Uefa Champions League: Borussia Dortmund x Juventus

A todos que acompanharam as emoções e os lances de Borussia Dortmund 0x3 Juventus com a VAVEL Brasil, o nosso muito obrigado. Continuem navegando em nosso site e acompanhe os demais jogos dessa quarta-feira. Boa noite a todos e até breve.

Assista os gols da vitória da Juventus sobre o Borussia Dortmund

O sorteio das quartas de final acontece na próxima sexta-feira (20) em Nyon, na Suíça. Além de Juventus, Barcelona, Paris Saint-Gemain, Mônaco, Porto, Bayern de Munique, Real Madrid e Atlético de Madrid são as outras equipes que seguem na disputa pela taça mais cobiçada na Europa.

Já o Borussia Dortmund, que fez uma bela campanha na fase de grupos, não conseguiu entrar se quer na área de Buffon e pouco incomodou o goleiro italiano, meritos da forte marcação do time vistante. A equipe alemã se despede da competição dentro do Signal Iduna Park.

Equipe italiana soube se defender e aproveitou bem as oportunidades que teve. Foi superior em boa parte do jogo e mais uma vez contou com o brilhantismo de Tevez para seguir viva na competição.

91' FIM DE JOGO: Na Alemanha a Juventus vence o Borussia Dortmund por 3 a 0 com dois gols de Carlos Tevez e um de Álvaro Morata e avança para as quartas de finais da Uefa Champions League.

88' Bonucci cai no chão e o juiz para a partida pro zagueiro receber atendimento.

86' Borussia Dortmund, nos minutos finais, tenta um gol de honra pelo menos.

85' Gudogan recebe na entrada da área, tenta o chute mas a bola passa longe do gol de Buffon.

83' Reus cobra escanteio na área mas Chiellini, de cabeça, afasta o perigo.

80' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Tevez deixa o jogo para a entrada de Simone Pepe.

O argentino recebeu dentro da área, livre, e bateu no canto esquerdo de Weidenfeller, marcando o terceiro da Juventus na partida, o seu segundo no jogo e o quinto no campeonato. Tevez, até aqui, o cara do jogo.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! É dele de novo, TEVEZ!

77' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Sai Álvaro Morata, autor do segundo gol, para a entrada de Alessandro Matri.

76' Torcida da Juventus grita 'Olé' quando sua equipe toca a bola no Signal Iduna Park.

72' Juventus praticamente liquída o jogo. Agora o Borussia Dortmund precisa marcar quatro gols se quiser chegar as quartas de final da Uefa Champions League.

70' Marchisio lançou Tevez, que saiu sozinho na cara de Weidenfeller. O argentino ainda teve a paciência de segurar a bola e tocar para Álvaro Morata, com o gol livre, só empurrar para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Morata é o nome dele.

67' Reus cobra escanteio na área, Subotic sobe e testa de cabeça tirando de Buffon, mas o juiz marcou a falta do meia em cima do goleiro italiano.

65' Dortmund tenta chegar pelo lado direito do campo, mas Evra, de carrinho, coloca pela linha de lateral.

62' UUUUUUH! Kampl recebe na entrada da área, faz o giro e bate forte, mas Buffon cai no canto certo e encaixa a bola.

60' Dortmund toca a bola no campo de ataque, mas não consegue entrar na área de Buffon.

57' Lichsteiner tenta cruzar na área mas a defesa do Dortmund afasta o pergio. Juventus na pressão.

55' WEIDENFELLER! Em novo contra-ataque, Pereyra deixou Morata na cara do goleiro, que cresceu de novo e fez bela defesa com o pé direito no chute do espanhol.

54' Pereyra derrubou Krich e o juiz marcou a falta. Na cobrança, Reus colocou a bola na area mas Hummels fez falta.

52' Marchisio lançou a bola para Morata, mas o espanhol estava em impedimento e o juiz assinalou a irregularidade.

50' BONUCCI! Após cobrança de escanteio, Gündogan roubou a bola e saiu em disparado, mas o zagueiro, no meio do caminho, deu um toque na bola que foi o suficiente para frear a jogada e a bola ficar com o goleiro Buffon.

49' QUASE! Tevez recebeu no meio de campo e puxou uma fila antes de tocar para Morata, que saiu na cara de Weidenfeller, finalizando em cima do goleiro.

48' Borussia voltou mais ativo e já domina o jogo nesse reinicio de partida.

