremos continuar com a nossa sequencia de atuações e bons resultados”, adicionou o técnico norte-irlandês.

O comandante da equipe da terra dos Beatles também fez questão de elogiar a postura dos jogadores, que veem fazendo grandes jogos na temporada, principalmente na Premier league, onde o time já tem 12 jogos de invencibilidade.

"Jose Enrique já vem participando de todos os tipos de treinamento, por isso vamos monitorá-lo durante os próximos jogos. A grande notícia é que o jovem Jon Flanagan está de volta e treinando com o grupo, o que é ótimo, mas, novamente, vamos ter que introduzi-lo gradualmente na formação”, enfatizou.

No lado vermelho, Rodgers também informou sobre o retorno de dois jogadores: Jose Enrique e Jon Flanagan. Este último falou de sua alegria por seu retorno a partir de uma lesão no joelho que o deixou de fora de vários jogos na temporada.

A partida no Liberty Stadium entre Swansea City e Liverpool será comandada por Roger East, que será auxiliado por Mark Perry e Mark Scholes. Graham Scott será o quatro árbitro do confronto.

Em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League, o Liverpool venceu com facilidades dentro de casa. Shelvey (contra), Moreno e Lallana, duas vezes, foram os autores do gols na goleada por 4 a 1.

Os donos da casa, que terão estádio bastante cheio, também precisam dos três pontos. Afinal, o Swansea City tem chances de classificação para Uefa Europa League, e uma vitória seria essencial. Porém, os Jacks precisarão se recuperar do revés sofrido ainda no primeiro turno

A estreita derrota em White Hart Lane - que poderia facilmente ter sido um empate e não foi graças a Hugo Lloris – pôs fim à série de vitórias dos Swans. A seu favor, a equipe galesa tem o histórico de nunca ter perdido para o Liverpool dentro de casa em jogos pelo campeonato inglês.

"Martin teve a lesão onde teve que sair contra o Blackburn, por isso todos os procedimentos, em termos de sua integração gradual no grupo é bom, então ele deve estar disponível, mas nós vamos acompanhar isso de novo para ter certeza de que tudo está seguro e protegido com seu bem-estar para joga, mas ele deve estar bem”, disse o comandante norte-irlandês.

Mesmo sendo substituído com muitas dores na partida diante do Blackburn, pela FA Cup, o zagueiro Martin Skrtel deve ter condições de jogo, como adiantou o treinador Brendan Rodgers. As equipes farão o replay após o empate sem gols na partida de ida. No meio tempo, uma grande chance para os Reds chegarem no G-4 da Premier League.

A equipe vermelha conta com a boa fase do brasileiro Phillipe Coutinho, que está voando na temporada. Além dele, Jordan Henderson, Adam Lallana e Raheem Sterling são outros que estão em alta no Liverpool. Por outro lado, o italiano Mario Balotelli ainda não se firmou na terra dos Beatles.

O Liverpool busca o triunfo longe de seus domínios para entrar no grupo dos quatro melhores colocados. Além da vitória, os Reds precisariam de um tropeço do Manchester United diante do Tottenham para assumir a 4ª posição.

Fique de olho Swansea x Liverpool: Coutinho. O meia brasileiro está no auge de sua carreira, sendo, inclusive, lembrado por Dunga na convocação para a Seleção Brasileira. Coutinho tem bastante e habilidade e chute letal de longa distância, aparecendo como o principal destaque da equipe vermelha.

Fique de olho Swansea x Liverpool: Gylfi Sigurdsson. Mesmo sem marcar muitos gols, o meia-atacante é um dos destaques da equipe treinada por Gary Monk e vem aparecendo muito bem com a camisa dos Jacks na temporada.

No seu elenco, os Swans têm um velho conhecido no lado do adversária. Trata-se do meio-campista Jonjo Shelvey, que deixou os Reds para assinar com o Swansea City em 2013 e já tem 48 partidas disputadas pelo time do País de Gales.

Para triunfar diante de seu torcedor, o Swansea City precisará de mais eficiência no setor ofensivo, sem esquecer de se defender. Na última partida, a equipe marcou duas vezes, mas sofreu dois gols e saiu com a derrota de Londres, ante os Spurs.

Já os Reds, na última rodada, venceram o Burnley por 2 a 0 em Anfield Road. Naquela ocasião, Henderson e Sturridge marcaram o gol da vitória vermelha. Os comandados de Brendan Rodgers aparecem na 5ª posição com 51 pontos e segue muito vivo na briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League.

A equipe do País de Gales vem derrota para o Tottenham, por 3 a 2, em White Hart Lane. Agora, os Swans aparecem na 9ª posição da tabela, com 40 pontos em 28 partidas disputadas até aqui.

Boa tarde, companheiro ligado na Vavel Brasil! Acompanhe agora a transmissão de Swansea City e Liverpool, jogo válido pela 29ª rodada da Premier League. A bola rola às 17h e aqui você não fica de fora de nenhum lance.