Adebayor diz que passou por momento escuro na carreira: "Várias coisas estavam erradas"

Emmanuel Adebayor voltou a jogar na derrota para o Manchester United no último domingo (15). O atacante não jogava desde 24 de janeiro contra o Leicester. Ele entrou no final do jogo e atuou por apenas 11 minutos.

Adebayor está no Tottenham desde 2012. O jogador veio inicialmente emprestado pelo Manchester City e desde então viveu bons e maus momentos na carreira. Na mais recente foi um problema pessoal que afetou o jogador. No final do ano de 2014 um parente próximo ficou gravemente doente, e ele também teve de lidar com um desentendimento familiar, em que houve acusações de que sua mãe costumava fazer bruxaria contra ele.

No campo, Adebayor praticamente não se destaca desde a derrota em casa por Stoke City em 9 de novembro, depois que ele deu uma entrevista franca na qual ele disse que os jogadores do Tottenham estavam lutando sob a pressão de uma atmosfera negativa em White Hart Lane. Depois desse caso ficou doente e machucado, mas quando voltou o técnico do clube não o relacionava para os jogos.

A oportunidade surgiu depois de Soldado, reserva de Kane, sofreu uma pancada e não se recuperaria a tempo para o jogo. Mauricio Pochettino, que chegou a cogitar um empréstimo do jogador ao West Ham, sem outra opção colocou o jogador no banco de reservas.

Após a derrota, Adebayor contou um pouco da fase que estava passando: “Passei por um pequeno momento escuro em minha carreira, mas agora estou de volta aos treinos duros e é isso. Um monte de coisas estava errada. Somos seres humanos. Nós passamos por isso um monte de vezes em nossa vida.”, além disso falou ter ficado feliz com a compaixão do clube, que não liberou sua transferência.

O Togolês completa dizendo que o ocorrido não foi em vão: “Eu acho que aprendi. Passei por diversos problemas familiares. Mas, agora, ficou para trás, e estou de volta ao campo de futebol. Estou muito feliz de estar de volta.”

Segundo ele, quando jogar estará focado nos objetivos do clube: “A janela de transferência ficou para trás e hoje ainda sou jogador do Tottenham. Então, para mim a coisa mais importante é o Tottenham e a ajudar a equipe a alcançar nossos objetivos, que é terminar entre os quatro primeiros.”

Disse também: “Estou à disposição. O técnico fez a escolha e sempre que eu for selecionado eu só quero ajudar minha equipe, mostrar respeito pelo time e pelo clube”.

Disputa com Kane

Adebayor disputou na temporada 16 jogos, marcando dois gols e dando uma assistência, média de 0,125 gol por jogo. Seu principal concorrente pela titularidade, Harry Kane, disputou 42 jogos e marcou 26 gols, média de 0,62 gol por jogo.

Sobre esta disputa Adebayor disse: “Está bem difícil (ficar de fora da equipe), mas estou bem feliz e orgulhoso por Harry Kane”. Ele é jovem que veio na hora certa. Eu acho que ele é o único que pode salvar nossa temporada, como eu fiz na temporada passada. Dois anos atrás foi Gareth Bale.”

Para ele Kane pode ser o diferencial do time para conseguir algo na temporada: “Harry pode levar o clube para o G4. As pessoas estão começando a conhece-lo e o que ele pode fazer no campo, mas ele é um cara inteligente. Ele está aprendendo a passar pelos momentos difíceis muito bem. Temos muita confiança nele. Esperemos que ele nos coloque entre os quatro primeiros.”

Torcida dos Spurs

Em novembro de 2014 o atacante criticou duramente a torcida dos Spurs, pois a mesma vaia constantemente os jogadores do próprio time. Ele até chegou a dizer que seria melhor o time jogar somente fora de casa.

“Este clube me deu a oportunidade de jogar novamente em Londres, e eu estou muito agradecido. É obviamente um mal entendido e pessoas entenderam do jeito errado. Mas talvez eles deveriam olhar para isto de um jeito positivo, às vezes. Nós estamos todo no mesmo barco. Eu e os torcedores estamos no mesmo barco. Eu não tenho nada contra os torcedores. Eu sempre amei os torcedores.”

Adebayor tem contrato com o clube até 2016. “No futebol cada um tem o seu momento. Eu tenho que trabalhar duro, voltar e jogar meu futebol. Futebol é um jogo engraçado. Hoje você é nada, amanhã você é um herói. No começo da última temporada, ele queria que eu ficasse. Eu tenho que acreditar em mim, e continuar trabalhando.”