45' APITA O ÁBITRO: Rola a bola para o segundo tempo de Borussia Dortmund 0x1 Juventus.

Veja o gol de Tevez que vai garantindo até aqui a vitória e classificação da Juventus sobre o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund teve mais posse de bola, mas não conseguiu passar pela defesa bianconera. A única alternativa, até aqui, foram os chutes de longa distância e as bola levantadas na área, mas nenhuma levou perigo a Buffon.

Equipe italiana começou melhor o jogo e anotou o gol logo no começo, em uma bela finalização de Tevez, que mandou no ângulo de Weidenfeller, sem qualquer chance de defesa. Com a vantagem, a Juventus recuou e apenas se defendeu.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO: Após um minuto de acréscimo, o árbitro apita o fim da priemira etapa de jogo.

44' Borussia Dortmund tenta, mas não consegue passar pela defesa da Juventus, bem postada até aqui.

42' Bender tentou subir ao ataque, perdeu a bola para Vidal e cometeu a falta em seguida.

39' Juventus toca a bola no seu campo defensivo enquanto o Dortmund pressiona a saída.

36' Aubameyang recebe na direita e bate cruzado, mas a bola passa pela frente do gol de Buffon e sai pela linha de fundo.

35' Lançamento para Aubameyang, Buffon sai do gol e tira a bola dos pés do francês.

33' Schmelzer tenta colocar Reus na cara de Buffon mas tocou com muita força e a bola acabou saindo pela linha de fundo.

31' Borussia Dortmund agora domina o jogo, pressiona a Juventus que apenas se defende e espera o contra-ataque.

30' UUUUUUUUUH! Schmelzer cobra para dentro da área, Hummels cabeceia mas Evra evita que a bola chegue no gol de Buffon.

29' Reus cobra escanteio e Buffon sai de soco para afastar o perigo da área.

28' Com a vantagem, Allegri opta por um zagueiro e agora sua equipe passa a jogar no 3-5-2

27' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Pogba deixa o jogo para a entrada de Barzagli.

25' Pogba, numa dividida com Subotic machucou o joelho e vai ter de ser subtítuido.

25' Morata recebeu na área, tentou cruzar para Tevez mas Hummels colocou a bola pela linha de fundo.

22' Na cobrança da falta, Reus levantoua bola na área mas Buffon saiu do gol e ficou com ela.

21' Vidal exagera e faz falta dura em Reus. Torcida pressiona o juiz que apenas conversa com o chileno e não o adverte com cartão.

20' Reus cobra falta para dentro da área mas Evra tira de cabeça.

19' Borussia Dortmund acorda e cresce no jogo, passando a pressionae a Juventus.

18' Reus cruza para Schmelzer que tenta colocar na área de cabeça, mas Chiellini afasta.

14' UUUUUUUUUUH! Lichsteiner recebe na entrada da área e bate forte, colocado, mas dessa vez Weidenfeller vai na bola e faz linda defesa.

12 ' Licthsteiner tenta subir pela direita mas é interceptado por Schmelzer.

11' Mikhitaryan tenta entrar na área da Juventus mas é interceptado por Vidal.

9' Mesmo com sua equipe em desvantagem, a torcida do Dortmund segue cantando e empurrando a sua equipe.

8' Borussia Dortmund tem a posse de bola, mas não consegue passar pela forte marcação e defesa da Juventus.

5' Borussia sentiu o gol. Juventus domina a partida e toca a bola no campo de defesa.

Se a vantagem do time italiano já era boa, agora é ainda melhor. Para avançar direto o Borussia precisa fazer três gols, ou tentar repetir o 2-1 do jogo de ida para ir a prorrogação.

E QUE GOLAÇO! Tevez recebeu na entrada da área e soltou a bomba, indefensável para Weidenfeller. Um golaço no Signal Iduna Park.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS

1' Juventus e Borussia Dortmund começam o jogo apertando a saída de bola. Jogo rápido nesse início de partida

0' APITA O ÁRBITRO: Rola a bola na Alemanha para Borussia Dortmund x Juventus.

Hino da Uefa Champions League sendo executado. Vamos ver quem vai as quartas de final de um dos maiores campeonatos do mundo.

Borussia Dortmund e Juventus sobem ao gramado para dar início ao grande jogo.

Os torcedores da Vecchia também estão presentes em um bom número na Alemanha.

Como sempre, a torcida do Borussia Dortmund comparece ao Signal Iduna Park e lota todo o estádio. A Juventus não vai ter vida fácil e vai receber pressão dentro e também fora de campo.

Massimiliano Allegri tem a sua disposição no banco de reservas os seguintes jogadores: Storari, Barzagli, Ogbonna, Padoin, Pepe, Llorente, Matri.

JUVENTUS ESCALADA: A equipe italiana entra em campo logo mais com: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Vidal, Marchisio, Pogba, Pereyra; Tevez, Morata.

Jurgen Klopp ainda tem como opções no banco de reservas os seguintes atletas: Kirch, Ramos; Langerak, Kehl, Kagawa, Immobile e Kuba.

BORUSSIA DORTMUND ESCALADO: O time alemão vem a campo com: Weidenfeller; Sokratis, Subotic, Hummels, Schmelzer; Bender, Gündogan; Mkhitaryan, Reus, Kampl; Aubameyang.

O palco da partida, como já dito, é o Signal Iduna Park. Inaugurado em 1974, o estádio do Borussia Dortmund é o que é hoje graças a Copa do Mundo de 2006. Com a escolha da Alemanha como sede, o Signal teve sua capacidade aumentada de 54 mil lugares para 80 mil, sendo que 65 mil são assentos e o restante a torcida fica em pé, onde hoje fica a 'muralha amarela', que amedronta e assusta muitos times que enfrentam o Borussia na sua casa.

O quarteto de arbitragem é da Sérvia, liderado pelo árbitro Milorad Mazic. Os assistentes serão Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic, enquanto Dejan Petrovic fica a cargo da função de quarto árbitro.

Mats Hummels, zagueiro e capitão do Borussia Dortmund: “Sabemos que o 0 a 0 não será suficiente, assim como sabemos que não é seguro vencer um jogo apertado por um gol, então não temos muito o que ficar falando. Temos a vantagem de jogar em casa e devemos saber explorar isso, trazendo a torcida para dentro de campo com a gente. Diante do Colônia e do Hamburgo criamos muita pouca chance de gols, é verdade, mas acredito que contra a Juventus isso será diferente. Devemos nos defender, evitar que eles chutem a longa distância. Juventus tem uma equipe forte e sabemos quais suas principais qualidades, devemos detê-las”, disse o zagueiro capitão do Dortmund sobre a partida de logo mais.

Jurgen Klopp, técnico do Borussia Dortmund: “Devemos manter a calma, porque sofremos dois gols em contra-ataque na primeira partida. Teremos um grande desafio pela frente: Superar uma equipe italiana que só precisa de um empate. Se queremos avançar de fase, devemos dar o nosso melhor em campo e fazer com que nossos torcedores criem uma atmosfera especial. O importante é não tomarmos um gol, o que significa que não será fácil para nós. Vamos subir ao ataque, mas não vai ser assim a todo instante. Temos a chance de avançar de fase, vamos nos concentrar sobre isso”, comentou o treinador do time alemão sobre a missão que terá pela frente ante a Juventus.

Gianluigi Buffon, goleiro e capitão da Juventus: “Existe diferentes maneiras de algo decidir uma partida e o público nesse estádio joga junto com sua equipe durante toda a partida. É algo que a equipe que joga em casa pode usar como arma, mas isso também pode estimular mais ainda os visitantes, principalmente se tratando de um equipe com jogadores experientes e que já viveram todos o tipo de situação”, disse o capitão da Juventus e da Seleção da Itália ao ser questionado sobre a pressão que sua equipe virá a receber logo mais no Signal Iduna Park.

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus: “Será uma bela partida e creio que dificilmente, embora eu espero estar errado, o jogo vai terminar em zero a zero, para avançar de fase precisamos marcar pelo menos um gol. O 2-1 da primeira partida nos deu uma boa vantagem, mas somos cientes da dificuldade da partida e acredito que o mesmo se aplica para o Borussia. Devemos jogar bem o jogo no nível fisíco, técnico e pisicológico. Eles tem jogadores muitos rápidos e por isso são capazes de pressionar todo o tempo. Por isso devemos jogar bem tecnicamente e nos aproveitarmos dos pontos fracos deles”, disse o treinador da equipe de Turim ao ser questionado sobre a partida dessa quarta.

FIQUE DE OLHO: Paul Pogba, Juventus: Sem Andrea Pirlo, quem vai agora armar os contra-ataques e deixar os atacantes em condição de gol? Para essa pergunta a resposta é Paul Pogba. Com dribles desconcertantes e passes magistrais, Pogba, que hoje é cotado como uma das grandes promessas do futebol mundial, e já é assediado por diversos clubes, quando está em campo é capaz de decidir uma partida em um instante. Seja numa jogada, num drible, ou até mesmo em gols. Sem Pirlo, fica a cargo de Pogba comandar o meio-campo da Juventus e colocar a equipe italiana nas quartas de final.

FIQUE DE OLHO: Aubameyang, Borussia Dortmund: Aubameyang hoje, ao lado de Marco Reus, são as duas principais estrelas do Borussia Dortmund. O francês, por sua vez, é o homem gol do time aurinegro, e tem a missão de fazer os gols que sua equipe precisa para avançar na Uefa Champions League. Quando o Dortmund precisou, ele foi lá e decidiu, resta saber se Aubameyang vai responder, mais uma vez, as expectativas.

A Juventus também tem suas ausências por conta de lesões. São seis os jogadores que ficam de fora do duelo na Alemanha, mas a mais sentida delas é a ausência de Andrea Pirlo. O maestro do time bianconero não conseguiu se recuperar a tempo de um problema muscular e fica de fora da partida.

Para o duelo contra a Juventus, Jurgen Klopp não poderá contar com dois jogadores, e outros dois são duvidas. Kevin Grossekreutz e Lukas Piszczek estão no departamento médico, enquanto Nuri Sahin e Matthias Ginter não sabem se enfrentam ou não a equipe italiana.

Sem esquecer, é claro, que as duas equipes já decidiram o título da competição. Nessa o Borussia Dortmund levou a melhor, em 1997, batendo a Juventus na Alemanha, jogando no estádio Olímpico de Berlin. Vitória também por 3 a 1, dois gols de Karl-Heinze Riedle e Lars Ricken, enquanto Alessandro Del Piero descontou para a equipe de Turim.

A última vez que o time bianconero visitou o alemão foi em setembro de 1995, também pela Uefa Champions League, mas pela fase de grupos. Naquela oportunidade, a Juventus venceu o Borussia por 3 a 1, com gols de Michele Padovano, Alessandro Del Piero e Antonio Conte; Andreas Möllers descontou para a equipe da casa.

Borussia Dortmund e Juventus já se enfrentaram em campeonatos europeus em oito oportunidades, incluindo o jogo de ida em Turim, no último dia 24 de fevereiro. O time italiano leva a melhor até aqui: cinco vitórias contra dois dos aurinegros, tendo ainda um empate.

A Juventus vem de vitória na Serie A. Também no último sábado, os comandados de Massimiliano Allegri derrotaram o Palermo, fora de casa, por 1 a 0, com um belo gol de Álvaro Morata. O time bianconero é líder com 64 pontos, 14 a mais que a segunda colocada, Roma.

O Borussia Dortmund vem de empate pela Bundesliga. No último sábado (14), jogando em casa, no palco do jogo de daqui a pouco, a equipe comandada por Jurgen Klopp ficou no 0 a 0 com o Colônia, pela 25ª rodada do campeonato. Atualmente, o Dortmund ocupa a décima colocação do Alemão.

Já a Juventus, mais líder do que nunca na Itália e próxima de conquistar o seu quarto scudetto consecutivo, precisa apenas de um empate para avançar na Uefa Champions League, título almejado pela Vecchia Signora nos últimos anos mas sempre ficando no meio do caminho, caindo antes mesmo de chegar a uma semifinal.

Para avançar na competição, o Borussia Dortmund, que, apesar de ter tido um início ruim na Bundesliga, fez uma grande campanha na fase de grupos e agora precisa vencer o jogo pelo placar simples de 1 a 0 ou, caso leve gol da equipe italiana, precisa vencer por três de diferença. Se o placar do primeiro jogo se repetir, a partida vai para a prorrogação e, se assim persistir a igualdade, a decisão vai para as cobranças de pênaltis.

No jogo de ida, em Turim, a equipe italiana levou a melhor e saiu de campo vitoriosa por 2 a 1, tendo seus gols anotados por Carlos Tévez e Álvaro Morata, enquanto Marco Reus descontou para os anfitriões dessa quarta.

No estádio Signal Iduma Park, o Borussia Dortmund recebe a Juventus, às 16h45 (de Brasília), valendo classificação para as quartas de final da maior competição da Europa.

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da partida entre Borussia Dortmund x Juventus pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League.